A IV. kerületben élők ingyenes operettelőadásra is elmehetnek.

Politikailag kulcsfontosságú, a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is fontosabb – október 13-án polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. Kövesse a hvg.hu-val a kampány eseményeit, idézzen fel régi ígéreteket és vesse össze az újakkal, figyelje velünk a legizgalmasabb csatákat – beleértve Budapest ellenzéki ostromát és a hatalom védekezését.

A múlt héten kezdték el postázni az újpesti nyugdíjasoknak a krumpliosztásról szóló értesítőket. A Wintermantel Zsolt vezette önkormányzat az eddiginél jóval nagyobb csomaggal kedveskedik, a 444.hu által leközölt fotó szerint idén kávé, tea, méz vagy kolbász is jár a burgonya mellé. Egészen pontosan ezek a tételek kerültek a csomagba:

Omnia Silk kávé (250 g),

Lipton Earl Grey tea (25 filter),

Virágméz (350 g),

Hajdu fodros kocka tészta,

Hajdu eperlevél tészta,

és egy pár Gyulai kolbász.

Az Újpesti Hírmondó azt írja, jövő szombaton még ingyenes operettelőadásra is várják a nyugdíjasokat, akik számítógépes oktatásra is jelentkezhetnek, szintén ingyen.

Korábban arról is írtunk, hogy Wintermantel - az Újpest Kártya-birtokosnak – LED izzókat is oszt, igaz, ehhez a személyes adatokat meg kell adni, így juthatnak hasonló égőkhöz az újbudaiak is.

A pestszentlőrinci nyugdíjasokat is elkényezteti az önkormányzat, a XVIII. kerületben 15 kiló krumplit és 3 liter almalevet vehetnek át.

A VII. kerületben Erzsébet-kártyával almáslepényhez lehetett jutni, a XI. kerületben akciós krumplival várták az embereket, az I. és a II. kerületben egy ingyenes hajókiránduláson vehetnek részt, Kőbányán pedig az Operettszínházba mehetnek az idősek.

A 62. életévüket betöltő terézvárosi lakosok 10 ezer forintos utalványt kapnak az október 1-jei idősek világnapja alkalmából, Józsefvárosban nyolcezer forintos támogatást ad az önkormányzat a kerületben élő 65 év felettieknek, Ferencvárosban pedig 6000 forintot kapnak a nyugdíjasok. Ezek mind pluszban jönnek hozzá a már elméletileg kiutalt 9000 forintos, állami rezsiutalványokhoz.