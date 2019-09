Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4691be0-9bb0-4547-b446-e8186a8c138c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alig heverték ki a madárinfluenza miatti sokkot a libatenyésztők, most a túltermelés miatt zuhannak a felvásárlási árak. A szakszövetség szerint a kiút az lehet, ha a feldolgozókkal közösen vegyesvállalatokat alakítanak, ám ez se garancia semmire.","shortLead":"Alig heverték ki a madárinfluenza miatti sokkot a libatenyésztők, most a túltermelés miatt zuhannak a felvásárlási...","id":"20190904_Melyrepulesben_a_libasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4691be0-9bb0-4547-b446-e8186a8c138c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ae3902-2840-4f1f-b431-8b8a813b8a10","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_Melyrepulesben_a_libasok","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:45","title":"Zuhannak az árak, bajban egy igazi magyar ágazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4915156a-595e-4434-9b7c-b8ca8965b389","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A franciák hiába remélték, hogy sikerrel jár a közvetítés.","shortLead":"A franciák hiába remélték, hogy sikerrel jár a közvetítés.","id":"20190905_Iran_es_Washington_sem_enged_Teheran_igy_folytatja_atomprogramjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4915156a-595e-4434-9b7c-b8ca8965b389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9b7f21-c9e9-4983-842e-85b2a2c56913","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_Iran_es_Washington_sem_enged_Teheran_igy_folytatja_atomprogramjat","timestamp":"2019. szeptember. 05. 19:46","title":"Irán és Washington sem enged, Teherán így folytatja atomprogramját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d543e95-1179-4ab5-ad43-c386c9887caf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötször akkora lett a német gyáripar visszaesése, mint amire az elemzők számítottak. A külföldiek egyre kevesebbet rendelnek a német gyáraktól.","shortLead":"Ötször akkora lett a német gyáripar visszaesése, mint amire az elemzők számítottak. A külföldiek egyre kevesebbet...","id":"20190905_nemet_gyar_ipar_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d543e95-1179-4ab5-ad43-c386c9887caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41c5434-b129-4d07-a23d-4b3a18d298e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190905_nemet_gyar_ipar_statisztika","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:30","title":"Egyre nagyobb a baj a német gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1467eddf-7fe7-4c63-b3b0-ef6adc7b19d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rézből és egyéb anyagokból készült tömbökkel verte át a hitelezőket.","shortLead":"Rézből és egyéb anyagokból készült tömbökkel verte át a hitelezőket.","id":"20190904_hamis_aranytomb_hitelezok_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1467eddf-7fe7-4c63-b3b0-ef6adc7b19d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de47a80e-5328-4237-9904-f4fb7fa8e83b","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_hamis_aranytomb_hitelezok_itelet","timestamp":"2019. szeptember. 04. 18:37","title":"Öt év börtönt kapott a zálogházas aranyhamisító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cd17fe-1c49-49da-bb16-261aee18a7c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The Wall Street Journal értesülései szerint Jason Greenblatt távozásának magánjellegű okai vannak.\r

","shortLead":"A The Wall Street Journal értesülései szerint Jason Greenblatt távozásának magánjellegű okai vannak.\r

","id":"20190905_Lemondott_Amerikaban_a_kozelkeleti_beketerv_egyik_kidolgozoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12cd17fe-1c49-49da-bb16-261aee18a7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18686bc-aa7f-4cd3-8212-5725063dfef1","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_Lemondott_Amerikaban_a_kozelkeleti_beketerv_egyik_kidolgozoja","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:23","title":"Lemondott Amerikában a közel-keleti béketerv egyik kidolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8748b525-579d-4035-9083-88a8c62042e3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Például többet kérdeznek, mint a nem waldorfosok.","shortLead":"Például többet kérdeznek, mint a nem waldorfosok.","id":"20190905_Mirol_lehet_felismerni_a_waldorfosokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8748b525-579d-4035-9083-88a8c62042e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff949612-71b3-47c7-b43a-408768adc9e6","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Mirol_lehet_felismerni_a_waldorfosokat","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:34","title":"Miről lehet felismerni a waldorfosokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8706ba-dde7-46bf-b2f4-0611dd8d665a","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Egy éven belül kiépítik az egyházi személyek által elkövetett bántalmazásokat vagy szexuális visszaéléseket kivizsgáló rendszert.","shortLead":"Egy éven belül kiépítik az egyházi személyek által elkövetett bántalmazásokat vagy szexuális visszaéléseket kivizsgáló...","id":"20190905_A_magyar_puspokok_bocsanatot_kernek_a_szexualis_buncselekmenyek_aldozataitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e8706ba-dde7-46bf-b2f4-0611dd8d665a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ecc212-6189-4ed5-b3e8-a5319ab0249b","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_A_magyar_puspokok_bocsanatot_kernek_a_szexualis_buncselekmenyek_aldozataitol","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:50","title":"A magyar püspökök bocsánatot kérnek a szexuális bűncselekmények áldozataitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint Klebelsberg Kunó államtitkára pont hogy kiállt a zsidó emberek mellett.","shortLead":"Az államtitkár szerint Klebelsberg Kunó államtitkára pont hogy kiállt a zsidó emberek mellett.","id":"20190904_Retvari_az_egesz_balliberalis_oldalt_kiosztotta_a_Kornisszobor_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460daeee-3a06-485b-9eea-3f748fad0e74","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Retvari_az_egesz_balliberalis_oldalt_kiosztotta_a_Kornisszobor_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:51","title":"Rétvári az egész balliberális oldalt kiosztotta a Kornis-szobor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]