Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5686dc68-01ef-4616-b42c-e0514efe76df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pontos ára nincs egy ilyen egypéldányos autónak, de olyan 3 millió dollár környékén lehet az értéke. ","shortLead":"Pontos ára nincs egy ilyen egypéldányos autónak, de olyan 3 millió dollár környékén lehet az értéke. ","id":"20190815_Teljesen_egyedi_Paganit_fotoztak_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5686dc68-01ef-4616-b42c-e0514efe76df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544d8f98-6116-4577-b77a-f2a5e8402664","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_Teljesen_egyedi_Paganit_fotoztak_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:22","title":"800 millió forintos teljesen egyedi Paganit fotóztak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy személyautó lesodródott az útról és az árokba csapódott Salgótarján és Vizslás-Újlakpuszta között. ","shortLead":"Egy személyautó lesodródott az útról és az árokba csapódott Salgótarján és Vizslás-Újlakpuszta között. ","id":"20190815_Halalos_baleset_miatt_zartak_le_a_21es_utat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf90051-a671-4cf1-a90d-7270e3815fbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_Halalos_baleset_miatt_zartak_le_a_21es_utat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 13:53","title":"Halálos baleset miatt zárták le a 21-es utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2029f4f-acf1-49db-bf39-921f402ecf8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy évvel ezelőtti időközi választás névdublőrei helyett most egy magát önállónak, függetlennek és civilnek mondó induló tűnt fel a jelöltek között, aki azonban kiállása előtt nem takarított ki alaposan maga után a Facebookon. Bár egyik legjobb gyerekkori barátja pont a Fidesz városi kampányfőnöke, ez állítása szerint csak véletlen. ","shortLead":"Az egy évvel ezelőtti időközi választás névdublőrei helyett most egy magát önállónak, függetlennek és civilnek mondó...","id":"20190816_Megint_aljelolttel_probalkozik_a_Fidesz_Miskolcon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2029f4f-acf1-49db-bf39-921f402ecf8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a2c8ca-958b-4f19-a4ae-f0ef726c13c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Megint_aljelolttel_probalkozik_a_Fidesz_Miskolcon","timestamp":"2019. augusztus. 16. 18:00","title":"Megint felbukkant egy furcsa független jelölt Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c592c359-594d-4781-be8a-3d46d01e9337","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világot beterítő mikroműanyagok nem mind ugyanolyanok, de mindenhol megtalálhatók. ","shortLead":"A világot beterítő mikroműanyagok nem mind ugyanolyanok, de mindenhol megtalálhatók. ","id":"20190814_Sarki_jegtablakba_lefurva_is_talaltak_mikromuanyagokat_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c592c359-594d-4781-be8a-3d46d01e9337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c01c4b-6a27-49c6-bd3d-170d36284569","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_Sarki_jegtablakba_lefurva_is_talaltak_mikromuanyagokat_kutatok","timestamp":"2019. augusztus. 14. 21:03","title":"Sarki jégtáblákba lefúrva is találtak mikroműanyagokat kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai ellenzék és a palesztinok is tiltakoztak, mert Izrael nem enged be két ellenzéki amerikai politikust.","shortLead":"Az amerikai ellenzék és a palesztinok is tiltakoztak, mert Izrael nem enged be két ellenzéki amerikai politikust.","id":"20190815_Nagy_vihart_kavart_hogy_Izrael_Trump_tamogatasaval_kitiltott_ket_amerikai_kepviselot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625f5089-53ce-4414-873c-d498e2be84fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Nagy_vihart_kavart_hogy_Izrael_Trump_tamogatasaval_kitiltott_ket_amerikai_kepviselot","timestamp":"2019. augusztus. 15. 21:45","title":"Nagy vihart kavart, hogy Izrael Trump támogatásával kitiltott két amerikai képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afabf85-d89d-48fb-ba02-32684010e3fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A két együttes sem a rendes játékidőben, sem a félórás hosszabbításban nem bírt egymással. ","shortLead":"A két együttes sem a rendes játékidőben, sem a félórás hosszabbításban nem bírt egymással. ","id":"20190814_liverpool_chelsea_szuperkupa_donto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0afabf85-d89d-48fb-ba02-32684010e3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae3db9a-bd54-461d-90fe-efa4f9b9774e","keywords":null,"link":"/sport/20190814_liverpool_chelsea_szuperkupa_donto","timestamp":"2019. augusztus. 14. 23:44","title":"Tizenegyesekkel nyerte az Európai Szuperkupát a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb201f-e563-4ac4-a38b-8144582f7b43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkárság nem mondta meg, pontosan mekkora összeggel tartoznak az oktatóknak.","shortLead":"Az államtitkárság nem mondta meg, pontosan mekkora összeggel tartoznak az oktatóknak.","id":"20190815_Honapok_ota_nem_fizetik_ki_egy_unios_felzarkoztatasi_program_oktatoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2afb201f-e563-4ac4-a38b-8144582f7b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bc22b5-b170-4ac0-967d-df85ca6fc8e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Honapok_ota_nem_fizetik_ki_egy_unios_felzarkoztatasi_program_oktatoit","timestamp":"2019. augusztus. 15. 05:59","title":"Hónapok óta nem fizetik ki egy uniós felzárkóztatási program oktatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Más gyerek nevére szóló okmányokat kaptak, hogy apjukkal találkozhassanak. ","shortLead":"Más gyerek nevére szóló okmányokat kaptak, hogy apjukkal találkozhassanak. ","id":"20190816_Jogtalanul_hoztak_be_negy_iraki_gyermeket_Magyarorszagra_felfuggesztettet_kaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8c99ec-9fed-4f28-8068-d5319fb98d44","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Jogtalanul_hoztak_be_negy_iraki_gyermeket_Magyarorszagra_felfuggesztettet_kaptak","timestamp":"2019. augusztus. 16. 16:50","title":"Jogtalanul hoztak be négy iraki gyermeket Magyarországra, felfüggesztettet kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]