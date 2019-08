Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a318acef-a219-4996-a0f4-a6f493515924","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egykori tragédia maradványaira bukkantak.","shortLead":"Egykori tragédia maradványaira bukkantak.","id":"20190731_Ortopediai_segedeszkozt_talaltak_egy_krokodilban_De_hogy_kerult_bele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a318acef-a219-4996-a0f4-a6f493515924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c439bbb8-33a1-457c-a9a8-0a133f43782a","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Ortopediai_segedeszkozt_talaltak_egy_krokodilban_De_hogy_kerult_bele","timestamp":"2019. július. 31. 11:17","title":"Ortopédiai segédeszközt találtak egy krokodilban. De hogy került bele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Progressz MS-11 orosz teherűrhajó többek közt hulladékkal teletömve indult vissza a Föld felé, hogy aztán előre eltervezetten megsemmisüljön a Csendes-óceán felett.","shortLead":"A Progressz MS-11 orosz teherűrhajó többek közt hulladékkal teletömve indult vissza a Föld felé, hogy aztán előre...","id":"20190801_orosz_progressz_ms_11_teherurhajo_legkor_csendes_ocean","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215bf3db-c726-4e20-b1ae-1826ce020904","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_orosz_progressz_ms_11_teherurhajo_legkor_csendes_ocean","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:03","title":"Amíg ön aludt, egy jókora űrhajó szénné égett a légkörben – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d11547-ceef-4ef7-ac22-828bae987dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyorsított eljárásban, néhány nap alatt elítélte őket a kiskunhalasi bíróság. ","shortLead":"Gyorsított eljárásban, néhány nap alatt elítélte őket a kiskunhalasi bíróság. ","id":"20190801_Gorog_turistabuszon_hamis_szemelyivel_akart_Magyarorszagra_lepni_harom_szir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7d11547-ceef-4ef7-ac22-828bae987dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72277b85-ffde-4030-aa73-a61fc14eaa7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Gorog_turistabuszon_hamis_szemelyivel_akart_Magyarorszagra_lepni_harom_szir","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:03","title":"Görög turistabuszon, hamis személyivel akart Magyarországra lépni három szír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jelenleg otthonában pihen. ","shortLead":"Jelenleg otthonában pihen. ","id":"20190731_Allando_apoloi_felugyelet_Torocsik_Mari_Velem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee4f800-7ac0-43ed-b001-ea5528da9fef","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_Allando_apoloi_felugyelet_Torocsik_Mari_Velem","timestamp":"2019. július. 31. 10:25","title":"Állandó ápolói felügyeletet igényel Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef4fbc8-3519-4f80-9fab-07231ff48080","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Búcsúlevelet is írt.","shortLead":"Búcsúlevelet is írt.","id":"20190731_Egy_folyoban_holtan_talaltak_a_ket_napja_eltunt_indiai_kavekiralyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ef4fbc8-3519-4f80-9fab-07231ff48080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee43c3e-acf6-4634-a5ad-f69a7932abf4","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_Egy_folyoban_holtan_talaltak_a_ket_napja_eltunt_indiai_kavekiralyt","timestamp":"2019. július. 31. 09:34","title":"Egy folyóban, holtan találták a két napja eltűnt indiai kávékirályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Gazdasági válság jön Orbán Viktor szerint, méghozzá nagy, és Nyugatról gyűrűzik be, bár a valóban meglévő kockázatokat nem nevezte nevükön, csak a német zöldpártot említette. A miniszterelnök Tusványoson a nyugati gazdaságokat ekézte, a magyart magasztalta, de a számok alapján nem bontotta ki az igazság minden részletét.","shortLead":"Gazdasági válság jön Orbán Viktor szerint, méghozzá nagy, és Nyugatról gyűrűzik be, bár a valóban meglévő kockázatokat...","id":"20190730_ov_tusvanyos_gazdasagi_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5b9218-a879-49f6-95fc-51cad10f9929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_ov_tusvanyos_gazdasagi_valsag","timestamp":"2019. július. 30. 20:00","title":"Orbán Viktor már elkezdte felkészíteni a táborát az ínséges időkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9fdbb7-e677-4d98-aec8-e57fff5619cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint fél kiló málnát kell beledolgozni az idei nyertes Magyarország Tortájába, amely a Boldogasszony csipkéje fantázianévre hallgat. ","shortLead":"Több mint fél kiló málnát kell beledolgozni az idei nyertes Magyarország Tortájába, amely a Boldogasszony csipkéje...","id":"20190731_Rengeteg_malnaval_keszul_az_idei_Orszag_Tortaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa9fdbb7-e677-4d98-aec8-e57fff5619cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e558739a-ab27-44af-98a6-84a7cd7b6feb","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Rengeteg_malnaval_keszul_az_idei_Orszag_Tortaja","timestamp":"2019. július. 31. 16:31","title":"Rengeteg málnával készül az idei Ország Tortája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93f02f1-d440-4090-ba1f-acdcaa43424c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro brazil elnök mindezt úgy kommentálta: \"előfordulnak ilyen problémák\".","shortLead":"Jair Bolsonaro brazil elnök mindezt úgy kommentálta: \"előfordulnak ilyen problémák\".","id":"20190801_Megfojtottak_negy_rabot_a_brazil_bortonlazadas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d93f02f1-d440-4090-ba1f-acdcaa43424c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73fff9c-0c75-45c5-805e-b787b4fe387e","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Megfojtottak_negy_rabot_a_brazil_bortonlazadas_utan","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:14","title":"Megfojtottak négy rabot a brazil börtönlázadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]