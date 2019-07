Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dce53f98-aff9-49f9-a852-bd7cbdcc1a7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, ahol vödörbe folyik a víz, máshol a kerti budi életveszélyes. ","shortLead":"Van, ahol vödörbe folyik a víz, máshol a kerti budi életveszélyes. ","id":"20190712_Elkepeszto_allapotok_a_bakterhazakban_se_wc_se_vezetekes_viz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dce53f98-aff9-49f9-a852-bd7cbdcc1a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35083436-c354-4d3c-8803-b7c49e45d8d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Elkepeszto_allapotok_a_bakterhazakban_se_wc_se_vezetekes_viz","timestamp":"2019. július. 12. 20:35","title":"Elképesztő állapotok a bakterházakban: se wc, se vezetékes víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a473f264-942d-4160-93bb-d3e8c3a519dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bajai Rendőrkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, melynek gyanúsítottja a szomszéd halkonzervét és zenedobozát is ellopta. A tolvaj annak ellenére bukott le, hogy álcázással tette nehezebbé a rendőrök dolgát.","shortLead":"A Bajai Rendőrkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, melynek gyanúsítottja a szomszéd halkonzervét és...","id":"20190714_Lebukott_az_alcazas_nagymestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a473f264-942d-4160-93bb-d3e8c3a519dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabdeecd-4366-4309-bb2b-90e3393e57eb","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Lebukott_az_alcazas_nagymestere","timestamp":"2019. július. 14. 10:19","title":"Lebukott az álcázás nagymestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98068290-677b-433f-b83f-874313820029","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A spanyol CAF-fal kötött villamosmegrendelés opciós keretéből újabb, 56 méteres villamos érkezett Budapestre. Ősszel áll forgalomba az 1-es vonalon.","shortLead":"A spanyol CAF-fal kötött villamosmegrendelés opciós keretéből újabb, 56 méteres villamos érkezett Budapestre. Ősszel...","id":"20190712_Meg_nem_allt_sajat_kerekre_de_mar_Budapesten_van_az_uj_56_meteres_villamos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98068290-677b-433f-b83f-874313820029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8123930d-b646-4839-9cb8-0db14c639dc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Meg_nem_allt_sajat_kerekre_de_mar_Budapesten_van_az_uj_56_meteres_villamos","timestamp":"2019. július. 12. 16:41","title":"Még nem állt saját kerékre, de már Budapesten van az új 56 méteres villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudományos elméleteknek ellentmondó jelenséget észlelt egy fekete lyuk körül a Hubble űrteleszkóp.","shortLead":"A tudományos elméleteknek ellentmondó jelenséget észlelt egy fekete lyuk körül a Hubble űrteleszkóp.","id":"20190712_fekete_lyuk_nasa_gazkorong_ngc_3147","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c56656-c1d9-41a2-8d96-cc482a508d98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_fekete_lyuk_nasa_gazkorong_ngc_3147","timestamp":"2019. július. 12. 17:03","title":"Olyasmit észlteltek a tudósok egy fekete lyuknál, ami elvileg lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"389b8e60-8ee7-4e0c-97d9-58c84e9f58f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este tízkor kezdik meg annak a mozdonynak a visszaemelését és elszállítását, amely hétfőn délután Érden az első vágányról engedély nélkül elindult, a csonkavágány végén az ütközőbakot kiütötte, majd kisiklott. ","shortLead":"Péntek este tízkor kezdik meg annak a mozdonynak a visszaemelését és elszállítását, amely hétfőn délután Érden az első...","id":"20190712_vasut_forgalom_kisiklott_mozdony_elszallitas_erd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=389b8e60-8ee7-4e0c-97d9-58c84e9f58f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342c1cb4-dad0-4fdd-8bb3-bb02ce041931","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_vasut_forgalom_kisiklott_mozdony_elszallitas_erd","timestamp":"2019. július. 12. 20:37","title":"Leállítják a vasúti közlekedést az Érdnél kisiklott mozdony miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4078348b-655c-4a05-9a14-0f006c598bb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autós konfliktust akart hirtelen fékezéssel megoldani egy sofőr, de baleset és büntetőeljárás lett a manőver vége.","shortLead":"Autós konfliktust akart hirtelen fékezéssel megoldani egy sofőr, de baleset és büntetőeljárás lett a manőver vége.","id":"20190712_Baleset_lett_a_buntetofekezzesbol_az_M7esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4078348b-655c-4a05-9a14-0f006c598bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0254c559-fb9f-4617-a223-995d817ef0e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190712_Baleset_lett_a_buntetofekezzesbol_az_M7esen","timestamp":"2019. július. 12. 17:45","title":"Baleset lett a büntetőfékezésből az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába próbálta a Médiatanács több körben is megmagyarázni, hogy teljesen kiegyensúlyozott, ha a propagandatévé az amúgy elmarasztaló Sargentini-jelentésről egy Orbán Viktort istenítő anyagot fabrikált. A bíróság nem díjazta az igyekezetet, így hiába gáncsolták a Tv2 elmarasztalását.\r

\r

","shortLead":"Hiába próbálta a Médiatanács több körben is megmagyarázni, hogy teljesen kiegyensúlyozott, ha a propagandatévé az amúgy...","id":"20190712_Csunyan_elhasalt_a_Tv2_megis_buntetik_Orban_Viktor_elteteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9716b64-15ca-4afc-a92b-1cae65e46c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Csunyan_elhasalt_a_Tv2_megis_buntetik_Orban_Viktor_elteteset","timestamp":"2019. július. 12. 16:04","title":"Csúnyán elhasalt a Tv2: mégis büntetnek az Orbán Viktort istenítő Tények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c43667-7ea9-4b23-9959-5acce96c5b6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberálisok mellett most már a szociáldemokraták is feltételeket szabtak ahhoz, hogy megszavazzák az Európai Bizottság élére. ","shortLead":"A liberálisok mellett most már a szociáldemokraták is feltételeket szabtak ahhoz, hogy megszavazzák az Európai...","id":"20190712_Orban_orul_von_der_Leyen_jelolesenek_az_EPkepviselok_egyre_kevesbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81c43667-7ea9-4b23-9959-5acce96c5b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb44af6-8971-47d1-83c4-337bb886e85a","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Orban_orul_von_der_Leyen_jelolesenek_az_EPkepviselok_egyre_kevesbe","timestamp":"2019. július. 12. 17:54","title":"Orbán támogatja von der Leyen jelölését, az EP-képviselők egyre kevésbé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]