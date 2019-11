Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30aa0873-b830-48f8-b295-5690a89c19bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a fiatalok többek között azért tüntettek a Kossuth téren pénteken, hogy az ökológiai és klímaválság legyen a tananyag és az Alaptörvény része, addig a Parlamentben Kövér László és Simicskó István vezetésével arról beszéltek, hogy a fiatalok hazafias nevelése a legfontosabb.","shortLead":"Miközben a fiatalok többek között azért tüntettek a Kossuth téren pénteken, hogy az ökológiai és klímaválság legyen...","id":"20191129_Mig_a_diakok_a_Foldert_tuntettek_addig_a_Parlamentbol_a_hazafias_neveles_volt_a_legfontosabb_tema","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30aa0873-b830-48f8-b295-5690a89c19bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffefa06-ea3c-4859-9e1f-94b0a88575e9","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Mig_a_diakok_a_Foldert_tuntettek_addig_a_Parlamentbol_a_hazafias_neveles_volt_a_legfontosabb_tema","timestamp":"2019. november. 29. 16:33","title":"Míg a diákok a Földért tüntettek, addig a Parlamentben a hazafias nevelés volt a legfontosabb téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két kilométeres a kocsisor.","shortLead":"Két kilométeres a kocsisor.","id":"20191129_Dugo_van_az_M7esen_Pest_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7296fa83-9b5d-4cfb-8d96-a9b4cb9a2dba","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_Dugo_van_az_M7esen_Pest_fele","timestamp":"2019. november. 29. 08:02","title":"Dugó van az M7-esen Pest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37615d8-cdb5-4b3f-8942-c0dfa09a3c53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A melegjogvédő szervezet emlékeztetett, hogy a szexuális orientáció befolyásolását több országban már be is tiltották.","shortLead":"A melegjogvédő szervezet emlékeztetett, hogy a szexuális orientáció befolyásolását több országban már be is tiltották.","id":"20191128_Reagalt_a_Budapest_Pride_a_Hir_TV_meleggyogyitos_riportjara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d37615d8-cdb5-4b3f-8942-c0dfa09a3c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0747b50-9c89-4711-b11a-fe8923c63b7c","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Reagalt_a_Budapest_Pride_a_Hir_TV_meleggyogyitos_riportjara","timestamp":"2019. november. 28. 18:01","title":"Reagált a Budapest Pride a Hír TV \"meleggyógyítós\" riportjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe7ccb8-0f14-4e5e-b3b6-d81d7a2e29e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az igencsak tartalékos Espanyol az utolsó percben mentette döntetlenre a Ferencváros elleni meccset, az FTC-nek a Ludogorec botlása miatt maradt esélye a továbbjutásra, de ahhoz nyernie kell Bulgáriában.","shortLead":"Az igencsak tartalékos Espanyol az utolsó percben mentette döntetlenre a Ferencváros elleni meccset, az FTC-nek...","id":"20191128_Ket_hazai_tizenegyes_vendeggol_a_96_percben__FerencvarosEspanyol_22","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fe7ccb8-0f14-4e5e-b3b6-d81d7a2e29e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aca2851-7ad3-47bc-ac01-f3d16b0dfdf8","keywords":null,"link":"/sport/20191128_Ket_hazai_tizenegyes_vendeggol_a_96_percben__FerencvarosEspanyol_22","timestamp":"2019. november. 28. 21:02","title":"Két hazai tizenegyes, vendéggól a 96. percben - Ferencváros-Espanyol 2-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01552dd0-6b11-4191-b6b5-c469bc717cfb","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kormánybiztossá nevezik ki a Brüsszelből távozó Navracsics Tibort. 