[{"available":true,"c_guid":"fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kományfő szerint nem fizetnek az EU-nak, ha nincs megállapodás. Ez az uniós támogatásokat is veszélybe sodorhatja.","shortLead":"A brit kományfő szerint nem fizetnek az EU-nak, ha nincs megállapodás. Ez az uniós támogatásokat is veszélybe...","id":"20190825_Boris_Johnson_az_utolso_pillanatig_bizonytalan_mi_lesz_a_Brexittel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6f20c4-de82-41b1-a426-4bc42871e17a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Boris_Johnson_az_utolso_pillanatig_bizonytalan_mi_lesz_a_Brexittel","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:55","title":"Boris Johnson: Az utolsó pillanatig bizonytalan, mi lesz a Brexittel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96471b0-5dc0-4803-b2b7-6ad4ec9b7e67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pontosan 80 évvel ezelőtt mutatták be az Óz, a csodák csodája című nagy sikerű musicalt. A jeles évfordulót a Google is megünnepli.","shortLead":"Pontosan 80 évvel ezelőtt mutatták be az Óz, a csodák csodája című nagy sikerű musicalt. A jeles évfordulót a Google is...","id":"20190826_oz_a_csodak_csodaja_80_eves_piros_cipo_tornado_google_easter_egg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c96471b0-5dc0-4803-b2b7-6ad4ec9b7e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8252e8-a5c7-4825-ba8a-e2b2d5d6712b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_oz_a_csodak_csodaja_80_eves_piros_cipo_tornado_google_easter_egg","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:33","title":"Van egy perce? Írja be a Google-be ezt a címet, csak aztán nehogy beleszédüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318582b2-7356-447a-b871-893e0f23bbc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Panasonic fényképezős portfóliójának zászlóshajója a profiknak szánt Lumix S1R-t, benne sok olyan fejlesztéssel, melyet ez a szegmens megkövetel. Leteszteltük, mire képes.","shortLead":"A Panasonic fényképezős portfóliójának zászlóshajója a profiknak szánt Lumix S1R-t, benne sok olyan fejlesztéssel...","id":"20190825_lumix_s1r_teszt_milc_fenykepezogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=318582b2-7356-447a-b871-893e0f23bbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab574ca-58f6-4f88-a09c-546efee07f5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_lumix_s1r_teszt_milc_fenykepezogep","timestamp":"2019. augusztus. 25. 20:00","title":"Teszten az abszolút profi fényképező, a Lumix S1R – nem pehelysúlyú versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35c760f-384c-4a5d-bdc5-dbc6e5654425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Botka Lászlót támogató szervezet bőszen árulózza az indulását bejelentő Lauer Istvánt.","shortLead":"A Botka Lászlót támogató szervezet bőszen árulózza az indulását bejelentő Lauer Istvánt.","id":"20190824_Vidaman_indult_Botka_kampanya_az_ellene_indulo_szocialistarol_viszont_nem_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e35c760f-384c-4a5d-bdc5-dbc6e5654425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca63e58-7ff6-45fa-b0dd-2db5b0b8c265","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Vidaman_indult_Botka_kampanya_az_ellene_indulo_szocialistarol_viszont_nem_beszel","timestamp":"2019. augusztus. 24. 11:53","title":"Vidáman indult Botka kampánya, az ellene induló szocialistáról viszont nem beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Időben érkezett a kórházba.","shortLead":"Időben érkezett a kórházba.","id":"20190825_Rendori_felezetessel_ment_szulni_egy_no_Dunakeszin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a915312b-5be5-418c-88c3-86823fd71bdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Rendori_felezetessel_ment_szulni_egy_no_Dunakeszin","timestamp":"2019. augusztus. 25. 20:48","title":"Rendőri felvezetéssel ment szülni egy nő Dunakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8da9645-f351-43d8-8441-be3834bbf99e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kínai Fucsienben negyvennyolcezer embert telepítenek ki.","shortLead":"A kínai Fucsienben negyvennyolcezer embert telepítenek ki.","id":"20190824_Tizezreket_evakualtak_Kinaban_a_Bailu_tajfun_erkezese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8da9645-f351-43d8-8441-be3834bbf99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983d94a9-e5ec-42d6-bcd1-eda60a782c2d","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Tizezreket_evakualtak_Kinaban_a_Bailu_tajfun_erkezese_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 24. 20:05","title":"Tízezreket evakuáltak Kínában a Bailu tájfun érkezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Válófélben lévő házastársa azzal gyanúsít egy amerikai asztronautát, hogy engedély nélkül hozzáfért a bankszámlájához. A Nemzetközi Űrállomásról.

","shortLead":"Válófélben lévő házastársa azzal gyanúsít egy amerikai asztronautát, hogy engedély nélkül hozzáfért a bankszámlájához...","id":"20190824_Urbuncselekmennyel_gyanusitanak_egy_amerikai_asztronautat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785b6c8b-9d77-4a30-a87a-72813a7d4bcd","keywords":null,"link":"/kkv/20190824_Urbuncselekmennyel_gyanusitanak_egy_amerikai_asztronautat","timestamp":"2019. augusztus. 24. 14:18","title":"Űrbűncselekménnyel gyanúsítanak egy amerikai asztronautát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megbízták a G7 országcsoport vezetői Emmanuel Macron francia elnököt azzal, hogy tárgyalást kezdjen Iránnal, és üzeneteket adjon át a perzsa államnak, elejét véve ezáltal a feszültség további fokozódásának a térségben - közölte vasárnap egy francia diplomáciai forrás a délnyugat-franciaországi Biarritzban tartott G7-csúcstalálkozón.","shortLead":"Megbízták a G7 országcsoport vezetői Emmanuel Macron francia elnököt azzal, hogy tárgyalást kezdjen Iránnal, és...","id":"20190825_Macron_fog_targyalni_Irannal_a_G7_neveben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8d3b0f-53a3-4be2-af0e-b5084714696a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Macron_fog_targyalni_Irannal_a_G7_neveben","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:37","title":"Macron fog tárgyalni Iránnal a G7 nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]