Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edb8812d-daad-41a6-abf6-62445ef5d991","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokszor az elhunyt által hátrahagyott, ám hibás végrendelet miatt kerül a vagyon a kincstárhoz.","shortLead":"Sokszor az elhunyt által hátrahagyott, ám hibás végrendelet miatt kerül a vagyon a kincstárhoz.","id":"20190926_Az_allam_minden_oroksegert_megkuzd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edb8812d-daad-41a6-abf6-62445ef5d991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4757ce75-0006-4444-83ef-510e84c6bc00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190926_Az_allam_minden_oroksegert_megkuzd","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:58","title":"Titkolja az állam, mekkora örökség száll rá az elhunyt emberektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatalmas üzlet lesz a mostani tízszeresére növelni az ország naperőművi kapacitását.","shortLead":"Hatalmas üzlet lesz a mostani tízszeresére növelni az ország naperőművi kapacitását.","id":"20190924_Az_Orban_csaladhoz_kotodo_vallalkozok_is_nagyot_nyerhetnek_Ader_klimavedelmi_terven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db198ffb-2a6b-4f40-9b52-7b43a59e62c4","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_Az_Orban_csaladhoz_kotodo_vallalkozok_is_nagyot_nyerhetnek_Ader_klimavedelmi_terven","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:06","title":"Orbánék környezetében feltűnő vállalkozók is nyertesei lehetnek Áder klímabejelentésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A TV2-t birtokló cégnél, az Abraham Goldmann Zrt.-nél arról határoztak, az eddig csak elektronikusan létező részvényeiket kinyomtatják. Így tulajdonképpen nyom nélkül lehet adni-venni őket, egy ilyen tranzakcióhoz ugyanis nagyjából elég annyi, hogy az értékpapírokon átírják a tulajdonos nevét. Kutakodtunk és kiderült, a változtatás nemcsak a TV2-t érinti, mivel az Abraham Goldmann a tévének műsorokat gyártó IKO Holdingban, valamint a csatorna műsoridejét értékesítő Atmediában is tulajdonos, így ezekre a cégekre ugyanúgy érvényes a megállapítás. ","shortLead":"A TV2-t birtokló cégnél, az Abraham Goldmann Zrt.-nél arról határoztak, az eddig csak elektronikusan létező...","id":"20190925_Nemcsak_a_TV2_a_nagy_penzeket_hozo_IKO_es_atmedia_tulajdonviszonyai_is_atlathatatlanabba_valnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de34800d-a514-4a92-96dc-ba408072ef04","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Nemcsak_a_TV2_a_nagy_penzeket_hozo_IKO_es_atmedia_tulajdonviszonyai_is_atlathatatlanabba_valnak","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:06","title":"Nemcsak a TV2, a nagy pénzeket hozó IKO és Atmedia tulajdonviszonyai is átláthatatlanabbá válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d2b428-1993-47d1-bb75-b5b43dd389f9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat tizennégy góllal volt jobb Litvániánál.","shortLead":"A csapat tizennégy góllal volt jobb Litvániánál.","id":"20190925_Gyozelemmel_kezdte_az_Ebselejtezoit_a_magyar_noi_kezivalogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3d2b428-1993-47d1-bb75-b5b43dd389f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e00b32-350c-4991-9fc2-4a3887fe12e9","keywords":null,"link":"/sport/20190925_Gyozelemmel_kezdte_az_Ebselejtezoit_a_magyar_noi_kezivalogatott","timestamp":"2019. szeptember. 25. 21:23","title":"Győzelemmel kezdte az Eb-selejtezőit a magyar női kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple most mondta el, amiről az idei iPhone-ok bemutatásakor hallgatott: a 2019-es modelleknél is lehet majd teljesítmény-visszafogásra számítani.","shortLead":"Az Apple most mondta el, amiről az idei iPhone-ok bemutatásakor hallgatott: a 2019-es modelleknél is lehet majd...","id":"20190925_uj_iphone_11_pro_teljesitmeny_visszafogasa_akkumulator_oregedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550f397c-08ae-419e-93b1-857a7753827d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_uj_iphone_11_pro_teljesitmeny_visszafogasa_akkumulator_oregedese","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:33","title":"Az új iPhone-ok teljesítményét is visszafogja az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy előrehozott választásokat írjanak ki, Boris Johnson még szerdán beszédet mond a parlamentben. ","shortLead":"A kormány továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy előrehozott választásokat írjanak ki, Boris Johnson még szerdán beszédet...","id":"20190925_Ez_egy_halott_parlament__ujra_osszeult_a_brit_alsohaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b31f11a-4870-433b-9f1f-2b3ad742d785","keywords":null,"link":"/vilag/20190925_Ez_egy_halott_parlament__ujra_osszeult_a_brit_alsohaz","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:47","title":"„Ez egy halott parlament” – újra összeült a brit alsóház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8262b9dc-f061-4e6f-b184-864d5ee2dcd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bognár Györgyöt megbüntette a szövetség.","shortLead":"Bognár Györgyöt megbüntette a szövetség.","id":"20190925_Beszolt_az_MLSZnek_szazezer_forintot_kell_fizetnie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8262b9dc-f061-4e6f-b184-864d5ee2dcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7197733-0367-4f00-ad50-b46a9f209395","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Beszolt_az_MLSZnek_szazezer_forintot_kell_fizetnie","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:13","title":"NB II-es meccsek lebutításáról beszélt, százezer forintot fizethet Bognár György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913715a1-891b-48d5-8bdb-3f4dfe025887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új plakát Puzsért, Tarlóst, Berkit és Thürmert Orbán Viktor bábjaként mutatja be.","shortLead":"Egy új plakát Puzsért, Tarlóst, Berkit és Thürmert Orbán Viktor bábjaként mutatja be.","id":"20190925_Cirkusz_es_a_nyulak_utan_megjelentek_a_babok_is_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=913715a1-891b-48d5-8bdb-3f4dfe025887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb46e1bb-21b4-4bca-b40c-92c2b9f15dae","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Cirkusz_es_a_nyulak_utan_megjelentek_a_babok_is_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:38","title":"Zajlik a kampány: cirkusz és a nyulak után megjelentek a bábok is Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]