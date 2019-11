Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33f30206-8908-429b-aa99-c064ce02c984","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akkor ér valamit a CSZKA ellen megszerzett négy pont, ha most sikerül legalább egy döntetlent kiharcolni – ez a Ferencváros számára a tétje az Európa Liga ötödik fordulójának.","shortLead":"Akkor ér valamit a CSZKA ellen megszerzett négy pont, ha most sikerül legalább egy döntetlent kiharcolni –...","id":"20191128_Ferencvaros_Espanyol_elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33f30206-8908-429b-aa99-c064ce02c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96b327b-0090-45af-9f75-43451743def2","keywords":null,"link":"/sport/20191128_Ferencvaros_Espanyol_elo","timestamp":"2019. november. 28. 18:55","title":"Ferencváros-Espanyol – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cdb1fd-7ecc-41d2-82e3-5733ae2705a4","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Színésznőként fellépett Szolnokon és Nyíregyházán, és most is játszik még Pintér Béla egyes darabjaiban. Előtte élsportoló és történelemtanár is volt, de az alkotás örömét végül a bohóclétben találta meg a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványnál. Portréinterjú Csatári Évával.","shortLead":"Színésznőként fellépett Szolnokon és Nyíregyházán, és most is játszik még Pintér Béla egyes darabjaiban. Előtte...","id":"201947_csatari_eva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4cdb1fd-7ecc-41d2-82e3-5733ae2705a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e90fb0-04fe-456d-9e1c-bad4eebc2506","keywords":null,"link":"/360/201947_csatari_eva","timestamp":"2019. november. 27. 13:00","title":"Csatári Éva: \"Sztracsatellaként több bókot kapok, mint a magánéletben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellemetlen eset történt egy amerikai kórházban: egy veseátültetésre váró páciens helyett egy másik betegnek adták az új vesét az orvosok.","shortLead":"Kellemetlen eset történt egy amerikai kórházban: egy veseátültetésre váró páciens helyett egy másik betegnek adták...","id":"20191127_vesebeteg_veseatultetes_transzplantacio_korhaz_amerikai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c956282-7d63-4de4-b2d2-468ef257fc07","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_vesebeteg_veseatultetes_transzplantacio_korhaz_amerikai","timestamp":"2019. november. 27. 15:03","title":"Összekeverték a betegeket, véletlenül egy másik páciens kapta az új vesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atlétikai vb rendezéséről, illetve annak a feltételeiről a jövő héten kezd el tárgyalni a főváros a kormánnyal. Karácsony szerint nem igaz, hogy Budapest ellenezné a szuperkórház beruházást.","shortLead":"Az atlétikai vb rendezéséről, illetve annak a feltételeiről a jövő héten kezd el tárgyalni a főváros a kormánnyal...","id":"20191128_Karacsony_Gergely_a_kormany_reakcioira_Eddig_jo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aa164a-ec20-4352-be85-e687c681e712","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Karacsony_Gergely_a_kormany_reakcioira_Eddig_jo","timestamp":"2019. november. 28. 18:33","title":"Karácsony Gergely a kormány reakcióira: Eddig jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hódmezővásárhelyi képviselő-testület immár ellenzéki többsége három olyan üzletembert választott be a városi vagyonkezelő vezetőségébe, aki a polgármester támogatói köréből került ki.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi képviselő-testület immár ellenzéki többsége három olyan üzletembert választott be a városi...","id":"201948_hodmezovasarhelyi_vagyonkezelo_beultek_markizay_emberei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665a1e0a-86cc-4f7b-bd25-b8ce89016679","keywords":null,"link":"/360/201948_hodmezovasarhelyi_vagyonkezelo_beultek_markizay_emberei","timestamp":"2019. november. 28. 12:00","title":"Márki-Zay újabb önkormányzati cégnél vette át a hatalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0f325d-22b1-4ffe-920b-5344229ec55d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Politikai véleményen alapuló hátrányos megkülönböztetést valósított meg az előző pécsi önkormányzat és a tulajdonában lévő Pécsi Kommunikációs Központ Kft., amikor a helyi közügyekkel foglalkozó Pécsi Stop hírportált nem hívta meg a sajtó számára nyilvános eseményekre – számolt be a Társaság a Szabadságjogokért az Egyenlő Bánásmód Hatóság döntéséről.","shortLead":"Politikai véleményen alapuló hátrányos megkülönböztetést valósított meg az előző pécsi önkormányzat és a tulajdonában...","id":"20191127_egyenlo_banasmod_hatosag_pecsi_stop_tarsasag_a_szabadsagjogokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d0f325d-22b1-4ffe-920b-5344229ec55d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab583232-702f-4e1c-b9fb-32c8a5bcd6d2","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_egyenlo_banasmod_hatosag_pecsi_stop_tarsasag_a_szabadsagjogokert","timestamp":"2019. november. 27. 19:08","title":"TASZ: A hatalom nem határozhatja meg, hogy kit tekint sajtónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b620b078-a50f-4461-a7c3-a53320b3d526","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tizenhárom lépcsőben jön a leépítés.","shortLead":"Tizenhárom lépcsőben jön a leépítés.","id":"20191127_Dupla_vegkielegitest_ad_az_Electrolux_a_Jaszberenybol_kirugott_dolgozoinak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b620b078-a50f-4461-a7c3-a53320b3d526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ee52b8-4aca-46e3-b1f2-75a19b534907","keywords":null,"link":"/kkv/20191127_Dupla_vegkielegitest_ad_az_Electrolux_a_Jaszberenybol_kirugott_dolgozoinak","timestamp":"2019. november. 27. 05:51","title":"Dupla végkielégítést ad az Electrolux a Jászberényből kirúgott dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6edb47f-d4ad-4d01-9fec-7cf9bd006d1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még karácsony előtt aláírják a megállapodást a világ negyedik legnagyobb autóipari csoportjának létrehozásáról.","shortLead":"Még karácsony előtt aláírják a megállapodást a világ negyedik legnagyobb autóipari csoportjának létrehozásáról.","id":"20191127_Mar_egyutt_kezdi_az_uj_evet_a_Fiat_Chrysler_es_a_PSA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6edb47f-d4ad-4d01-9fec-7cf9bd006d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da8c013-3ee1-4deb-9a03-4abe1a230713","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Mar_egyutt_kezdi_az_uj_evet_a_Fiat_Chrysler_es_a_PSA","timestamp":"2019. november. 27. 09:39","title":"Már együtt kezdi az új évet a Fiat Chrysler és a Peugeot-Citroen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]