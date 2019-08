Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f87ce24-345f-4d23-8826-191a9b591917","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pakisztán hevesen tiltakozik: a végsőkig támogatja \"a kasmíriak igazságos küzdelmét\"","shortLead":"Pakisztán hevesen tiltakozik: a végsőkig támogatja \"a kasmíriak igazságos küzdelmét\"","id":"20190806_Az_indiai_parlament_jovahagyta_Kasmir_kulonleges_alkotmanyos_statusanak_visszavonasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f87ce24-345f-4d23-8826-191a9b591917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea00bcc6-215b-458e-8e7f-7aef632ed87d","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Az_indiai_parlament_jovahagyta_Kasmir_kulonleges_alkotmanyos_statusanak_visszavonasat","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:49","title":"Az indiai parlament jóváhagyta Kasmír különleges alkotmányos státusának visszavonását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A legmagasabban jegyzett magyar teniszező is játszani fog az ukránok elleni, budapesti Davis Kupa-találkozón.","shortLead":"A legmagasabban jegyzett magyar teniszező is játszani fog az ukránok elleni, budapesti Davis Kupa-találkozón.","id":"20190805_fucsovics_marton_magyar_teniszszovetseg_szucs_lajos_davis_kupa_teniszvalogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cd16a4-9dbb-4724-8c05-6f0f68abc392","keywords":null,"link":"/sport/20190805_fucsovics_marton_magyar_teniszszovetseg_szucs_lajos_davis_kupa_teniszvalogatott","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:36","title":"Fucsovics visszatér a teniszválogatottba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fccda3-a2da-491a-912f-85efe546439b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyben a legunalmasabbat is? ","shortLead":"Egyben a legunalmasabbat is? ","id":"20190805_Megterveztek_a_vilag_legatlagosabb_autoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85fccda3-a2da-491a-912f-85efe546439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8221807-f6b4-4de1-a7fe-de0114e41a9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_Megterveztek_a_vilag_legatlagosabb_autoit","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:25","title":"Megtervezték a világ legátlagosabb autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem szerint takarékossági intézkedésről van szó, de furcsa az egybeesés. ","shortLead":"Az egyetem szerint takarékossági intézkedésről van szó, de furcsa az egybeesés. ","id":"20190804_Kirugtak_egy_torteneszt_az_EMIH_egyetemerol_miutan_nem_vett_reszt_a_Sorsok_Haza_projektben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2e2a3e-a1e3-4cc9-ac26-a708f30c149c","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Kirugtak_egy_torteneszt_az_EMIH_egyetemerol_miutan_nem_vett_reszt_a_Sorsok_Haza_projektben","timestamp":"2019. augusztus. 04. 21:57","title":"Kirúgtak egy történészt az EMIH egyeteméről, miután nem vett részt a Sorsok Háza projektben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828fbc85-dddc-4573-9649-c29c51239edd","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Egy szabolcsi kis faluból indultak, ma már a legtöbb budapesti helyet meg tudják tölteni: kanyargós út vezetett idáig, először külföldön váltak ismertté, a hazai zenei véráramba pedig A Dal után kerültek be. Egy-egy ügy apropóján ők is felemelik a hangjukat a rasszizmus ellen, de nem akarnak polgárjogi harcosokká válni. A zenekar vezetőjével, Oláh Józseffel, és menedzserükkel, László Sándorral beszélgettünk, többek között az új Parno Graszt-albumról.","shortLead":"Egy szabolcsi kis faluból indultak, ma már a legtöbb budapesti helyet meg tudják tölteni: kanyargós út vezetett idáig...","id":"20190805_Parno_Graszt_Mar_nem_szedulok_album_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=828fbc85-dddc-4573-9649-c29c51239edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a70a1d-28ee-42fb-93e1-ca3264c2c73d","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Parno_Graszt_Mar_nem_szedulok_album_interju","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:00","title":"Nem tanultunk zenélni, mi csak csapatjuk – Parno Graszt-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b9d3d3-a710-48ac-9c67-277d181336c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset-megelőzési videót készített a vasúttársaság az átjárók biztonságáról.","shortLead":"Baleset-megelőzési videót készített a vasúttársaság az átjárók biztonságáról.","id":"20190805_A_Mav_maga_mutatta_meg_milyen_ha_egy_vonat_benez_a_kocsiablakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5b9d3d3-a710-48ac-9c67-277d181336c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea57e383-ee24-4e24-bcd7-48c6f70cf96f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_A_Mav_maga_mutatta_meg_milyen_ha_egy_vonat_benez_a_kocsiablakon","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:23","title":"A MÁV maga mutatta meg milyen, ha egy vonat benéz a kocsiablakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálják megtörni Kína uralmát az elektronikai alapanyagokhoz nélkülözhetetlen ritkaföldfémek piacán.","shortLead":"Megpróbálják megtörni Kína uralmát az elektronikai alapanyagokhoz nélkülözhetetlen ritkaföldfémek piacán.","id":"20190805_Egyutt_probalja_Ausztralia_az_USA_es_Japan_lenyomni_Kinat_egy_strategiai_jelentosegu_agazatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14835742-6236-4dad-8a14-d827a0f08de9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Egyutt_probalja_Ausztralia_az_USA_es_Japan_lenyomni_Kinat_egy_strategiai_jelentosegu_agazatban","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:09","title":"Együtt próbálja Ausztrália, az USA és Japán lenyomni Kínát egy stratégiai jelentőségű ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 17 éves fiatalt egy látogató meg is ütötte. ","shortLead":"A 17 éves fiatalt egy látogató meg is ütötte. ","id":"20190805_A_szocialis_ellatorendszert_hibaztatta_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_kihajito_fiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a64652f-fa3a-49c5-b7a4-b609c089ddd3","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_A_szocialis_ellatorendszert_hibaztatta_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_kihajito_fiu","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:42","title":"A szociális ellátórendszert hibáztatta a kisfiút a Tate Modernből kihajító fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]