[{"available":true,"c_guid":"bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Supercharger akció az amerikai gyártó két nagyobb és drágább villanyautójára vonatkozik.","shortLead":"Az új Supercharger akció az amerikai gyártó két nagyobb és drágább villanyautójára vonatkozik.","id":"20190805_ismet_ingyenesen_es_korlatlanul_hasznalhato_a_tesla_szupertoltoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e71af5d-fac7-49ea-b4f8-40ce5e76730a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_ismet_ingyenesen_es_korlatlanul_hasznalhato_a_tesla_szupertoltoje","timestamp":"2019. augusztus. 05. 08:21","title":"Ismét ingyenesen és korlátlanul használható a Tesla szupertöltője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálják megtörni Kína uralmát az elektronikai alapanyagokhoz nélkülözhetetlen ritkaföldfémek piacán.","shortLead":"Megpróbálják megtörni Kína uralmát az elektronikai alapanyagokhoz nélkülözhetetlen ritkaföldfémek piacán.","id":"20190805_Egyutt_probalja_Ausztralia_az_USA_es_Japan_lenyomni_Kinat_egy_strategiai_jelentosegu_agazatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14835742-6236-4dad-8a14-d827a0f08de9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Egyutt_probalja_Ausztralia_az_USA_es_Japan_lenyomni_Kinat_egy_strategiai_jelentosegu_agazatban","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:09","title":"Együtt próbálja Ausztrália, az USA és Japán lenyomni Kínát egy stratégiai jelentőségű ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint két év múlva érkezhet majd a biometrikus azonosítás új formája az iPhone-okba.","shortLead":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint két év múlva érkezhet majd a biometrikus azonosítás új...","id":"20190806_apple_iphone_2021_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3c1dd6-e0a5-4079-83f6-bec42645a0a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_apple_iphone_2021_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:03","title":"A kijelző alá rejti az iPhone ujjlenyomat-olvasóját az Apple – 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erdogan bejelentette, hogy bevonulnak az Eufrátesztől keletre eső területre. ","shortLead":"Erdogan bejelentette, hogy bevonulnak az Eufrátesztől keletre eső területre. ","id":"20190804_Atlepi_az_Eufrateszt_a_torok_hadsereg_Sziriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbb7b60-5620-4349-a182-b3eb7c661664","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Atlepi_az_Eufrateszt_a_torok_hadsereg_Sziriaban","timestamp":"2019. augusztus. 04. 18:16","title":"Átlépi az Eufráteszt a török hadsereg Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4d9a19-a33c-427b-8fb8-463150969c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn délután fotózták le a pár másodpercig tartó jelenséget. ","shortLead":"Hétfőn délután fotózták le a pár másodpercig tartó jelenséget. ","id":"20190806_Minitornado_volt_a_Velenceitonal__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a4d9a19-a33c-427b-8fb8-463150969c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8854f103-0fa6-493b-a71e-6a33bd074341","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Minitornado_volt_a_Velenceitonal__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:08","title":"Minitornádó volt a Velencei-tónál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d96422-6449-4439-8901-4982ec08a85c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb emberi maradványokat találtak a román nyomozók hétfőn egy Caracal melletti erdőben, amelyek vélhetően a két hete eltűnt, a gyanú szerint nemi erőszak és gyilkosság áldozatául esett 15 éves Alexandra ügyével állnak összefüggésben – tudta meg a Mediafax hírügynökség.","shortLead":"Újabb emberi maradványokat találtak a román nyomozók hétfőn egy Caracal melletti erdőben, amelyek vélhetően a két hete...","id":"20190805_caracal_roman_ferfi_alexandra_macesanu_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2d96422-6449-4439-8901-4982ec08a85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aca69cd-3909-4ad5-a8ea-18a28547cc7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_caracal_roman_ferfi_alexandra_macesanu_halalos_aldozat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:27","title":"Megtalálhatták a caracali stopposgyilkos másik áldozatát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem szerint takarékossági intézkedésről van szó, de furcsa az egybeesés. ","shortLead":"Az egyetem szerint takarékossági intézkedésről van szó, de furcsa az egybeesés. ","id":"20190804_Kirugtak_egy_torteneszt_az_EMIH_egyetemerol_miutan_nem_vett_reszt_a_Sorsok_Haza_projektben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2e2a3e-a1e3-4cc9-ac26-a708f30c149c","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Kirugtak_egy_torteneszt_az_EMIH_egyetemerol_miutan_nem_vett_reszt_a_Sorsok_Haza_projektben","timestamp":"2019. augusztus. 04. 21:57","title":"Kirúgtak egy történészt az EMIH egyeteméről, miután nem vett részt a Sorsok Háza projektben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","shortLead":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","id":"20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f3ab79-6abf-413d-ac38-847a15654a85","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:52","title":"Nem kell megijedni, megint csak szirénapróba lesz hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]