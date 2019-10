Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"649fc329-9152-4174-bce2-910646fd44a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy közúti rakéta, amire szinte semmi nem utal kívülről. ","shortLead":"Egy közúti rakéta, amire szinte semmi nem utal kívülről. ","id":"20191013_Meg_az_Autobahnon_sem_sok_VW_Golf_rohangal_319_kmhs_tempoval__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649fc329-9152-4174-bce2-910646fd44a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0209c21f-a03e-4799-bd8a-4380d5ee3e90","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Meg_az_Autobahnon_sem_sok_VW_Golf_rohangal_319_kmhs_tempoval__video","timestamp":"2019. október. 13. 08:48","title":"Az Autobahnon sem sok VW Golf rohangál 319 km/h-s tempóval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c906e975-dd26-483e-a880-e4f22013251b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A központi szerkesztők a budapesti főpolgármesterválasztással kapcsolatban rejtettek el egy hírt az összes megyei lap címlapján.","shortLead":"A központi szerkesztők a budapesti főpolgármesterválasztással kapcsolatban rejtettek el egy hírt az összes megyei lap...","id":"20191013_Tarlos_Istvan_ott_virit_minden_fideszes_megyei_lap_oldalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c906e975-dd26-483e-a880-e4f22013251b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43147c38-ce18-4cb3-9bf8-a90632b2a98d","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tarlos_Istvan_ott_virit_minden_fideszes_megyei_lap_oldalan","timestamp":"2019. október. 13. 08:47","title":"Tarlós István ott virít minden fideszes megyei lap oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a6bd53-952e-4c51-bf5b-d4ec162c4a76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új brit robot világ legkisebb holdjárója lesz, és az első, ami lábakon jár.","shortLead":"Az új brit robot világ legkisebb holdjárója lesz, és az első, ami lábakon jár.","id":"20191011_Robotpokot_kuldenek_a_britek_a_Holdra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34a6bd53-952e-4c51-bf5b-d4ec162c4a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fa8266-256c-46db-a433-73d51cfeed85","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_Robotpokot_kuldenek_a_britek_a_Holdra","timestamp":"2019. október. 11. 14:58","title":"Robotpókot küldenek a britek a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és az életkora is megegyezik. ","shortLead":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és...","id":"20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a1139b-52d2-43ed-895c-84a8171e1782","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","timestamp":"2019. október. 11. 16:24","title":"Nikola Gruevszki is szavazhat vasárnap az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbb9d81-4732-45aa-b797-b1634e05e51c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bemutatta papír sörösdobozát a Carlsberg, bár egy kis műanyag még van benne.","shortLead":"Bemutatta papír sörösdobozát a Carlsberg, bár egy kis műanyag még van benne.","id":"20191011_Elkeszult_a_papir_sorosdoboz_prototipusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dbb9d81-4732-45aa-b797-b1634e05e51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1533dbf6-d917-4820-8e15-d743a3bf00da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Elkeszult_a_papir_sorosdoboz_prototipusa","timestamp":"2019. október. 11. 17:09","title":"Elkészült a papír sörösdoboz prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf237493-b2f6-4114-8410-18a2003426b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ketten meghaltak, húszan megsebesültek.","shortLead":"Ketten meghaltak, húszan megsebesültek.","id":"20191013_Osszedolt_egy_18_emeletes_szalloda_New_Orelansban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf237493-b2f6-4114-8410-18a2003426b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762bb713-7cef-43a4-8380-bcfa5fb06c33","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Osszedolt_egy_18_emeletes_szalloda_New_Orelansban__video","timestamp":"2019. október. 13. 08:09","title":"Összedőlt egy 18 emeletes szálloda New Orelansban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze péntek délutánra Győr polgármestere, majd lemondta azt. A Magyar Nemzet.hu ezután nem sokkal cikket jelentetett meg arról, hogy Borkainak távoznia kell, de később a cikk eltűnt az oldalról.","shortLead":"Rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze péntek délutánra Győr polgármestere, majd lemondta azt. A Magyar Nemzet.hu...","id":"20191011_A_Magyar_Nemzet_Borkai_tavozasat_koveteli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fb3095-0c90-42c9-bc71-5c9f95fdd08c","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_A_Magyar_Nemzet_Borkai_tavozasat_koveteli","timestamp":"2019. október. 11. 19:04","title":"A Magyar Nemzet Borkai távozását követelte, majd eltűnt az erről szóló cikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb felvételeket közölt a Magyar Nemzet, melyeken a kispesti képviselő állítólag arról beszél, hogyan lehet sokat keresni EP-képviselőként. ","shortLead":"Újabb felvételeket közölt a Magyar Nemzet, melyeken a kispesti képviselő állítólag arról beszél, hogyan lehet sokat...","id":"20191011_Lackner_Csaba_per_Kispest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d07347a-115d-4e70-8a9c-64fd610d6f32","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Lackner_Csaba_per_Kispest","timestamp":"2019. október. 11. 17:20","title":"Lackner Csaba perel és politikai lejáratásról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]