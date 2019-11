Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4579f6c6-bd0c-4d7d-9339-639a44ed15c0","c_author":"Csányi Nikolett","category":"360","description":"Elektromos autók akkumulátorainak gyártásához bővíti üzemét a Samsung Gödön. Ehhez 25 hektár erdőt már kiirtottak, a település egyes részein a zajnál már csak az lakók elégedetlensége nagyobb. Helyszíni videóriport az épülő akkumulátorgyárról.","shortLead":"Elektromos autók akkumulátorainak gyártásához bővíti üzemét a Samsung Gödön. Ehhez 25 hektár erdőt már kiirtottak...","id":"20191105_Ez_a_vicc_kategoria__menekulnenek_a_godiek_a_Samsung_miatt_a_varosbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4579f6c6-bd0c-4d7d-9339-639a44ed15c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d1d6e8-d4e3-4c2a-9897-bbcc3dc705ab","keywords":null,"link":"/360/20191105_Ez_a_vicc_kategoria__menekulnenek_a_godiek_a_Samsung_miatt_a_varosbol","timestamp":"2019. november. 05. 06:32","title":"\"Ez a vicc kategória\" – menekülnének a városból a gödiek a Samsung miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45cb8b8-64fe-4ce1-b3dc-27dc4c3347c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házban készült képek felrobbantották a Twittert.","shortLead":"A házban készült képek felrobbantották a Twittert.","id":"20191105_Ebben_a_hazban_tobb_mint_300_konnektor_van_es_senki_sem_tudja_miert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b45cb8b8-64fe-4ce1-b3dc-27dc4c3347c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f92a46-300c-4392-9d30-c6db508cf60c","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Ebben_a_hazban_tobb_mint_300_konnektor_van_es_senki_sem_tudja_miert","timestamp":"2019. november. 05. 10:22","title":"Ebben a házban több mint 300 konnektor van, és senki sem tudja, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ee21fb-2058-46b2-934c-5045ace4fc3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ebben benne van az útiköltség, a tolmács, az orvosi ellátás és az eljárással kapcsolatos minden kiadás.","shortLead":"Ebben benne van az útiköltség, a tolmács, az orvosi ellátás és az eljárással kapcsolatos minden kiadás.","id":"20191104_migrans_menekult_ausztria_kitoloncolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57ee21fb-2058-46b2-934c-5045ace4fc3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afed43c4-d049-46a2-bb60-6d181590e813","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_migrans_menekult_ausztria_kitoloncolas","timestamp":"2019. november. 04. 20:24","title":"5,5 millió forintba kerül egy menekült kitoloncolása Ausztriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb54070-4764-4255-9fbe-8c1deac93f96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-csoport cseh márkájának kompakt divatterepjáróját az alapmodellnél sportosabbra hangolták. ","shortLead":"A Volkswagen-csoport cseh márkájának kompakt divatterepjáróját az alapmodellnél sportosabbra hangolták. ","id":"20191105_bemutatkozott_a_skoda_kamiq_gt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bb54070-4764-4255-9fbe-8c1deac93f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b958bf3d-1cb6-483c-b873-6e205580f789","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_bemutatkozott_a_skoda_kamiq_gt","timestamp":"2019. november. 05. 13:21","title":"Bemutatkozott a Skoda Kamiq GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271c647a-6634-43b6-b7c5-e18bd458dd66","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ egyik legnagyobb techcége úgy érzi, tennie kell a drága és kevés lakás okozta krízis ellen. Az akcióterv előtt civilekkel is tárgyaltak. \r

\r

","shortLead":"A világ egyik legnagyobb techcége úgy érzi, tennie kell a drága és kevés lakás okozta krízis ellen. Az akcióterv előtt...","id":"20191105_740_milliarddal_segit_az_Apple_a_kaliforniai_lakhatasi_valsagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=271c647a-6634-43b6-b7c5-e18bd458dd66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5db22f5-fad6-4247-beba-4f0ee9ce1d6d","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_740_milliarddal_segit_az_Apple_a_kaliforniai_lakhatasi_valsagon","timestamp":"2019. november. 05. 05:39","title":"740 milliárddal segít az Apple a kaliforniai lakhatási válságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Bár az énidő vagy a mindfulness kifejezések kétpercenként jönnek szembe, és minden bokorban slow mozgalom nő, mintha mégsem követné a hétköznapi tapasztalás ezeket a trendeket. Fogyni is, izmot építeni is azonnal kell, gyászolni elég lesz két hét – jó, akkor négy –, a szülés utáni csúcsformára pedig legfeljebb néhány hónap jut, aztán irány a munka.","shortLead":"Bár az énidő vagy a mindfulness kifejezések kétpercenként jönnek szembe, és minden bokorban slow mozgalom nő, mintha...","id":"20191106_O_racio_regeneracio_A_felepules_ideje_hianyjel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268f4553-02be-4931-8a18-541c38d7e6c7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191106_O_racio_regeneracio_A_felepules_ideje_hianyjel","timestamp":"2019. november. 06. 09:30","title":"Ó, ráció, regeneráció. A felépülés ideje: hiányjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"0116ff09-c19c-4a4f-965c-63d9f52eb752","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Még Ronald Reagan és Margaret Thatcher is példaként emlegette a chilei szabadpiaci kapitalizmust. A modell viszont kifulladt, mert a leggazdagabb latin-amerikai országban a magukat vesztesnek érzők tömegtüntetésekben fejezték ki elégedetlenségüket, és engedményekre kényszerítették a kormányt.","shortLead":"Még Ronald Reagan és Margaret Thatcher is példaként emlegette a chilei szabadpiaci kapitalizmust. A modell viszont...","id":"201944__elegedetlenseg_chileben__besult_modell__egyenlotlenseg__megbukott_streber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0116ff09-c19c-4a4f-965c-63d9f52eb752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6126f50d-8de1-4921-95f1-703e088da393","keywords":null,"link":"/360/201944__elegedetlenseg_chileben__besult_modell__egyenlotlenseg__megbukott_streber","timestamp":"2019. november. 05. 16:00","title":"Mintapélda volt, de összeomlott a chilei szabadpiaci modell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28521462-b568-40bc-b45a-6f5a41b63a7f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jelenlegi klímavédelmi intézkedések a kutatók szerint nem elegendőek a tengerek vízszintemelkedésének megállításához. Úgy vélik, ha az országok 2016 és 2030 között tartják magukat a párizsi klímaegyezményben meghatározott célokhoz, a tengerszint akkor is 20 centimétert fog emelkedni 2030 januárjáig.","shortLead":"A jelenlegi klímavédelmi intézkedések a kutatók szerint nem elegendőek a tengerek vízszintemelkedésének megállításához...","id":"20191105_parizsi_klimaegyezmeny_betartasa_tengerek_vizszintje_20_cm_emelkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28521462-b568-40bc-b45a-6f5a41b63a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c7be94-6ea8-454a-a23e-696a13bfa495","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_parizsi_klimaegyezmeny_betartasa_tengerek_vizszintje_20_cm_emelkedes","timestamp":"2019. november. 05. 13:03","title":"Most már hiába tartjuk be a klímaegyezményt, úgy is 20 centimétert emelkedhet a tengerek vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]