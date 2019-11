Feljelentést tesz Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselő azután, hogy a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke, Péterfalvi Attila 2,5 millió forintos bírságot szabott ki a Honvédkórházra adatvédelmi szabályok megsértése miatt. Az ügy még februárban kezdődött, amikor a kormánypárti Origo arról írt, hogy Demeter Márta 2017 júliusában "VIP-belépőt igényelt a Honvédkórház Speciális Rendeltetésű Centrum járóbeteg-ellátásának igénybevételére".

Demeter az Alfahíren reagált, azt mondta, nem igényelt semmilyen ellátást, csak azért adta be a kérelmet, mert a Honvédkórházban lehetősége lett volna haldokló édesanyja mellett maradni éjszakára is. Bár a Honvédkórház egyébként elfogadta a kérelmét, Demeter végül nem oda szállíttatta át édesanyját, mert a másik kórház is megengedte, hogy vele maradjon.

Akkor az Index arról is írt, hogy a Demeteréhez hasonló kérvényt bárki benyújthat a honvédelmi miniszterhez.

Demeter mindenesetre a NAIH-hoz fordult az ügy miatt, amely október végén azért büntette meg az intézményt, mert nem alkalmazott az adatkezelés biztonságát érintő megfeleő intézkedéseket.

Az Index azt írta, hogy bár a NAIH döntéséből nem derül ki, hogy ki volt a szivárogtató, a kérvény e-mailben az Igényjogosultsági Referatúra munkatársához érkezett be, február 11-én pedig a Honvédkórház parancsnoka, Kun Szabó István több más dokumentummal együtt felkérte az igénylőlap kinyomtatott példányát a kórlaptárból. A cikk másnap jelent meg az Origón.

A kórlaptár egyébként egy zárt helyiség, amelynek a kulcsa egy zárt dobozban van a 24 órás őrség szolgálati helyiségében, és ahhoz csak meghatározott személyek férhetnek hozzá, amit dokumentálni kell.