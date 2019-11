Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e454743a-1336-444a-8991-49f494804bb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érkezett egy újabb csúcskategóriás eszköz, így természetes, hogy az iFixit csapata azonnal szét is szedte, hogy informálódjon a javíthatóságáról. Lesújtó eredmény született.","shortLead":"Érkezett egy újabb csúcskategóriás eszköz, így természetes, hogy az iFixit csapata azonnal szét is szedte...","id":"20191106_ifixit_teardown_apple_airpods_pro_fulhallgato_javithatosag_nulla_pont_szerviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e454743a-1336-444a-8991-49f494804bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d4afc2-3db5-4f1f-92c8-5697f897a813","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_ifixit_teardown_apple_airpods_pro_fulhallgato_javithatosag_nulla_pont_szerviz","timestamp":"2019. november. 06. 10:03","title":"Javítani az AirPods Prót? Ezt azonnal felejtse el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Rövid távon a cég, hosszabb távon az egész társadalom profitál abból, ha kiegyensúlyozott a női és a férfi vezetők aránya egy cégnél. A folyamat lassú, de léteznek már jó példák nőket segítő nagyvállalati programokra.","shortLead":"Rövid távon a cég, hosszabb távon az egész társadalom profitál abból, ha kiegyensúlyozott a női és a férfi vezetők...","id":"20191107_Mit_tehet_egy_ceg_a_noi_dolgozoiert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670a9cf5-9503-4bcd-8f19-c5b9d26f1eea","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191107_Mit_tehet_egy_ceg_a_noi_dolgozoiert","timestamp":"2019. november. 07. 14:13","title":"Mit tehet egy cég a női dolgozóiért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6390082e-5561-40c8-8340-e7475da22a15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hetvennyolc éves korában szerdán Prágában elhunyt Jan Strásky, Csehszlovákia utolsó kormányfője – jelentette a CTK hírügynökség a volt politikus családjára hivatkozva.\r

","shortLead":"Hetvennyolc éves korában szerdán Prágában elhunyt Jan Strásky, Csehszlovákia utolsó kormányfője – jelentette a CTK...","id":"20191107_jan_strasky_csehszlovakia_miniszterelnok_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6390082e-5561-40c8-8340-e7475da22a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e576dcc3-74e3-47d5-bd19-5cf0b287154f","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_jan_strasky_csehszlovakia_miniszterelnok_meghalt","timestamp":"2019. november. 07. 06:08","title":"Meghalt Csehszlovákia utolsó miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem számít gyors döntésre az Alkotmánybíróság részéről B. Krisztián védője, a férfi esetleges szabadlábra helyezéséről még idén dönthetnek.","shortLead":"Nem számít gyors döntésre az Alkotmánybíróság részéről B. Krisztián védője, a férfi esetleges szabadlábra helyezéséről...","id":"20191106_lugos_orvos_alkotmanybirosag_b_krisztian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177e480f-cee9-458d-be6d-a9f5e97b3540","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_lugos_orvos_alkotmanybirosag_b_krisztian","timestamp":"2019. november. 06. 10:53","title":"A lúgos orvos áldozata csak a sajtóból értesült az alkotmányjogi panaszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5eb5df-bb9e-40f8-99b2-503b1b4d1877","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sok munka és sok vita vár Budapestre és a kormányra, mondta Karácsony Gergely főpolgármester, miután a Karmelita kolostorban részt vett a kormányülésen. A Liget-projektben egyezség született Budapest és a Fidesz-kormány között, de az még nagy kérdés, lesz-e atlétikai stadion a fővárosban.","shortLead":"Sok munka és sok vita vár Budapestre és a kormányra, mondta Karácsony Gergely főpolgármester, miután a Karmelita...","id":"20191106_Karacsony_Budapesttorvenyt_kert_de_Orban_lesoporte_ezt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5eb5df-bb9e-40f8-99b2-503b1b4d1877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbd2b38-0b98-4835-856a-3d6c3b417af4","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Karacsony_Budapesttorvenyt_kert_de_Orban_lesoporte_ezt","timestamp":"2019. november. 06. 10:12","title":"Karácsony Budapest-törvényt kért, de Orbán lesöpörte ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39ebea1-4439-4009-aa8f-a7292b255df1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A francia ételszállító vállalkozás nem dicsekszik bevételeivel, de futhat a szekér, ha egy halom multi az ügyfele.","shortLead":"A francia ételszállító vállalkozás nem dicsekszik bevételeivel, de futhat a szekér, ha egy halom multi az ügyfele.","id":"20191105_Ilyen_amikor_a_Disney_es_a_Chanel_a_menekulteket_valasztja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d39ebea1-4439-4009-aa8f-a7292b255df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c76197-9d69-4656-a188-8504789e4302","keywords":null,"link":"/360/20191105_Ilyen_amikor_a_Disney_es_a_Chanel_a_menekulteket_valasztja","timestamp":"2019. november. 06. 12:30","title":"Ilyen, amikor a Disney és a Chanel a menekülteket választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Belassult a Takarékbank netbankja, miután megkezdte a működését az informatikai átállás után.","shortLead":"Belassult a Takarékbank netbankja, miután megkezdte a működését az informatikai átállás után.","id":"20191106_A_tul_sok_felhasznalo_miatt_akadozik_a_Takarekbank_netbankja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8536a708-c227-4761-baef-6f714bff3e21","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_A_tul_sok_felhasznalo_miatt_akadozik_a_Takarekbank_netbankja","timestamp":"2019. november. 06. 12:03","title":"A túl sok felhasználó miatt akadozik a Takarékbank netbankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az oroszországi győzelem után most hazai pályán próbál a Ferencváros továbbjutó helyre fellépni.","shortLead":"Az oroszországi győzelem után most hazai pályán próbál a Ferencváros továbbjutó helyre fellépni.","id":"20191107_FerencvarosCSZKA_Moszkva__elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827148c8-57d3-483f-9e34-ceb2127b5be6","keywords":null,"link":"/sport/20191107_FerencvarosCSZKA_Moszkva__elo","timestamp":"2019. november. 07. 21:00","title":"Ferencváros-CSZKA Moszkva – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]