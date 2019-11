Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0369d8b8-a681-4647-ae43-1d1aeeb917a9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nő bankoktól és magánszemélyektől is vett fel kölcsönöket, de a többségüket nem fizette vissza. ","shortLead":"A nő bankoktól és magánszemélyektől is vett fel kölcsönöket, de a többségüket nem fizette vissza. ","id":"20191108_Csalassal_gyanusitanak_egy_volt_bironot_le_is_tartoztattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0369d8b8-a681-4647-ae43-1d1aeeb917a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba3af58-6abf-4c82-ab7d-44e7f97ffe97","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Csalassal_gyanusitanak_egy_volt_bironot_le_is_tartoztattak","timestamp":"2019. november. 08. 16:09","title":"Csalással gyanúsítanak egy volt bírónőt, le is tartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec63b7bd-5b2b-4d53-8863-615f7b3f8476","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemzetközi kutatócsoport alakul a dinoszauruszok gyors növekedésének vizsgálatára, közölte a Magyar Tudományos Akadémia – Magyar Természettudományi Múzeum – Eötvös Loránd Tudományegyetem Paleontológiai Kutatócsoport egyik tagja szombaton az M1-en.","shortLead":"Nemzetközi kutatócsoport alakul a dinoszauruszok gyors növekedésének vizsgálatára, közölte a Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20191109_Magyar_kutatok_is_vizsgaljak_miert_novekedtek_olyan_gyorsan_a_dinoszauruszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec63b7bd-5b2b-4d53-8863-615f7b3f8476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c68b88-ee26-4518-b23d-5aaa19a8f6db","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_Magyar_kutatok_is_vizsgaljak_miert_novekedtek_olyan_gyorsan_a_dinoszauruszok","timestamp":"2019. november. 09. 10:17","title":"Magyar kutatók is vizsgálják, miért növekedtek olyan gyorsan a dinoszauruszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77def2d-a58d-4a63-8af1-e989e3ec4a2b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kurd, magyar, EU-s és ferencvárosi zászló a polgármesteri hivatal homlokzatán.","shortLead":"Kurd, magyar, EU-s és ferencvárosi zászló a polgármesteri hivatal homlokzatán.","id":"20191107_Baranyi_Krisztina_kituzte_Ferencvarosban_a_kurd_zaszlot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c77def2d-a58d-4a63-8af1-e989e3ec4a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fe6b82-8fb4-4bbb-8b7e-97336f70ce9c","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Baranyi_Krisztina_kituzte_Ferencvarosban_a_kurd_zaszlot","timestamp":"2019. november. 07. 15:42","title":"Baranyi Krisztina kitűzte Ferencvárosban a kurd zászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa71e9dd-c0b4-4dfd-8678-7fff7f5d5b1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most eladott óriásrák több mint kétszer annyiba került, mint az eddigi legdrágább.","shortLead":"A most eladott óriásrák több mint kétszer annyiba került, mint az eddigi legdrágább.","id":"20191108_13_millio_forintert_kelt_el_egy_rak_Japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa71e9dd-c0b4-4dfd-8678-7fff7f5d5b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32eb6fa7-4cc3-4fbf-955f-9e02fd703e54","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_13_millio_forintert_kelt_el_egy_rak_Japanban","timestamp":"2019. november. 08. 11:29","title":"14 millió forintért kelt el egy jeges-tengeri pókrák Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48095fd-8f0a-4214-bc97-106fee1c36f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zöldterületből csinálnak parkolót, miközben a lebontott Hotel Olimpia helyén parkosítanak. ","shortLead":"Zöldterületből csinálnak parkolót, miközben a lebontott Hotel Olimpia helyén parkosítanak. ","id":"20191108_220_fat_vagnak_ki_a_Normafan_hogy_parkolot_csinaljanak_helyette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a48095fd-8f0a-4214-bc97-106fee1c36f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46257a7a-4761-49aa-9cd2-ed507a49ebac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191108_220_fat_vagnak_ki_a_Normafan_hogy_parkolot_csinaljanak_helyette","timestamp":"2019. november. 08. 18:00","title":"220 fát vágnak ki a Normafán, hogy parkolót csináljanak helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány azonban kivár, egyelőre nem vetik be a hadsereget.","shortLead":"A kormány azonban kivár, egyelőre nem vetik be a hadsereget.","id":"20191109_Fellazadtak_a_rendorok_a_boliviai_elnok_ellen_aki_mar_puccsrol_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95acde0-6d4b-495b-9ca2-603988d7aeb6","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Fellazadtak_a_rendorok_a_boliviai_elnok_ellen_aki_mar_puccsrol_beszel","timestamp":"2019. november. 09. 10:41","title":"Fellázadtak a rendőrök a bolíviai elnök ellen, aki már puccsról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország Magyarországot kárpótolta elsőként azért, hogy áprilisban szerves klórvegyületekkel szennyezett olaj érkezett a Barátság kőolajvezetéken Európa felé. Orosz források szerint Budapest már meg is kapta a pénzt.","shortLead":"Oroszország Magyarországot kárpótolta elsőként azért, hogy áprilisban szerves klórvegyületekkel szennyezett olaj...","id":"20191107_Magyarorszag_elsokent_kapott_karteritest_az_orosz_olajszennyezesert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e207741-7549-49ef-b22a-908161b5db9e","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Magyarorszag_elsokent_kapott_karteritest_az_orosz_olajszennyezesert","timestamp":"2019. november. 07. 15:06","title":"Magyarország elsőként kapott kártérítést az orosz olajszennyezésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előzetesen megbeszélthez képest egy másik előterjesztés került a képviselők elé Kispesten a közgyűlés alakuló ülésén, így juthatott bizottsági poszthoz a kokainbotrányba keveredett volt MSZP-s Lackner Csaba.","shortLead":"Az előzetesen megbeszélthez képest egy másik előterjesztés került a képviselők elé Kispesten a közgyűlés alakuló...","id":"20191108_Lackner_bizottsagi_helye_hibas_listara_hivatkozik_a_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a438e45-ff1f-4605-b730-328433f8e3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Lackner_bizottsagi_helye_hibas_listara_hivatkozik_a_polgarmester","timestamp":"2019. november. 08. 15:12","title":"Gajda szerint Lackner tévedésből kapott bizottsági helyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]