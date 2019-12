Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb3e38cc-0433-438a-8b28-4e4a35503730","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy önkormányzati képviselő volt férjének cégei több beruházás kivitelezőjeként bukkannak fel a XIX. kerületben 2017. január 1-je óta.","shortLead":"Egy önkormányzati képviselő volt férjének cégei több beruházás kivitelezőjeként bukkannak fel a XIX. kerületben 2017...","id":"20191210_kispest_onkormanyzat_kozbeszerzes_szerzodesek_lackner_csaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb3e38cc-0433-438a-8b28-4e4a35503730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dd8ffe-3c41-4ff9-9469-6b5820311204","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_kispest_onkormanyzat_kozbeszerzes_szerzodesek_lackner_csaba","timestamp":"2019. december. 10. 06:30","title":"Ismerős nevek: végigböngésztük a kispesti önkormányzat szerződéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e294c2-18b9-4371-93d3-399f91953b81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit egészségügy a választási kampány központi témájává vált a finisben.","shortLead":"A brit egészségügy a választási kampány központi témájává vált a finisben.","id":"20191210_A_surgossegi_padlojan_fekvo_kisfiu_dontheti_el_a_brit_valasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e294c2-18b9-4371-93d3-399f91953b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a73d775-e89f-492a-9c88-acbcd0cb677c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_A_surgossegi_padlojan_fekvo_kisfiu_dontheti_el_a_brit_valasztast","timestamp":"2019. december. 10. 17:00","title":"A sürgősségi padlóján fekvő kisfiú döntheti el a brit választást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24d2dfe-411b-4ecc-b103-961bc2d7ceef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összesen 71 örvös mangábé él Európában, közülük most már hatan Miskolcon.","shortLead":"Összesen 71 örvös mangábé él Európában, közülük most már hatan Miskolcon.","id":"20191211_Nyolcvan_eve_nem_volt_olyan_allat_Magyarorszagon_mint_ami_most_kerult_Miskolcra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a24d2dfe-411b-4ecc-b103-961bc2d7ceef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e60f90-8b7d-46c5-894c-5d41a6aa9924","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Nyolcvan_eve_nem_volt_olyan_allat_Magyarorszagon_mint_ami_most_kerult_Miskolcra","timestamp":"2019. december. 11. 18:10","title":"Nyolcvan éve nem volt olyan állat Magyarországon, mint ami most került Miskolcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016d5755-3b18-47c5-b921-97d07a907698","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lap szerint több mint kétezer, korábban nem publikált dokumentum sötét képet fest az amerikai politika afganisztáni tévedéseiről és kudarcairól. ","shortLead":"A lap szerint több mint kétezer, korábban nem publikált dokumentum sötét képet fest az amerikai politika afganisztáni...","id":"20191210_washington_post_amerikai_kozvelemeny_afganisztan_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=016d5755-3b18-47c5-b921-97d07a907698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1d9dcf-8256-4241-972f-9d4d36f3ebad","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_washington_post_amerikai_kozvelemeny_afganisztan_haboru","timestamp":"2019. december. 10. 12:09","title":"Washington Post: Húsz éven át félrevezették az amerikaiakat Afganisztánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kifutó EU támogatások és a szerény versenyképesség nem tesznek jót a gazdaságnak.","shortLead":"A kifutó EU támogatások és a szerény versenyképesség nem tesznek jót a gazdaságnak.","id":"20191211_Lassulo_gazdasagi_novekedesre_es_emelkedo_inflaciora_szamit_a_GKI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aedad79-0bf6-4382-a813-bdbec9a9f9a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Lassulo_gazdasagi_novekedesre_es_emelkedo_inflaciora_szamit_a_GKI","timestamp":"2019. december. 11. 05:59","title":"Lassuló gazdasági növekedésre és emelkedő inflációra számít a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298927a1-5536-40b3-9f79-975b847833e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyeztetésre megküldött szövegnél egy enyhébb változatú színháztörvény javaslat került a parlament elé, ebbe kapaszkodnak a kormánypárti politikusok. L. Simon László szerint komolytalan arról vitázni, ami benne sincs a jelenlegi tervezetben. A KDNP-s Nacsa Lőrinc pedig azzal jött, lehet, az eredeti javaslatot egy referens állította össze, az nem a kormány álláspontja.","shortLead":"Az egyeztetésre megküldött szövegnél egy enyhébb változatú színháztörvény javaslat került a parlament elé, ebbe...","id":"20191210_Minden_erejevel_tagadja_a_Fidesz_hogy_ennel_is_radikalisabban_at_akarta_szabni_a_kulturalis_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=298927a1-5536-40b3-9f79-975b847833e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee5858b-8534-43fa-a015-761bc8719551","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Minden_erejevel_tagadja_a_Fidesz_hogy_ennel_is_radikalisabban_at_akarta_szabni_a_kulturalis_eletet","timestamp":"2019. december. 10. 21:46","title":"Minden erejével tagadja a Fidesz, hogy ennél is radikálisabban át akarta szabni a kulturális életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyre többen gondolják így az Egyesült Államokban, ahol a baby boom nemzedék igen tudatosan tervezi meg életének az utolsó szakaszát. ","shortLead":"Egyre többen gondolják így az Egyesült Államokban, ahol a baby boom nemzedék igen tudatosan tervezi meg életének...","id":"20191211_Uj_trend_hodit_a_nyugdijasok_inkabb_a_kulfoldet_valasztjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf6135a-3fde-4f38-8728-94dba2f70c2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Uj_trend_hodit_a_nyugdijasok_inkabb_a_kulfoldet_valasztjak","timestamp":"2019. december. 11. 12:16","title":"Új trend hódít: a nyugdíjasok inkább a külföldet választják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leginkább a szeszes italok, dohányáruk, a hús és a lakbér ára nőtt. ","shortLead":"Leginkább a szeszes italok, dohányáruk, a hús és a lakbér ára nőtt. ","id":"20191210_fogyasztoi_arak_november_ksh_inflacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404209d7-0f06-4ec7-999d-441dcc1d9a80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_fogyasztoi_arak_november_ksh_inflacio","timestamp":"2019. december. 10. 09:32","title":"Úgy érzi, gyorsul a drágulás? A KSH adataiból is ez derül ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]