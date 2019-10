Esendő emberként mutatja be a kormánysajtó Borkai Zsoltot, akinek a szexvideós botrányát Wittinghoff Tamás ügyével kötötték össze. A sztorija csak a bocsánatkéréskor került a híreikbe, akkor sem túlrészletezve. A kormányoldali médiabirodalom címlapjain alig találkozni az üggyel, anyabálnák, az Operettszínház és a terhesszex is megelőzi jelentőségben a Borkai-ügyet. Szétnéztünk a kormánysajtóban.

"Hajón készült szexvideót publikált egy névtelen blogger" - írta a Borkai-ügyről a Magyar Nemzet hétfői száma. Nem verték nagydobra az ügyet, a kispesti korrupciós botránnyal foglalkozó cikk alján jelent meg egy rövid keretes írás. De legalább kiderült, hogy "aktus közben" látható a polgármester, akit a névtelen blogger korrupcióval is megvádolt. Idézik természetesen Borkai rövid reakcióját, aki kampánycirkusznak minősítette a megjelenteket.

A cikk online változatában már kiegészítették a szöveget azzal, hogy "a sajtó egy része az intim jellegű, kizárólag a magánszférát érintő fotók kiadásával megszegett egy íratlan szabályt", leírják, hogy ők a Wittinghoff-ügyet is visszafogottan kezelték. Amúgy tényleg, bár azért csak behozták, és ott korrupciós vádról nem volt szó.

15.40-kor pedig kiadták a hírt Borkai bocsánatkéréséről, azzal a címmel, hogy

Ebben a cikkben leírják, hogy "intim helyzetbe keveredett" a politikus, de nem részletezik túl a történteket. Az Origo csak a bocsánatkérésénél csatlakozott be a történetbe, de még a Magyar Nemzetnél is homályosabbra véve a történetet. Az "intim helyzetben" kifejezés nem szerepela "Borkai Zsolt bocsánatot kért" című cikkükben, csak az, hogy kompromittáló felvételek kerültek elő róla, amelyek részben manipuláltak, de a cselekedetét megbánta, feljelentést tesz és nem lép vissza. A kompromittálás mibenlétét nem boncolgatja a szokás szerint Origo néven író szerző.

A kiemelés is egy Borkai-idézet: "Hibáztam, és megbántam, nem közpénzből volt az út" - egy gyanútlan, csak a kormánymédiából tájékozódó olvasó azt hiheti, egy videóra vett ártatlan utazás miatt kért elnézést a szexvideó-botrányba keveredett győri polgármester. "Egy héttel ezelőtt Wittinghoff Tamásról, Budaörs ellenzéki polgármesteréről jelentek meg kompromittáló felvételek. Wittinghoff szintén elnézést kért", teszi még hozzá a cikk.

Tényleg, hogy is számolt be az Origo a Wittinghoff-felvételekről (amelyek esetén szóba sem került sem a közpénz elköltése, sem a korrupció vádja)? Hát így:

Közel sem az a visszafogott, polgári megközelítés, mint ahogy Borkai esetében járt el a kormányközeli weboldal, amely már a felvezetésben felveti, hogy Wittinghoff arról nem beszélt,

morálisan mennyire tartja ezek után magát alkalmasnak a település és az ott élő közösség vezetésére.

Később akkor írtak az ügyről, mikor a helyi Jobbik kilépett az ellenzéki összefogásból és Gyurcsányra mutogatott.

A TV2-n is többet beszéltek Wittinghoffról

A TV2 Tények című műsorát megnézve is csak egy borkais anyagot találtunk, azzal a címmel, hogy "Egyre durvább a kampány." A kétperces anyag azért is érdekes, mert fele a Wittinghoff-videóval foglalkozik, felidézi, hogy Budaörs "baloldali polgármesteréről" 12 perces szexvideó látott napvilágot, amit valaki feltöltött egy pornóoldalra, a politikus feljelentést tett. Borkairól és videójáról viszont csak annyit mond tartalmilag, azon Borkai és fiatal nők "mulatnak", a videót egy névtelen blogger tette közzé, aki napok óta támadja őt - arról egy szó sem esik, hogy ezeket a videókat is pornóoldalra töltötték fel, mert szexuális aktus látható rajtuk.

