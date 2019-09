Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1ebca57-ac4a-44cd-9b55-c9123d04b773","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki nem tudja úgy lobogtatni a téma úttörőjének számító, de a szakmai szervezetek szerint alaptalan, hatástalan és káros terápiát kidolgozó Joseph Nicolosi könyvét, mint a népszerű katolikus pap.","shortLead":"Senki nem tudja úgy lobogtatni a téma úttörőjének számító, de a szakmai szervezetek szerint alaptalan, hatástalan és...","id":"20190912_Most_mar_biztos_Hodasz_atya_a_melegek_kigyogyitasanak_az_arca_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1ebca57-ac4a-44cd-9b55-c9123d04b773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31627417-3273-4189-b096-c166009a5f43","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Most_mar_biztos_Hodasz_atya_a_melegek_kigyogyitasanak_az_arca_lett","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:26","title":"Most már biztos: Hodász atya a melegek „kigyógyításának” az arca lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Minden uniós polgár kapjon 120 ezer eurót 25 éves korában – ezt javasolja a többi között Thomas Piketty francia sztárközgazdász a legújabb könyvében. Legutóbbi műve hetekig vezette a New York Times könyves sikerlistáját. ","shortLead":"Minden uniós polgár kapjon 120 ezer eurót 25 éves korában – ezt javasolja a többi között Thomas Piketty francia...","id":"20190911_Uj_otlet_a_sztarkozgazdasztol_minden_25_eves_kapjon_40_millio_forintot_startupra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cd4c53-c370-45fe-8b4d-a4d52a7ec43b","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Uj_otlet_a_sztarkozgazdasztol_minden_25_eves_kapjon_40_millio_forintot_startupra","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:06","title":"Új ötlet a sztárközgazdásztól: minden 25 éves kapjon 40 millió forintot startupra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésében történt a baleset.","shortLead":"A Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésében történt a baleset.","id":"20190911_Halalra_gazolta_egy_kamion_egy_motor_utasat_Zugloban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f111dbf8-ff64-40f6-a318-57767ad7fac3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_Halalra_gazolta_egy_kamion_egy_motor_utasat_Zugloban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:53","title":"Halálra gázolt egy kamion egy motorost Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d42294-79ee-45e1-84a0-c63bb5ef7d61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Harmadik nagyjátékfilmjére készül rendezőként Koltai Lajos, nem is akármilyen sztárokkal.","shortLead":"Harmadik nagyjátékfilmjére készül rendezőként Koltai Lajos, nem is akármilyen sztárokkal.","id":"20190913_Koltai_Lajos_a_Pokember_sztarjaval_forgathat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9d42294-79ee-45e1-84a0-c63bb5ef7d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b6093a-bc62-4edf-9e8b-1fa8a031a155","keywords":null,"link":"/kultura/20190913_Koltai_Lajos_a_Pokember_sztarjaval_forgathat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:52","title":"Koltai Lajos a Pókember sztárjával forgathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82960502-06e9-47f0-9c0a-fcfb881b48c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívfájdítóan szép animációs film készült egy skót művész asztalán.","shortLead":"Szívfájdítóan szép animációs film készült egy skót művész asztalán.","id":"20190911_Nezze_meg_ezt_a_bajos_rovidfilmet_az_eszaki_feny_szuleteserol_es_szebb_lesz_a_napja_Keilidh_Fox_Fires_roka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82960502-06e9-47f0-9c0a-fcfb881b48c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64637d26-fa2c-4b12-8452-5bfe0260610d","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Nezze_meg_ezt_a_bajos_rovidfilmet_az_eszaki_feny_szuleteserol_es_szebb_lesz_a_napja_Keilidh_Fox_Fires_roka","timestamp":"2019. szeptember. 11. 14:41","title":"Nézze meg ezt a bájos rövidfilmet az északi fény születéséről, és szebb lesz a napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről a szellemes fotóról kiderül, hogy pontosan mi található egy hazai rendőrautóban. ","shortLead":"Erről a szellemes fotóról kiderül, hogy pontosan mi található egy hazai rendőrautóban. ","id":"20190912_a_nap_fotoi_a_magyar_rendorok_atertelmeztek_a_fekvorendor_fogalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909032b1-3dc4-4e34-ae56-85d9bd859b31","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_a_nap_fotoi_a_magyar_rendorok_atertelmeztek_a_fekvorendor_fogalmat","timestamp":"2019. szeptember. 12. 09:21","title":"A nap fotói: a magyar rendőrök átértelmezték a fekvőrendőr fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz helyhatósági választások után egyből akcióba léptek a hatóságok, és 39 városban kezdtek házkutatásokba ellenzékieknél.","shortLead":"Az orosz helyhatósági választások után egyből akcióba léptek a hatóságok, és 39 városban kezdtek házkutatásokba...","id":"20190912_Tomeges_hazkutatasokkal_vegzaljak_az_ellenzekieket_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5749312-eaae-4088-b4d7-73ca22c383b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190912_Tomeges_hazkutatasokkal_vegzaljak_az_ellenzekieket_Oroszorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:49","title":"Tömeges házkutatásokkal vegzálják az ellenzékieket Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a76d7e-0ec5-439c-8c87-7f5318db4ea7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van, aki izgul, van, aki sminkel – mindenki másképp készül. ","shortLead":"Van, aki izgul, van, aki sminkel – mindenki másképp készül. ","id":"20190911_Katona_Jozsef_Szinhaz_eloadas_elott_szinfalak_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96a76d7e-0ec5-439c-8c87-7f5318db4ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c28dba-ba38-4687-b71b-a0a63df5261f","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Katona_Jozsef_Szinhaz_eloadas_elott_szinfalak_mogott","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:07","title":"A Katona színészei megmutatják, mi történik az előadás előtti pillanatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]