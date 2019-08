Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85fccda3-a2da-491a-912f-85efe546439b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyben a legunalmasabbat is? ","shortLead":"Egyben a legunalmasabbat is? ","id":"20190805_Megterveztek_a_vilag_legatlagosabb_autoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85fccda3-a2da-491a-912f-85efe546439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8221807-f6b4-4de1-a7fe-de0114e41a9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_Megterveztek_a_vilag_legatlagosabb_autoit","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:25","title":"Megtervezték a világ legátlagosabb autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Görögország, Bulgária és Magyarország határőrei különösen brutálisak, derül ki EU határőrizeti szervének kiszivárgott, belső jelentéséből.","shortLead":"Görögország, Bulgária és Magyarország határőrei különösen brutálisak, derül ki EU határőrizeti szervének kiszivárgott...","id":"20190805_Frontexjelentes_kulonosen_eroszakosak_a_magyar_hatarorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1550c6-f679-4fe0-8f12-fc351b74603b","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Frontexjelentes_kulonosen_eroszakosak_a_magyar_hatarorok","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:10","title":"Frontex-jelentés: különösen erőszakosak a magyar határőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b06775a-9fc5-4adf-aa5b-847b633d27e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Benkő László fia már a lakását is eladta, hogy finanszírozni tudja a hely zökkenőmentes működését. ","shortLead":"Benkő László fia már a lakását is eladta, hogy finanszírozni tudja a hely zökkenőmentes működését. ","id":"20190807_Menteni_kell_a_Feszek_klubot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b06775a-9fc5-4adf-aa5b-847b633d27e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"646af6d4-3260-4c79-aeb7-b4e10b5cd04d","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Menteni_kell_a_Feszek_klubot","timestamp":"2019. augusztus. 07. 07:10","title":"Menteni kell a Fészek klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67852162-e343-40ab-882e-d18ea6e62c96","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hacsak nem arra vágyik, hogy az olasz rendőrök sípolva hajtsák el, és még fizetnie is kelljen.","shortLead":"Hacsak nem arra vágyik, hogy az olasz rendőrök sípolva hajtsák el, és még fizetnie is kelljen.","id":"20190807_A_romai_Spanyol_lepcson_elvezne_az_edes_eletet_Ne_tegye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67852162-e343-40ab-882e-d18ea6e62c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca13dce8-3127-4a22-ad40-b806de6144ae","keywords":null,"link":"/elet/20190807_A_romai_Spanyol_lepcson_elvezne_az_edes_eletet_Ne_tegye","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:26","title":"A római Spanyol lépcsőn élvezné az édes életet? Ne tegye!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92173142-1bf1-406f-9544-062b24c1b510","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új központ artistaképző iskolának, cirkuszművészeti múzeumnak, kutatótárnak és könyvtárnak és artistaszállásoknak is helyet ad majd.","shortLead":"Az új központ artistaképző iskolának, cirkuszművészeti múzeumnak, kutatótárnak és könyvtárnak és artistaszállásoknak is...","id":"20190805_Europai_csucsintezmenyt_csinalna_a_kormany_az_uj_Nagycirkuszbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92173142-1bf1-406f-9544-062b24c1b510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50435e68-5d4e-4bc0-80a0-33906f33262d","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Europai_csucsintezmenyt_csinalna_a_kormany_az_uj_Nagycirkuszbol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:55","title":"Európai csúcsintézményt csinálna a kormány az új Nagycirkuszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És még hol van a vége. A buszpótlás pedig milliárdokat visz el.","shortLead":"És még hol van a vége. A buszpótlás pedig milliárdokat visz el.","id":"20190806_3_as_metro_felujitas_eszaki_deli_szakasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e68b048-d35a-466b-95ca-8c9dba2f0f3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_3_as_metro_felujitas_eszaki_deli_szakasz","timestamp":"2019. augusztus. 06. 08:08","title":"Három hónapos csúszásban van a 3-as metró felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4d9a19-a33c-427b-8fb8-463150969c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn délután fotózták le a pár másodpercig tartó jelenséget. ","shortLead":"Hétfőn délután fotózták le a pár másodpercig tartó jelenséget. ","id":"20190806_Minitornado_volt_a_Velenceitonal__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a4d9a19-a33c-427b-8fb8-463150969c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8854f103-0fa6-493b-a71e-6a33bd074341","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Minitornado_volt_a_Velenceitonal__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:08","title":"Minitornádó volt a Velencei-tónál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a jelenlegi legerősebb, androidos mobilokba szánt processzort kapja meg a hamarosan érkező Nubia Z20, de nem ez lesz az egyetlen meglepetés.","shortLead":"A jelek szerint a jelenlegi legerősebb, androidos mobilokba szánt processzort kapja meg a hamarosan érkező Nubia Z20...","id":"20190805_nubia_z20_okostelefon_specifikacio_tenaa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac042adb-797e-4334-9df7-1b109824877c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_nubia_z20_okostelefon_specifikacio_tenaa","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:03","title":"Ez érdekes telefonnak ígérkezik: két képernyővel jöhet a Nubia új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]