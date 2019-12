A fideszesek harmada semmiképp sem akar atlétikai vébét Budapesten

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Michelle Obama first ladyként számos fontos ügy mellett kiállt, legyen szó az oktatásról vagy az esélyegyenlőségről. Cikkünkben 11 olyan idézetet mutatunk be tőle, ami a mindennapokban bárki számára inspirációt jelenthet.","shortLead":"Michelle Obama first ladyként számos fontos ügy mellett kiállt, legyen szó az oktatásról vagy az esélyegyenlőségről...","id":"20191210_11_inspiralo_gondolat_Michelle_Obamatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdfa4f46-47e1-4253-8640-784e77b32a21","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191210_11_inspiralo_gondolat_Michelle_Obamatol","timestamp":"2019. december. 10. 14:15","title":"11 inspiráló gondolat Michelle Obamától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957dc48a-21d1-4acf-b799-3758cadfeee8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garantált, hogy aki ebben a parkolóban teszi le az autóját, az igen sáros lábbal távozik.","shortLead":"Garantált, hogy aki ebben a parkolóban teszi le az autóját, az igen sáros lábbal távozik.","id":"20191212_a_nap_fotoja_sartenger_a_szentendrei_pr_parkoloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=957dc48a-21d1-4acf-b799-3758cadfeee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14973d55-67e2-4ee9-bd53-08eeca1f84ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_a_nap_fotoja_sartenger_a_szentendrei_pr_parkoloban","timestamp":"2019. december. 12. 06:41","title":"A nap fotója: a szentendrei új P+R parkoló, amit gumicsizmában érdemes felkeresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem csak a magyar politikusok mesterei a kérdések elől menekülésnek.","shortLead":"Nem csak a magyar politikusok mesterei a kérdések elől menekülésnek.","id":"20191211_Boris_Johnson_elbujt_egy_hutohazban_hogy_ne_kelljen_a_teveseknek_valaszolnia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d688d09b-926a-40f6-a2ab-82c71b778937","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Boris_Johnson_elbujt_egy_hutohazban_hogy_ne_kelljen_a_teveseknek_valaszolnia","timestamp":"2019. december. 11. 16:25","title":"Boris Johnson elbújt egy hűtőházban, hogy ne kelljen a tévéseknek válaszolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A klímaváltozás a világ legnagyobb piaci kudarca – állapította meg az MNB Növekedési jelentése. Olyan reformokra van szükség a környezetvédelemért, amelyek miatt rövid és középtávon alacsonyabb lenne a gazdasági növekedés.","shortLead":"A klímaváltozás a világ legnagyobb piaci kudarca – állapította meg az MNB Növekedési jelentése. Olyan reformokra van...","id":"20191210_MNB_novekedesi_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c56c03f-0135-45a3-abda-3867ff744a79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_MNB_novekedesi_jelentes","timestamp":"2019. december. 10. 15:33","title":"A klímaváltozást semmibe vevő politikusokat kritizálja a Matolcsy vezette jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298927a1-5536-40b3-9f79-975b847833e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyeztetésre megküldött szövegnél egy enyhébb változatú színháztörvény javaslat került a parlament elé, ebbe kapaszkodnak a kormánypárti politikusok. L. Simon László szerint komolytalan arról vitázni, ami benne sincs a jelenlegi tervezetben. A KDNP-s Nacsa Lőrinc pedig azzal jött, lehet, az eredeti javaslatot egy referens állította össze, az nem a kormány álláspontja.","shortLead":"Az egyeztetésre megküldött szövegnél egy enyhébb változatú színháztörvény javaslat került a parlament elé, ebbe...","id":"20191210_Minden_erejevel_tagadja_a_Fidesz_hogy_ennel_is_radikalisabban_at_akarta_szabni_a_kulturalis_eletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=298927a1-5536-40b3-9f79-975b847833e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee5858b-8534-43fa-a015-761bc8719551","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Minden_erejevel_tagadja_a_Fidesz_hogy_ennel_is_radikalisabban_at_akarta_szabni_a_kulturalis_eletet","timestamp":"2019. december. 10. 21:46","title":"Minden erejével tagadja a Fidesz, hogy ennél is radikálisabban át akarta szabni a kulturális életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f","c_author":"","category":"elet","description":"Nyugodt és együttműködő a börtönben az a 17 éves diák, aki a múlt hét csütörtökön megkéselte a fizikatanárát egy győri középiskolában.\r

\r

","shortLead":"Nyugodt és együttműködő a börtönben az a 17 éves diák, aki a múlt hét csütörtökön megkéselte a fizikatanárát egy győri...","id":"20191210_A_nap_24_orajaban_figyelik_a_keselo_fiut_a_cellajaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac254bc6-aaed-424a-a86f-c6bb17a5e2f4","keywords":null,"link":"/elet/20191210_A_nap_24_orajaban_figyelik_a_keselo_fiut_a_cellajaban","timestamp":"2019. december. 10. 09:10","title":"A nap 24 órájában figyelik a győri késelő fiút a cellájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakemberek annyira keresettek, hogy nehezen tudnának váltani.","shortLead":"A szakemberek annyira keresettek, hogy nehezen tudnának váltani.","id":"20191210_szakember_ketkezi_munka_megbecsultseg_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46933ba-f911-466a-be1d-47239b47b3da","keywords":null,"link":"/kkv/20191210_szakember_ketkezi_munka_megbecsultseg_felmeres","timestamp":"2019. december. 10. 14:35","title":"Egyre nagyobb a kétkezi munka megbecsültsége Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5f5930-5e06-487f-a507-27786cfb9351","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó egy minden korábbinál sportosabb külsejű Swifttel rukkolt elő. ","shortLead":"A japán gyártó egy minden korábbinál sportosabb külsejű Swifttel rukkolt elő. ","id":"20191211_a_suzuki_alaposan_megvaditotta_a_swiftet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe5f5930-5e06-487f-a507-27786cfb9351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0541fd7-dd66-4907-854b-1cb7b677d1f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191211_a_suzuki_alaposan_megvaditotta_a_swiftet","timestamp":"2019. december. 11. 06:41","title":"A Suzuki alaposan megvadította a Swiftet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]