[{"available":true,"c_guid":"e7370444-b60b-4559-bba6-9a4764151c02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most felismert, Cable Haunt névre keresztelt biztonsági rés veszélyezteti az otthoni modemek, illetve a rácsatlakozott eszközök biztonságát. Az esetleges támadók az adatforgalomba is belepiszkálhatnak.","shortLead":"Egy most felismert, Cable Haunt névre keresztelt biztonsági rés veszélyezteti az otthoni modemek, illetve...","id":"20200114_modem_sebezhetoseg_cable_haunt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7370444-b60b-4559-bba6-9a4764151c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a943195-715f-4032-afb1-38eda96267e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_modem_sebezhetoseg_cable_haunt","timestamp":"2020. január. 14. 17:23","title":"Miről megy otthon a wifi? 200 millió otthoni modemet veszélyeztető hibára bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Újabb intézkedéseket jelentett be az orosz elnök annak érdekében, hogy megálljon az ország népességének csökkenése. Vlagyimir Putyin főként a belpolitikának szentelte 16. évértékelő beszédét, ám azért arról is szót ejtett, hogy az erős hadsereg ugyancsak záloga az ország megmaradásának. Putyin javasolta azt is, hogy a parlament vegye át az államfői hatalmi körök egy részét. Úgy tűnik, már 2024-re készül, amikor lejár a jelenlegi alaptörvény szerinti utolsó államfői mandátuma.","shortLead":"Újabb intézkedéseket jelentett be az orosz elnök annak érdekében, hogy megálljon az ország népességének csökkenése...","id":"20200115_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_evertekelo_beszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e15d65f-09ef-487b-b283-d4b4dc05a57a","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_evertekelo_beszed","timestamp":"2020. január. 15. 12:36","title":"Putyin is a népszaporulatért küzd, és alkotmánymódosítást javasol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Robert Farah állítja: csak szennyezett húst evett.","shortLead":"Robert Farah állítja: csak szennyezett húst evett.","id":"20200115_Megbukott_a_doppingteszten_a_ferfi_parosban_vilagelso_kolumbiai_teniszezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee7e1ab-b875-4bb0-8f07-f1d5fdc24ff0","keywords":null,"link":"/sport/20200115_Megbukott_a_doppingteszten_a_ferfi_parosban_vilagelso_kolumbiai_teniszezo","timestamp":"2020. január. 15. 07:27","title":"Megbukott a doppingteszten a férfi párosban világelső kolumbiai teniszező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bacac3-f323-4f1c-aa29-f84f558fff12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kölyökkutyának a Hulk nevet adták. Valószínűleg nem marad ilyen. Mármint se kölyök, se zöld.","shortLead":"A kölyökkutyának a Hulk nevet adták. Valószínűleg nem marad ilyen. Mármint se kölyök, se zöld.","id":"20200116_zold_kutya_eszak_karolina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7bacac3-f323-4f1c-aa29-f84f558fff12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f08fe1d-c6e8-4b5a-88ac-72a215a0267e","keywords":null,"link":"/elet/20200116_zold_kutya_eszak_karolina","timestamp":"2020. január. 16. 15:56","title":"Zöld kutya született egy amerikai városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A kormány szerint üzlet épült a rossz börtönviszonyok miatti kártérítésekre, a Magyar Helsinki Bizottság szerint nem igaz, hogy civil szervezetek járnak be ügyvéddel a börtönökbe. A kártérítések kifizetésének felfüggesztésére azt mondják, itt a politikai önkény uralkodik. Ez egy másik ügyvéd szerint sem fér bele a jogállamiságba.","shortLead":"A kormány szerint üzlet épült a rossz börtönviszonyok miatti kártérítésekre, a Magyar Helsinki Bizottság szerint nem...","id":"20200115_bortonviszonyok_cech_helsinki_rab_karterites_tuzson_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042cf664-2e8f-4627-be54-9d7e9c25d4c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_bortonviszonyok_cech_helsinki_rab_karterites_tuzson_orban","timestamp":"2020. január. 15. 14:12","title":"A saját törvényeinkkel megy szembe a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A jövő héten kezdődő davosi Világgazdasági Fórum előtt mutatják be a Globális Kockázatok című jelentést. Nem meglepő, hogy a világgazdaságra nézve jelenleg a környezeti tényezők és a klímaváltozás jelentik a legnagyobb veszélyt. ","shortLead":"A jövő héten kezdődő davosi Világgazdasági Fórum előtt mutatják be a Globális Kockázatok című jelentést. Nem meglepő...","id":"20200115_klimavaltozas_vilaggazdasagi_forum_davos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b7cea1-c6fd-4ba9-8356-29274b556dee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_klimavaltozas_vilaggazdasagi_forum_davos","timestamp":"2020. január. 15. 14:30","title":"Elmondták, mi jelenti a legnagyobb kockázatot az emberiségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudott egyelőre megállapodni a főváros és a kormány a kerékpárverseny finanszírozásáról.","shortLead":"Nem tudott egyelőre megállapodni a főváros és a kormány a kerékpárverseny finanszírozásáról.","id":"20200115_Nem_ad_pluszpenzt_Budapest_a_Giro_dItaliara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28a69d6-d309-46fe-83ea-be1f658a9366","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_Nem_ad_pluszpenzt_Budapest_a_Giro_dItaliara","timestamp":"2020. január. 15. 05:59","title":"Nem ad pluszpénzt Budapest a Giro d’Italiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lemondott az orosz kormány, bővül az Arena Pláza, amerikai nyomásgyakorlás a britekre a Huawei miatt. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Lemondott az orosz kormány, bővül az Arena Pláza, amerikai nyomásgyakorlás a britekre a Huawei miatt. A hvg360 esti...","id":"20200115_Radar360_ket_raketaval_lohettek_le_az_ukran_gepet_terjed_a_madarinfluenza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2755bea-c6fe-4731-9973-5a98d484210a","keywords":null,"link":"/360/20200115_Radar360_ket_raketaval_lohettek_le_az_ukran_gepet_terjed_a_madarinfluenza","timestamp":"2020. január. 15. 17:30","title":"Radar360: két rakétával lőhették le az ukrán gépet, terjed a madárinfluenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]