[{"available":true,"c_guid":"57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több polgári személy is életét vesztette szombaton, amikor ismét kiújultak az összecsapások az India és Pakisztán által is magáénak követelt Kasmír tartományban. Miközben a két hadsereg lövi egymást, Pakisztán – jószándékát bizonyítandó – visszaengedte Indiába a néhány napja lelőtt indiai harci gép pilótáját.","shortLead":"Több polgári személy is életét vesztette szombaton, amikor ismét kiújultak az összecsapások az India és Pakisztán által...","id":"20190302_Haboru_szelere_sodrodik_a_ket_atomhatalom_Pakisztan_es_India","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36aea775-458d-4e0e-8fb3-b2e5e73aefd7","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Haboru_szelere_sodrodik_a_ket_atomhatalom_Pakisztan_es_India","timestamp":"2019. március. 02. 11:30","title":"A háború szélére sodródott a két atomhatalom, Pakisztán és India","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős asszony lányát segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsította meg a rendőrség. ","shortLead":"Az idős asszony lányát segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsította meg a rendőrség. ","id":"20190302_Kiderult_hogyan_kerult_az_elasott_noi_holttest_az_oreglaki_kertbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c64b13-65b0-46c6-8b5c-02c03ea2ee9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Kiderult_hogyan_kerult_az_elasott_noi_holttest_az_oreglaki_kertbe","timestamp":"2019. március. 02. 12:04","title":"Kiderült, hogyan került az elásott női holttest az öreglaki kertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden eddiginél több hitelt vettek fel tavaly novemberben.","shortLead":"Minden eddiginél több hitelt vettek fel tavaly novemberben.","id":"20190303_Mar_joval_karacsony_elott_eladosodnak_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f08430e-031b-4a87-97ef-bc86c936a061","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Mar_joval_karacsony_elott_eladosodnak_a_magyarok","timestamp":"2019. március. 03. 10:43","title":"Már jóval karácsony előtt eladósodnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348ba781-aabb-4ca8-97ba-d98b4b55fcc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európában a legtöbb állami támogatást kapja a magyar dohánytermelés, mégis egyre kevesebb terem belőle.","shortLead":"Európában a legtöbb állami támogatást kapja a magyar dohánytermelés, mégis egyre kevesebb terem belőle.","id":"20190302_Millios_tamogatas_mellett_fogy_a_dohanyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348ba781-aabb-4ca8-97ba-d98b4b55fcc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b8be60-f420-4b7b-8ac3-78b887c4def2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Millios_tamogatas_mellett_fogy_a_dohanyunk","timestamp":"2019. március. 02. 06:15","title":"Milliós támogatás mellett fogy a dohányunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppártban ennek ellenére már kilenc párt kezdeményezte a Fidesz kizárását, és a számuk tovább nőhet. ","shortLead":"Az Európai Néppártban ennek ellenére már kilenc párt kezdeményezte a Fidesz kizárását, és a számuk tovább nőhet. ","id":"20190302_A_Fidesz_Berlinben_megigerte_hogy_nemsokara_leszedik_a_Junckerplakatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fba33a8-a368-4c8d-b576-aa44cd8610e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_A_Fidesz_Berlinben_megigerte_hogy_nemsokara_leszedik_a_Junckerplakatokat","timestamp":"2019. március. 02. 09:37","title":"A Fidesz Berlinben azt ígérte, hogy nemsokára leszedik a Juncker-plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c1cc58-1081-46a1-893e-16a784c1f426","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez az egyik leggyorsabb Opel, de a lehető legrosszabb időpontban látta meg a napvilágot. Kipróbáltuk a néhány év múlva várhatóan a gyűjtők kedvencévé váló legmorcosabb Insigniát.","shortLead":"Ez az egyik leggyorsabb Opel, de a lehető legrosszabb időpontban látta meg a napvilágot. Kipróbáltuk a néhány év múlva...","id":"20190303_elet_a_halal_utan_teszten_a_260_loeros_opel_insignia_gsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16c1cc58-1081-46a1-893e-16a784c1f426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f5f7c6-a758-408a-a302-b02164898c5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_elet_a_halal_utan_teszten_a_260_loeros_opel_insignia_gsi","timestamp":"2019. március. 03. 16:00","title":"Élet a halál után: teszten a 260 lóerős Opel Insignia GSi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cf2037-2d00-46f7-96d9-d8b66d5ce397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Háromszázharminc pontos versenyképességi csomagot mutatott be Matolcsy György; nem jogerősen öt év letöltendő börtönre ítélték Kocsis István volt MVM-vezért; már a túl sok tao-pénzre panaszkodnak több sportklubnál. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Háromszázharminc pontos versenyképességi csomagot mutatott be Matolcsy György; nem jogerősen öt év letöltendő börtönre...","id":"20190303_Es_akkor_felzarkozas_Ausztria_fejlettseg_penz_fizetes_nyugdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67cf2037-2d00-46f7-96d9-d8b66d5ce397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc81cec4-6a8f-455e-b302-7ec0ec7bcf61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Es_akkor_felzarkozas_Ausztria_fejlettseg_penz_fizetes_nyugdij","timestamp":"2019. március. 03. 12:00","title":"És akkor megint reszkethet Ausztria, mert jövünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A teniszező Babos Tímea lezárta az együttműködést eddig edzőjével, Nikola Horvattal.\r

","shortLead":"A teniszező Babos Tímea lezárta az együttműködést eddig edzőjével, Nikola Horvattal.\r

","id":"20190302_Babos_Timea_szakitott_edzojevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b211933b-f71c-41ef-87ba-7fc11dd7f2e4","keywords":null,"link":"/sport/20190302_Babos_Timea_szakitott_edzojevel","timestamp":"2019. március. 02. 18:13","title":"Babos Tímea szakított edzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]