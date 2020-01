Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcba6087-f8ff-4628-85b4-96a0ef364c78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Óriási trauma volt számára, mikor kiderült, hogy gyógyíthatatlan beteg. ","shortLead":"Óriási trauma volt számára, mikor kiderült, hogy gyógyíthatatlan beteg. ","id":"20200111_Wichmann_Nem_tudnak_meggyogyitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcba6087-f8ff-4628-85b4-96a0ef364c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e666b0-8857-4cee-aa1d-34b81a157cab","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Wichmann_Nem_tudnak_meggyogyitani","timestamp":"2020. január. 11. 14:42","title":"Wichmann: \"Nem tudnak meggyógyítani\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307678ca-6af4-43d7-ab99-56b0b521e512","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A biztonsági rendszerek és a menekülőutak hiányosak, az alagutak az Európai Unió legminimálisabb biztonsági követelményeinek sem felelnek meg - állítja egy tanulmány. ","shortLead":"A biztonsági rendszerek és a menekülőutak hiányosak, az alagutak az Európai Unió legminimálisabb biztonsági...","id":"20200112_Veszelyesek_az_olaszorszagi_autopalyaalagutak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=307678ca-6af4-43d7-ab99-56b0b521e512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f463d990-8242-43ed-88a2-94278b51f8db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_Veszelyesek_az_olaszorszagi_autopalyaalagutak","timestamp":"2020. január. 12. 11:27","title":"Veszélyesek az olaszországi autópálya-alagutak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b244dd2c-e6de-406d-bbed-ce77b605a2fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Követelték, hogy mondjon le minden tisztviselő, akinek köze volt a tragédiához.","shortLead":"Követelték, hogy mondjon le minden tisztviselő, akinek köze volt a tragédiához.","id":"20200112_Ismet_tuntettek_Teheranban_a_szerdan_lelott_ukran_utasszallito_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b244dd2c-e6de-406d-bbed-ce77b605a2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d453ec-19f9-4f8d-9cb1-8336da9f08ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Ismet_tuntettek_Teheranban_a_szerdan_lelott_ukran_utasszallito_miatt","timestamp":"2020. január. 12. 21:45","title":"Ismét tüntettek Teheránban a szerdán lelőtt ukrán utasszállító miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec4fb71-bc43-4e28-9cea-b5dafc3e1028","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre senki sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként. ","shortLead":"Egyelőre senki sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként. ","id":"20200112_Amerikai_katonak_legitamaszpontjat_erte_tamadas_Irakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ec4fb71-bc43-4e28-9cea-b5dafc3e1028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628ac390-3894-4fb8-8ef7-734c7e7570a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Amerikai_katonak_legitamaszpontjat_erte_tamadas_Irakban","timestamp":"2020. január. 12. 18:40","title":"Amerikai katonák légitámaszpontját érte támadás Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ponton is szigorított felhasználási feltételein a Facebook. Úgy tűnik, egy kicsit jobb hely lehet a közösségi oldal. De fontos, hogy mindenki odafigyeljen az új szabályokra, bizonyos témákban a viccnek szánt durvaságok is szankciókat vonnak maguk után.","shortLead":"Több ponton is szigorított felhasználási feltételein a Facebook. Úgy tűnik, egy kicsit jobb hely lehet a közösségi...","id":"20200113_facebook_felhasznalasi_feltetelek_frissitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31ba028-f905-4001-bee0-5b2a43a2127e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_facebook_felhasznalasi_feltetelek_frissitese","timestamp":"2020. január. 13. 09:03","title":"Tucatnyi új szabályt vezetett be a Facebook, tudjon róluk, mielőtt letiltják a profilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"","category":"vilag","description":"Mark Esper amerikai védelmi miniszter a CBS amerikai televíziónak adott vasárnapi interjújában vitatta, hogy Irán konkrétan négy amerikai nagykövetség megtámadására készült volna - ahogy azt Donald Trump elnök hangoztatta. \r

\r

","shortLead":"Mark Esper amerikai védelmi miniszter a CBS amerikai televíziónak adott vasárnapi interjújában vitatta, hogy Irán...","id":"20200112_A_vedelmi_miniszter_ellentmond_Trumpnak__szerinte_nem_volt_bizonyitek_Szulejmani_terveirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cceee81-ea8b-452a-9a14-36f629b697cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_A_vedelmi_miniszter_ellentmond_Trumpnak__szerinte_nem_volt_bizonyitek_Szulejmani_terveirol","timestamp":"2020. január. 12. 21:11","title":"A védelmi miniszter ellentmond Trumpnak – szerinte nem volt bizonyíték Szulejmáni terveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452d63f2-bb23-4081-b752-96fe545abf5c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy milyen a hagyományos BMW-értékekkel szakító új 1-es, és azt is megnéztük, hogy miben különbözik tőle a divatterepjárósra faragott új X1-es. ","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy milyen a hagyományos BMW-értékekkel szakító új 1-es, és azt is megnéztük, hogy miben különbözik tőle...","id":"20200112_ev_autoja_2020_finalista_uj_1es_bmw_teszt_meneproba_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=452d63f2-bb23-4081-b752-96fe545abf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96673770-bf96-41de-b3da-04c6a1e65d69","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_ev_autoja_2020_finalista_uj_1es_bmw_teszt_meneproba_velemeny","timestamp":"2020. január. 12. 11:30","title":"Leteszteltük a 2020-as Év Autója döntős 1-es BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8472cad-db06-494a-8648-b0a443694584","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hollik István vagy előreszaladt, vagy tud valamit.","shortLead":"Hollik István vagy előreszaladt, vagy tud valamit.","id":"20200111_hollik_gyongyospata_szegregacio_karterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8472cad-db06-494a-8648-b0a443694584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c987b3-3899-4fa9-9d46-3010accf1d1e","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_hollik_gyongyospata_szegregacio_karterites","timestamp":"2020. január. 11. 20:22","title":"Lehet, hogy ki sem fizetik a gyöngyöspatai roma diákok kártérítését? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]