Más oldalakat is átnéztünk, ugyanez látszik: a történetet jórészt a Wittinghoff-szexvideóval párhuzamba állítva, a "na, ti sem vagytok jobbak" üzenettel próbálják relativizálni a kínos videó-botrányt, pedig 30 év alatt soha nem volt ilyen ügye egy megyei jogú város vezetőjének sem, és nem fogalmazódtak meg ehhez kapcsolódóan ilyen szintű korrupciós vádak sem.

Az Origo jelenlegi címlapján sem található meg a Borkai-ügy, de Karácsonyról újfent kiderült, hogy alkalmatlan (például Berkiről nem igyekszik ugyanezt bizonygatni az oldal naponta többször), újabb fejlemény van Böde Dániel eltiltásának ügyében, Miley Cyrus kórházba került, Richter József és artista világsztárok lépnek fel a Budapesti Operettszínházban, csak suttognak az anyabálnák és borjaik, ha ragadozó van a közelükben - ezek mind fontosabbak.

A Tények fő anyaga a Belföld rovatban Tordy Géza egykori infarktusaival foglalkozik, de egy Terhesen is kívánják a szexet anyag is itt kapott helyet.

A Magyar Nemzetnél még mindig a kispesti korrupciógyanús botrány viszi a prímet - erről itt írtunk bővebben - Karácsony Gergely alkalmatlanságával karöltve, de az is hír, hogy teljes kudarc Karácsony kampánya.

Sokaknak csak ennyi van

Megszokhattuk, hogy a kormány médiabirodalma a Fidesznek kínos ügyeket megpróbálja elleplezni. Amikor az Átlátszó megírta, hogy Orbán Viktor magángépen repül, Mészáros Lőrinc luxusjachton utazgat, az Origo lehozott egy cikket arról, hogy Soros György kormány-közeli embereket figyeltet.

A kiinduló, kínos hírt nem közölték, helyette belevittek egy csavart és támadással igyekeztek hitelteleníteni azt: amikor az Átlátszó megírta azt is, hogy Garancsi István fizette Orbán Viktor magánrepülőzéseit, az Átlátszó főszerkesztőjének, Bodoky Tamásnak a Judith Sargentinivel közös szelfijéből felépítették, hogy egy Soros-összeesküvés része Orbán támadása. És különben is, a ballib média nem ment utána sem Gyurcsány, sem Hunvald, sem Veres János kétes ügyeinek, kettős mércét emlegettek. Ami most a Wittinghoff- és Borkai-videó tálalása közti különbségeket elnézve leginkább a kormánymédiára igaz.

A Mérték Médiaelemző Műhely és a Medián nemrég közös kutatásban mérte fel a hazai médiafogyasztási szokásokat. Az eredményből az látszik, a rendszeres hírfogyasztók 12 százaléka csak kormányoldali médiumokat fogyaszt (magyarán minden 8. magyar nem ismer meg más, a kormányétól eltérő álláspontot), és négy százalék csak kritikus-független forrásokat. A főként és inkább kormányoldali médiumok fogyasztóinak aránya 43 százalék. Ez a 12 százalékkal együtt összesen 55 százalék, a társadalom nagyobb része tehát nem nagyon futott bele ezen hírforrásokat böngészve a Borkai-ügybe - persze a Facebookról értesülhetett a botrányról. Az viszont egyértelmű, hogy a társadalom többségének életében a sajtó nem tölti be azt a funkcióját, amiért létjogosultsága és felelőssége van egy demokráciában: a közhatalmat gyakorlók ellenőrzése.