Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha már a megállapodásra nincs esély, próbáld meg eladni a rosszabbik megoldást.","shortLead":"Ha már a megállapodásra nincs esély, próbáld meg eladni a rosszabbik megoldást.","id":"20190801_Osszeuropai_PRkampannyal_keszul_Boris_Johnson_a_Brexitre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26a7d25-863d-421a-b041-2f58104c0906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Osszeuropai_PRkampannyal_keszul_Boris_Johnson_a_Brexitre","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:35","title":"Összeurópai PR-kampánnyal készül Boris Johnson a Brexitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12859b7b-74e9-4a7b-b864-6bcbb7b8b10a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ruanda lezárta a Kongói Demokratikus Köztársasággal közös több határállomását, miután egy második ember is életét vesztette ebola következtében a határ közvetlen közelében lévő zsúfolt nagyvárosban, Gomában. Közben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) globális egészségügyi vészhelyzetnek minősítette a kongói ebola-járványt.","shortLead":"Ruanda lezárta a Kongói Demokratikus Köztársasággal közös több határállomását, miután egy második ember is életét...","id":"20190801_Mar_zarjak_az_ebola_miatt_az_afrikai_hataratkelohelyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12859b7b-74e9-4a7b-b864-6bcbb7b8b10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8dc141-c3bd-4516-a80a-58b2c73f6a80","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Mar_zarjak_az_ebola_miatt_az_afrikai_hataratkelohelyeket","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:43","title":"Már zárják az ebola miatt az afrikai határátkelőhelyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d043a8-dcef-425d-b287-96d2f89760ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tipikus amerikai bandamódszerrel végeztek velük.","shortLead":"Tipikus amerikai bandamódszerrel végeztek velük.","id":"20190731_Lelottek_ket_anyat_Chiacagoban_akik_eppen_bekesen_tuntettek_a_bunozes_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d043a8-dcef-425d-b287-96d2f89760ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d895377-4a83-430d-989b-dc14521f503d","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Lelottek_ket_anyat_Chiacagoban_akik_eppen_bekesen_tuntettek_a_bunozes_ellen","timestamp":"2019. július. 31. 14:02","title":"Lelőttek két anyát Chicagóban, akik éppen békésen tüntettek a bűnözés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b7c81c-0d28-4bc4-8857-a7170f609904","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Balázs szerződése 2020 nyaráig szólt volna.","shortLead":"Molnár Balázs szerződése 2020 nyaráig szólt volna.","id":"20190731_Rogan_Antal_felmentette_a_nemzeti_konzultaciokert_felelos_miniszteri_biztost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2b7c81c-0d28-4bc4-8857-a7170f609904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e432abd2-52ee-4e82-9782-285f9451cc35","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Rogan_Antal_felmentette_a_nemzeti_konzultaciokert_felelos_miniszteri_biztost","timestamp":"2019. július. 31. 10:24","title":"Rogán Antal felmentette a nemzeti konzultációkért felelős miniszteri biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b6d54b-b85f-449b-b0be-ae48263af73e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság új vezetője, Ursula von der Leyen elfogadhatja, hogy Orbán Viktor Trócsányi Lászlót jelöli EU-biztosnak, de az már messze nem olyan biztos, hogy a volt igazságügyi miniszter komoly portfoliót kap Brüsszelben. ","shortLead":"Az Európai Bizottság új vezetője, Ursula von der Leyen elfogadhatja, hogy Orbán Viktor Trócsányi Lászlót jelöli...","id":"20190731_Trocsanyi_sorsa_mulhat_Orban_Viktor_brusszeli_utjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3b6d54b-b85f-449b-b0be-ae48263af73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a336f1-b747-4394-a8a6-17177c5fe479","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Trocsanyi_sorsa_mulhat_Orban_Viktor_brusszeli_utjan","timestamp":"2019. július. 31. 20:00","title":"Trócsányi László sorsa múlhat Orbán Viktor csütörtöki útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f25fb6-85bc-4575-a1c0-4be84fe46581","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A visszavitt termékeket kicserélik. ","shortLead":"A visszavitt termékeket kicserélik. ","id":"20190731_Kutyaeledeleket_hiv_vissza_a_Fressnapf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39f25fb6-85bc-4575-a1c0-4be84fe46581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939072de-95f0-4ecf-aa70-b3e47f3e82fc","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_Kutyaeledeleket_hiv_vissza_a_Fressnapf","timestamp":"2019. július. 31. 16:51","title":"Kutyaeledeleket hív vissza a Fressnapf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b34cb84-ce56-4b28-b397-e773d637c404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az interjút az utolsó pillanatban mondták le. ","shortLead":"Az interjút az utolsó pillanatban mondták le. ","id":"20190731_SZDSZes_multja_miatt_mondtak_le_a_Suhanj_Alapitvany_vezetojenek_kozradios_interjujat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b34cb84-ce56-4b28-b397-e773d637c404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4fa087-df2a-4718-833e-e865df53fb39","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_SZDSZes_multja_miatt_mondtak_le_a_Suhanj_Alapitvany_vezetojenek_kozradios_interjujat","timestamp":"2019. július. 31. 14:53","title":"SZDSZ-es múltja miatt mondták le a Suhanj! Alapítvány vezetőjének közrádiós interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567e4a9c-2163-4bae-b5a9-1ade710fa3f4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Titkosított dokumentumok kerültek elő James Comey-nál.","shortLead":"Titkosított dokumentumok kerültek elő James Comey-nál.","id":"20190801_Hazkutatast_tartottak_a_volt_FBIfonok_lakasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=567e4a9c-2163-4bae-b5a9-1ade710fa3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e91afe5-a9e3-4534-b352-9560a18c4973","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Hazkutatast_tartottak_a_volt_FBIfonok_lakasan","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:17","title":"Házkutatást tartottak a volt FBI-főnök lakásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]