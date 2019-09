Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b64d931-765c-4840-88a5-9e58e7aff673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós tagállamok meg akarnak állapodni, de a magyarok ebből is kimaradnak. ","shortLead":"Az uniós tagállamok meg akarnak állapodni, de a magyarok ebből is kimaradnak. ","id":"20190925_Hiaba_bukott_meg_meg_mindig_Salvinit_tamogatja_menekultugyben_a_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b64d931-765c-4840-88a5-9e58e7aff673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11e5e44-d79f-4069-b07d-41f296f530c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Hiaba_bukott_meg_meg_mindig_Salvinit_tamogatja_menekultugyben_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:22","title":"Hiába bukott meg Salvini, még mindig őt támogatja menekültügyben a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb28d087-c36f-4382-9afe-b2abd34ac05f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Cholnoky Sára kvótát szerzett Olaszországban.","shortLead":"Cholnoky Sára kvótát szerzett Olaszországban.","id":"20190925_Egy_szorfosunk_mar_lesz_a_tokioi_olimpian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb28d087-c36f-4382-9afe-b2abd34ac05f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed155606-9a9b-45a2-b351-37ed19a8ef1b","keywords":null,"link":"/sport/20190925_Egy_szorfosunk_mar_lesz_a_tokioi_olimpian","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:12","title":"Egy szörfösünk már lesz a tokiói olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf908d42-a8d5-4cf2-b073-6cca367a6012","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok arra kérték a környékbeli települések lakóit, hogy ne hagyják el otthonaikat.","shortLead":"A hatóságok arra kérték a környékbeli települések lakóit, hogy ne hagyják el otthonaikat.","id":"20190926_vegyi_uzem_tuz_rouen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf908d42-a8d5-4cf2-b073-6cca367a6012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfda4bf9-8a8a-40cb-b765-2183cc230e79","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_vegyi_uzem_tuz_rouen","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:55","title":"Veszélyes vegyi üzem gyulladt ki Rouenban – fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mellrák elleni küzdelem népszerűsítéséért rendezett hídséta miatt terelve közlekedik pár buszjárat.","shortLead":"A mellrák elleni küzdelem népszerűsítéséért rendezett hídséta miatt terelve közlekedik pár buszjárat.","id":"20190927_Lezarjak_vasarnap_delutan_a_Lanchidat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203cae80-8f26-4ad0-85d9-75b7c1fb4404","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Lezarjak_vasarnap_delutan_a_Lanchidat","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:41","title":"Lezárják vasárnap délután a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"069bef1e-5061-44e6-b32a-a675df37970c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár tizenkét halálos áldozata van az elektromos cigaretta szívásának az Egyesült Államokban – jelentette be az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) legfrissebb közleményében.","shortLead":"Immár tizenkét halálos áldozata van az elektromos cigaretta szívásának az Egyesült Államokban – jelentette be...","id":"20190927_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_thc_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=069bef1e-5061-44e6-b32a-a675df37970c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8b9906-92b9-404a-9247-25e1312b7b76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_thc_egyesult_allamok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:33","title":"Tovább szedi áldozatait az elektromos cigi az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi egy fél üveg vodkát vitt fel magával a gépre, még társat is szerzett az italozáshoz.","shortLead":"A férfi egy fél üveg vodkát vitt fel magával a gépre, még társat is szerzett az italozáshoz.","id":"20190927_Reszegen_balhezott_egy_brit_utas_a_BudapestManchester_jaraton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76192780-de10-4a10-925d-5f9e8d03bddf","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Reszegen_balhezott_egy_brit_utas_a_BudapestManchester_jaraton","timestamp":"2019. szeptember. 27. 14:52","title":"Részegen balhézott egy brit utas a Budapest–Manchester-járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés kísérlete miatt jogerősen tizenkét év fegyházra ítéltek egy férfit Szombathelyen.","shortLead":"Emberölés kísérlete miatt jogerősen tizenkét év fegyházra ítéltek egy férfit Szombathelyen.","id":"20190927_Agancsok_helyett_golyot_kapott_egy_vallalkozo_12_evet_kapott_a_lovoldozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832808f2-5f1c-4a6a-8dd0-28aa79be9073","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Agancsok_helyett_golyot_kapott_egy_vallalkozo_12_evet_kapott_a_lovoldozo","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:03","title":"Agancsok helyett golyót kapott egy vállalkozó, 12 évet kapott a lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c9d707-5f59-415e-9f88-0dff3489e7ff","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Bár a tekintélyes Nobel-díj paródiájának tartják az 1991-ben alapított elismerést, mégis évről évre egyre nagyobb figyelem kíséri az Ignobel-díj átadását. Az idén gasztronómiai vonatkozása is volt a 29. díjátadónak.\r

\r

","shortLead":"Bár a tekintélyes Nobel-díj paródiájának tartják az 1991-ben alapított elismerést, mégis évről évre egyre nagyobb...","id":"20190926_Ignobeldij_a_rakellenes_pizzaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42c9d707-5f59-415e-9f88-0dff3489e7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9ce0b0-7e7d-4055-99e7-5470246b79e8","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Ignobeldij_a_rakellenes_pizzaert","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:20","title":"A pizza igenis egészséges, csak nem mindegy, hol eszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]