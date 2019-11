Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Legalább ezer vásárhelyi adatait kérték le az önkormányzat számítógépén ismeretlenek, az önkormányzat feljelentést...","id":"20191107_Ujabb_adatvedelmi_botrany_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a79310f9-c8ad-4248-ac68-248e93c4bcdd","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Ujabb_adatvedelmi_botrany_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. november. 07. 21:07","title":"Adatlopás Hódmezővásárhelyen: Márki-Zay szerint azonosíthatták az őt támogató bloggert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pixel 4 és a Pixel 4 XL novemberi biztonsági update-jében a kijelző képfrissítési problémájával is foglalkozott a Google.","shortLead":"A Pixel 4 és a Pixel 4 XL novemberi biztonsági update-jében a kijelző képfrissítési problémájával is foglalkozott...","id":"20191106_google_pixel_4_szoftverfrissites_smooth_display","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf6155d-f22a-47f3-a73e-26c96256f995","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_google_pixel_4_szoftverfrissites_smooth_display","timestamp":"2019. november. 06. 14:03","title":"Kijavítja a Google a Pixel 4-ek egyik bosszantó hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","shortLead":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","id":"20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6730f53f-574b-46e1-878e-4805714392ae","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","timestamp":"2019. november. 07. 13:37","title":"Tizenhat társát ölte meg két észak-koreai szökevény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]