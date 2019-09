Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aafd7985-2101-4d42-8448-dd521d7143d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Automatikusan elinduló reklámvideókkal is segíti ezután az alkalmazások fejlesztőit a Play áruházban a Google. A felhasználók aligha fogják kitörő örömmel fogadni az újítást.","shortLead":"Automatikusan elinduló reklámvideókkal is segíti ezután az alkalmazások fejlesztőit a Play áruházban a Google...","id":"20190903_autoplay_video_reklamok_google_play_aruhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aafd7985-2101-4d42-8448-dd521d7143d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2dddc97-5b84-46b0-8109-6bbcd6268892","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_autoplay_video_reklamok_google_play_aruhaz","timestamp":"2019. szeptember. 03. 12:03","title":"Változás jön a Google Play áruházba, sokaknál lehúzhatja a mobilnetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemben Nyugat-Európával – mondta Semjén a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanévnyitó ünnepségén a Szent Anna-plébániatemplomban.","shortLead":"Szemben Nyugat-Európával – mondta Semjén a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanévnyitó...","id":"20190902_semjen_templom_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad79af8-14b1-4e90-9e99-32ba677510a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_semjen_templom_oktatas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:36","title":"Semjén: Itt nem zártak be egyetlen templomot sem, nem építették át bevásárlóközponttá vagy mecsetté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70fd848-2ee3-4b16-bad5-b14536584ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem Budapest lesz a fő kérdés szerinte, hanem az, hogy \"Fidesz vagy nem Fidesz\".","shortLead":"De nem Budapest lesz a fő kérdés szerinte, hanem az, hogy \"Fidesz vagy nem Fidesz\".","id":"20190903_fodor_gabor_liberalisok_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b70fd848-2ee3-4b16-bad5-b14536584ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fdfed4-babd-4087-906e-bdb2ccff856f","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_fodor_gabor_liberalisok_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:08","title":"Fodor Gábor: Egyértelműen nyílt verseny lesz Karácsony Gergely és Tarlós István között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ed77c8-684d-423a-845a-2a2a999b19d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vetőmagüzem megvásárlása után komoly tőkeemelés történt a társaságnál, a jövő mégis kétséges a vezetők szerint korszerűtlen üzemnél.","shortLead":"A vetőmagüzem megvásárlása után komoly tőkeemelés történt a társaságnál, a jövő mégis kétséges a vezetők szerint...","id":"20190903_Dolgozokat_kuldenek_el_a_mezohegyesi_allami_Menesbirtokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0ed77c8-684d-423a-845a-2a2a999b19d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1831c0-d5ad-408a-b208-e3599e8502ce","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Dolgozokat_kuldenek_el_a_mezohegyesi_allami_Menesbirtokrol","timestamp":"2019. szeptember. 03. 06:22","title":"Milliárdokat öntenek bele, mégis dolgozókat küldenek el a mezőhegyesi Ménesbirtokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a100417d-7090-48e3-8697-9a7139afb0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak egy áldozatot nem találnak a májusi dunai hajóbaleset után. Az eltűnt dél-koreai nő családja egymillió forint jutalmat ajánlott fel annak, aki tud segíteni.","shortLead":"Már csak egy áldozatot nem találnak a májusi dunai hajóbaleset után. Az eltűnt dél-koreai nő családja egymillió forint...","id":"20190903_Egymillio_forint_nyomravezetoi_dijat_ajanlott_fel_a_Hableany_utolso_eltunt_utasanak_csaladja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a100417d-7090-48e3-8697-9a7139afb0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0423aa-24b8-4b1a-a6be-ba02af307bcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Egymillio_forint_nyomravezetoi_dijat_ajanlott_fel_a_Hableany_utolso_eltunt_utasanak_csaladja","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:54","title":"Egymillió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel a Hableány utolsó eltűnt utasának családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b783742d-a262-4f15-8f35-ea79a69cf156","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együttérzését fejezte ki az idős férfi az énekesnek.","shortLead":"Együttérzését fejezte ki az idős férfi az énekesnek.","id":"20190903_Levelben_LL_Juniornak_az_enekes_fiat_elgazolo_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b783742d-a262-4f15-8f35-ea79a69cf156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3705556-1c30-457b-92d6-3db8fd7b8bd5","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Levelben_LL_Juniornak_az_enekes_fiat_elgazolo_sofor","timestamp":"2019. szeptember. 03. 18:58","title":"Levelet írt L.L. Juniornak az énekes fiát elgázoló sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb közösségi oldal azt fontolgatja, hogy elrejti a bejegyzésekre érkező kedvelések számát.","shortLead":"A legnagyobb közösségi oldal azt fontolgatja, hogy elrejti a bejegyzésekre érkező kedvelések számát.","id":"20190902_facebook_tetszik_eltunt_lajkszamlalo_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77fa4e3-df30-4067-aaa2-cd9b561a2702","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_facebook_tetszik_eltunt_lajkszamlalo_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:48","title":"Eltűnhetnek a lájkszámok a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét egy minimum \"unortodox\" húzás a hercegnétől.","shortLead":"Ismét egy minimum \"unortodox\" húzás a hercegnétől.","id":"20190903_Meghan_Markle_azt_a_PRceget_berelte_fel_amelyik_mar_Michael_Jacksonnak_is_segitett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60343a63-14f0-44d0-96c6-0317c36bbbe5","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Meghan_Markle_azt_a_PRceget_berelte_fel_amelyik_mar_Michael_Jacksonnak_is_segitett","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:48","title":"Meghan Markle aggódik a jó híre miatt, ezért felbérelte a PR-céget, amelyik már Michael Jacksonnak is segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]