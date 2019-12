Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fc17ee8-a432-49d3-bd16-083c7bc2e8d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több időre van szüksége a Blizzard Entertainmentnek, hogy elkészítse a legendás Warcraft III modern változatát, a játékot így csak jövő januárban adják ki.","shortLead":"Több időre van szüksége a Blizzard Entertainmentnek, hogy elkészítse a legendás Warcraft III modern változatát...","id":"20191221_blizzard_jatekok_warcraft_3_reforged_megjelenes_ar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fc17ee8-a432-49d3-bd16-083c7bc2e8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c47956-61c2-4d61-b167-59a623099500","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_blizzard_jatekok_warcraft_3_reforged_megjelenes_ar","timestamp":"2019. december. 21. 10:03","title":"Kisebb csúszással, de érkezik a Blizzard vadonatúj Warcraft-játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea49d92-1ea6-4694-8b6f-42f7a8fb1133","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteki melegrekordot követően ma hajnalban újabb hőmérsékleti csúcsok születtek. Ezúttal a legmagasabb minimum hőmérséklet rekordja dőlt meg mind országos, mind fővárosi szinten.","shortLead":"A pénteki melegrekordot követően ma hajnalban újabb hőmérsékleti csúcsok születtek. Ezúttal a legmagasabb minimum...","id":"20191221_Megdolt_a_legmagasabb_minimum_homerseklet_rekordja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea49d92-1ea6-4694-8b6f-42f7a8fb1133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad7f8de-3c27-44f8-a19c-415294845c36","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Megdolt_a_legmagasabb_minimum_homerseklet_rekordja","timestamp":"2019. december. 21. 11:49","title":"Megdőlt a legmagasabb minimum hőmérséklet rekordja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09ee346-6716-4f4b-9088-4f9515eab344","c_author":"Cz.F.","category":"kultura","description":"Öt Kex-dalt formált saját hangzására a The Qualitons, az egyiket a hvg.hu-n hallgathatják meg először. ","shortLead":"Öt Kex-dalt formált saját hangzására a The Qualitons, az egyiket a hvg.hu-n hallgathatják meg először. ","id":"20191220_Qualitons_Kex_dal_Elszallt_egy_hajo_a_szelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d09ee346-6716-4f4b-9088-4f9515eab344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8745dd-b0cd-40ce-9a3b-8444e8cc79cb","keywords":null,"link":"/kultura/20191220_Qualitons_Kex_dal_Elszallt_egy_hajo_a_szelben","timestamp":"2019. december. 20. 10:00","title":"Elszállt egy hajó a szélben – újabb KEX-feldolgozással jelentkezett a Qualitons (dalpremier)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4093b31e-b436-4d63-9a49-6f6df7d50f62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2019 a politikai erőviszonyokat nem forgatta fel, de valamelyest megváltoztatta, alapvetően az ellenzéki térfélen történt némi átrendeződés.","shortLead":"2019 a politikai erőviszonyokat nem forgatta fel, de valamelyest megváltoztatta, alapvetően az ellenzéki térfélen...","id":"20191220_Zavecz_a_DK_az_ellenzek_vezetoje_mogotte_a_Momentum_de_messze_a_Fidesz_a_legnepszerubb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4093b31e-b436-4d63-9a49-6f6df7d50f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93c63a1-c4f3-4209-b7ba-09fe49e61e53","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Zavecz_a_DK_az_ellenzek_vezetoje_mogotte_a_Momentum_de_messze_a_Fidesz_a_legnepszerubb","timestamp":"2019. december. 20. 16:23","title":"Závecz: a DK az ellenzék vezetője, mögötte a Momentum, de messze a Fidesz a legnépszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves Science magazin a fekete lyukról készült legelső fotót választotta az év legfontosabb tudományos áttörésének. Korábban elképzelhetetlennek tartották, hogy a jelenséget lefényképezzék.","shortLead":"A neves Science magazin a fekete lyukról készült legelső fotót választotta az év legfontosabb tudományos áttörésének...","id":"20191220_tudomanyos_attores_fekete_lyuk_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ba201f-405a-48a8-a445-be150230f864","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_tudomanyos_attores_fekete_lyuk_foto","timestamp":"2019. december. 20. 20:03","title":"Megvan az év tudományos áttörése, egy hihetetlen fotóhoz kapcsolódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56015d25-eaf8-4314-988f-21470d85c09d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már odafönt kering az Európai Űrügynökség (ESA) új, exobolygókat vizsgáló űrtávcsöve, amelynek fejlesztésében magyar szakemberek is részt vettek. A műszer az élet fenntartására képes planéta után kutat.","shortLead":"Már odafönt kering az Európai Űrügynökség (ESA) új, exobolygókat vizsgáló űrtávcsöve, amelynek fejlesztésében magyar...","id":"20191220_cheops_urtavcso_exobolygok_europai_urugynokseg_elte_gothard_asztrofizikai_obszervatorium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56015d25-eaf8-4314-988f-21470d85c09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e172ad9a-6d93-4c5e-a776-9c4be5629e9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_cheops_urtavcso_exobolygok_europai_urugynokseg_elte_gothard_asztrofizikai_obszervatorium","timestamp":"2019. december. 20. 15:03","title":"Átnéznek 100 exobolygót egy félig magyar szerkezettel, a nagy kérdésre keresik a választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2a7fc0-373c-4be5-8cfe-4a115054db1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kapott további frekvenciaengedélyt a hírközlési hatóságtól. ","shortLead":"Nem kapott további frekvenciaengedélyt a hírközlési hatóságtól. ","id":"20191221_Ma_ejfelkor_elhallgat_a_Civil_Radio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe2a7fc0-373c-4be5-8cfe-4a115054db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6cfdb5-5102-433f-be58-543ebc5ffe96","keywords":null,"link":"/kkv/20191221_Ma_ejfelkor_elhallgat_a_Civil_Radio","timestamp":"2019. december. 21. 18:29","title":"Ma éjfélkor elhallgat a Civil Rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NAV például 359 millió forintnyi áfa adókülönbözetet talált a cégnél.","shortLead":"A NAV például 359 millió forintnyi áfa adókülönbözetet talált a cégnél.","id":"20191220_50_milliard_forintot_kovetel_a_lakossagtol_az_oriasi_minuszba_sullyedt_kukaholding","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae3d98f-d158-4d41-b447-227104501c83","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_50_milliard_forintot_kovetel_a_lakossagtol_az_oriasi_minuszba_sullyedt_kukaholding","timestamp":"2019. december. 20. 17:53","title":"Nagy gondok vannak az állami kukaholdingnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]