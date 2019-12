Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fd7adfa-06b4-49dd-8603-962004fb7548","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vizsgálat jelenlegi állása szerint egy olcsó, utángyártott telefontöltő robbanása miatt három lakóházban is kár keletkezett Malajziában. Az egyik csaknem teljesen kiégett.","shortLead":"A vizsgálat jelenlegi állása szerint egy olcsó, utángyártott telefontöltő robbanása miatt három lakóházban is kár...","id":"20191209_olcso_telefontolto_kiegeszito_robbanas_haztuz_kigyulladt_malajzia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd7adfa-06b4-49dd-8603-962004fb7548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2c186b-f784-4cd0-92d1-2aeb5e409f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_olcso_telefontolto_kiegeszito_robbanas_haztuz_kigyulladt_malajzia","timestamp":"2019. december. 09. 09:03","title":"Ezért ne vegyen olcsó mobiltöltőt: egy felrobbant, három ház is kigyulladt miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0d704a-f17f-4cb9-b08d-9bc2c7d1966d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hála érzése, kifejezése javíthatja az egészséget és az általános jóllétet – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"A hála érzése, kifejezése javíthatja az egészséget és az általános jóllétet – állítják amerikai kutatók.","id":"201949_egeszsegjavito_koszonet_halas_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d0d704a-f17f-4cb9-b08d-9bc2c7d1966d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6492ae11-0d35-4eb0-8cc6-de6b624b2914","keywords":null,"link":"/360/201949_egeszsegjavito_koszonet_halas_kutatas","timestamp":"2019. december. 10. 12:00","title":"A hála napi rítusa meglepően sokat javíthat az egészségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fecd14f-a3a8-4fff-9d8c-07af664ad401","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Aranyér. Elsőre nem hangzik túl jól, de a kezdeti elkeseredés után inkább fogjunk bele az életmódváltásba, amibe iktassuk be a rendszeres sportot is, ha addig még nem tettük volna. Segítünk, hogy melyik sport tehet jót és melyik az, melyet messziről el kellene kerülniük az aranyérrel küszködőknek.\r

","shortLead":"Aranyér. Elsőre nem hangzik túl jól, de a kezdeti elkeseredés után inkább fogjunk bele az életmódváltásba, amibe...","id":"proktis_20191209_Sport_aranyer_edzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fecd14f-a3a8-4fff-9d8c-07af664ad401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02eca218-9981-4da3-84e6-f08979ebdcf2","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191209_Sport_aranyer_edzes","timestamp":"2019. december. 09. 17:30","title":"Sport és aranyér: nem mindegy, hogy hogyan és mit edzünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"8ec68305-4a40-4f06-995f-55a34d66fc83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem biztos, hogy ez a jármű ugrana be először, ha tippelni kellene.","shortLead":"Nem biztos, hogy ez a jármű ugrana be először, ha tippelni kellene.","id":"20191209_Eloszor_kapott_csillagot_egy_auto_a_hiressegek_setanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ec68305-4a40-4f06-995f-55a34d66fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf64b01-dfaa-4d78-9f26-4a1b50d2d769","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_Eloszor_kapott_csillagot_egy_auto_a_hiressegek_setanyan","timestamp":"2019. december. 09. 09:06","title":"Először kapott csillagot egy autó a hírességek sétányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros korábbi trénere az APOEL-t irányította. Hamar kirúgták.","shortLead":"A Ferencváros korábbi trénere az APOEL-t irányította. Hamar kirúgták.","id":"20191209_thomas_doll_edzo_trener_ciprus_ferencvaros_apoel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84957052-ff7d-4494-a1be-beac6e88a972","keywords":null,"link":"/sport/20191209_thomas_doll_edzo_trener_ciprus_ferencvaros_apoel","timestamp":"2019. december. 09. 13:32","title":"Pár hónapig tartott csak Thomas Doll ciprusi karrierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Azonnali kérdéseket kapott Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben. Egy LMP-s kérdésről Süsü jutott a miniszterelnök eszébe.","shortLead":"Azonnali kérdéseket kapott Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben. Egy LMP-s kérdésről Süsü jutott a miniszterelnök...","id":"20191210_Orban_Epeomlest_kapok_nem_kerdeseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf534bb7-c8aa-4b2b-af05-3b052f42f99c","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Orban_Epeomlest_kapok_nem_kerdeseket","timestamp":"2019. december. 10. 15:01","title":"Orbán: Epeömlést kapok, nem kérdéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16a8e59-56a7-4492-a3dc-6f3a2d58aa27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ lassan minden szegletén problémát okozó műanyag tettekre sarkallja a cégeket. Egy új-zélandi légitársaság nem is használ már ilyet, inkább az ehető poharakban hisz.","shortLead":"A világ lassan minden szegletén problémát okozó műanyag tettekre sarkallja a cégeket. Egy új-zélandi légitársaság nem...","id":"20191210_eheto_kavespohar_papirpohar_muanyagszennyezes_egyszer_hasznalatos_muanyag_kavespohar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e16a8e59-56a7-4492-a3dc-6f3a2d58aa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4de775-6089-4e36-b406-ff1c7e9bb1cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_eheto_kavespohar_papirpohar_muanyagszennyezes_egyszer_hasznalatos_muanyag_kavespohar","timestamp":"2019. december. 10. 15:03","title":"Így is lehet: ehető pohárban érkezik a kávé az egyik légitársaságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49913e07-6e56-4381-a9f0-f7201ef46adb","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Ideje megváltoztatni az infláció mérésének módszerét – javasolta a Magyar Nemzeti Bank vezérkara, épp akkor, amikor a forint árfolyama gyengül, és a statisztika egyre nagyobb drágulást mutat. A gondolat egyrészt nem új, másrészt az indoklás egy része biztos, hogy sántít.","shortLead":"Ideje megváltoztatni az infláció mérésének módszerét – javasolta a Magyar Nemzeti Bank vezérkara, épp akkor, amikor...","id":"201949__gyengulo_forint__emelkedo_arak__digitalis_dilemmak__torzitasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49913e07-6e56-4381-a9f0-f7201ef46adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef641c1e-9961-43a8-aecd-b19c2b5db9ef","keywords":null,"link":"/360/201949__gyengulo_forint__emelkedo_arak__digitalis_dilemmak__torzitasok","timestamp":"2019. december. 09. 07:00","title":"Nő az infláció, Matolcsyék máris máshogy mérnék. De igazuk van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]