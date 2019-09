Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár Pekingben vizitelt.","shortLead":"A német kancellár Pekingben vizitelt.","id":"20190906_Merkel_el_kell_kerulni_az_eroszakot_Hongkongban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa117d32-7517-4965-b8ab-4a21048b57d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Merkel_el_kell_kerulni_az_eroszakot_Hongkongban","timestamp":"2019. szeptember. 06. 09:43","title":"Merkel: El kell kerülni az erőszakot Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b4a1fd-b856-4e5e-bb98-84ce9edeb453","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború vége nem látható, a technológiai cégeknek is igazodniuk kell az új helyzethez. Vannak, akik nem szeretnének választani, de vajon megoldható ez?","shortLead":"Miután az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború vége nem látható, a technológiai cégeknek is igazodniuk...","id":"20190905_amerikai_kereskedelmi_haboru_hatasa_a_technologiai_cegekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94b4a1fd-b856-4e5e-bb98-84ce9edeb453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf06ea8-9a5d-42d3-8c6f-db959c5e4b4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_amerikai_kereskedelmi_haboru_hatasa_a_technologiai_cegekre","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:03","title":"USA vs. Kína: új helyzet állt elő a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439d2c3d-4350-4183-ac51-3df22c115d60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A játékokat mintegy száz Mensa-tag tesztelte, a családi, logikai és haladó kategóriában összesen négy játék nyer díjat.","shortLead":"A játékokat mintegy száz Mensa-tag tesztelte, a családi, logikai és haladó kategóriában összesen négy játék nyer díjat.","id":"20190905_Megvan_mivel_jatszunk_iden_kiosztottak_az_ev_legjobb_tarsasjatekaidijaikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=439d2c3d-4350-4183-ac51-3df22c115d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42466cd-9b3f-4526-85a6-ecdc5f9a643a","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Megvan_mivel_jatszunk_iden_kiosztottak_az_ev_legjobb_tarsasjatekaidijaikat","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:40","title":"Ezzel játszunk idén: megvannak az év legjobb társasjátékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5824686f-cf15-44b6-9b55-cd9b46d4e34a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Addig jár a kutya a kútra, amíg bele nem esik. ","shortLead":"Addig jár a kutya a kútra, amíg bele nem esik. ","id":"20190904_Kergetes_macska_kutya_kut_tuzoltok_mentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5824686f-cf15-44b6-9b55-cd9b46d4e34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48c965b-bd66-4fdf-b446-25d3f3af41d9","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Kergetes_macska_kutya_kut_tuzoltok_mentes","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:35","title":"Macskakergetés közben kútba esett egy kutya, a tűzoltók mentették ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a24d65-e05d-42bf-9bb1-bb6152c8bffa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a bolgárok és a románok előznek meg minket a listán. ","shortLead":"Csak a bolgárok és a románok előznek meg minket a listán. ","id":"20190906_Az_EUban_majdnem_nalunk_a_legolcsobb_az_alkohol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12a24d65-e05d-42bf-9bb1-bb6152c8bffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0e0ee9-ea94-4d92-aa34-414bb535b8e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Az_EUban_majdnem_nalunk_a_legolcsobb_az_alkohol","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:57","title":"Az EU-ban majdnem nálunk a legolcsóbb az alkohol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754c2f12-9402-4c54-9741-4ba37f03ddc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ulama kifejezetten népszerű játék volt öt évszázaddal az európai hódítók érkezése előtt.","shortLead":"Az ulama kifejezetten népszerű játék volt öt évszázaddal az európai hódítók érkezése előtt.","id":"20190905_Feltamasztanak_egy_osi_aztek_jatekot_amihez_negy_kilos_labda_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=754c2f12-9402-4c54-9741-4ba37f03ddc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611e02bf-bc22-47fa-ad08-a24afa385edd","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Feltamasztanak_egy_osi_aztek_jatekot_amihez_negy_kilos_labda_kell","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:12","title":"Feltámasztanak egy ősi azték játékot, amihez négykilós labda kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c212d044-36b3-42d1-a6ca-7efa078b054f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint veszélyes anyag nem került a levegőbe. ","shortLead":"A rendőrség szerint veszélyes anyag nem került a levegőbe. ","id":"20190906_Hatalmas_langokkal_egett_egy_raktar_a_Borsodchem_teruleten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c212d044-36b3-42d1-a6ca-7efa078b054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4dac7c-6c02-4d92-a7f1-e1bd9c000b01","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Hatalmas_langokkal_egett_egy_raktar_a_Borsodchem_teruleten","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:25","title":"Hatalmas lángokkal égett egy raktár Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"","category":"itthon","description":"Az áruház biztonsági kamerájának felvételei alapján könnyű volt beazonosítani.","shortLead":"Az áruház biztonsági kamerájának felvételei alapján könnyű volt beazonosítani.","id":"20190905_Elfogtak_a_ferfit_aki_lefejelt_egy_biztonsagi_ort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e097d883-f9be-4a37-98ae-b09f4b36ccb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Elfogtak_a_ferfit_aki_lefejelt_egy_biztonsagi_ort","timestamp":"2019. szeptember. 05. 21:48","title":"Elfogták a férfit, aki lefejelt egy biztonsági őrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]