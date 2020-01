Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb negatív rekordot döntött az egészségügy, az egész Föld időjárását befolyásolhatja az ausztrál tűz, nagy köd lesz ma is. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb negatív rekordot döntött az egészségügy, az egész Föld időjárását befolyásolhatja az ausztrál tűz, nagy köd lesz...","id":"20200115_Radar360_alig_kapunk_az_EUs_klimaforrasbol_Budapest_is_kiamrad_a_penzesobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a998341-19fb-44f0-8cb7-26bcf513a0f1","keywords":null,"link":"/360/20200115_Radar360_alig_kapunk_az_EUs_klimaforrasbol_Budapest_is_kiamrad_a_penzesobol","timestamp":"2020. január. 15. 08:00","title":"Radar360: alig kapunk az EU-s klímaforrásból, Budapest is kimarad a pénzesőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Nyugdíjas Parlament már be is adta a népszavazási kérdéseit a Nemzeti Választási Bizottsághoz hitelesítésre.","shortLead":"Az Országos Nyugdíjas Parlament már be is adta a népszavazási kérdéseit a Nemzeti Választási Bizottsághoz hitelesítésre.","id":"20200114_Nepszavazast_tartananak_a_nyugdijakrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f864654f-277d-4d31-b06b-99e1742e320a","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Nepszavazast_tartananak_a_nyugdijakrol","timestamp":"2020. január. 14. 08:25","title":"Népszavazást tartanának a nyugdíjakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4544dbe2-2d73-490a-a303-6b4d43348c48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 24-24-es döntetlent játszott hétfőn Dánia csapatáva az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 24-24-es döntetlent játszott hétfőn Dánia csapatáva az olimpiai kvalifikációs férfi...","id":"20200113_kezilabda_eb_magyar_dan_valogatott_dontetlen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4544dbe2-2d73-490a-a303-6b4d43348c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95bbee80-c5e1-4e25-bdec-9239a5e05d68","keywords":null,"link":"/sport/20200113_kezilabda_eb_magyar_dan_valogatott_dontetlen","timestamp":"2020. január. 13. 22:05","title":"Kézilabda-Eb: bravúros döntetlen a világ- és olimpiai bajnok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e89993-d506-48b5-86e6-5eac02377c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számtalan bolt kínál akciókat, ám az ezekről szóló újság nem minden esetben jut el a vásárlókhoz. Egy magyar app orvosolja ezt a problémát.","shortLead":"Számtalan bolt kínál akciókat, ám az ezekről szóló újság nem minden esetben jut el a vásárlókhoz. Egy magyar app...","id":"20200113_akcios_ujsag_mobilra_magyarorszagi_boltok_kedvezmeny_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61e89993-d506-48b5-86e6-5eac02377c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c7716d-a77e-496e-89fc-f6917d7981f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_akcios_ujsag_mobilra_magyarorszagi_boltok_kedvezmeny_vasarlas","timestamp":"2020. január. 13. 18:15","title":"Hiánypótló magyar alkalmazás készült, ezzel nem marad le az akciókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60db99da-5653-4f36-a7fc-332cb7ef1458","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rekordszintre emelkedett a világtengerek hőmérséklete az elmúlt évben a rendszeres mérések kezdete óta egy új elemzés szerint. A klímaváltozás hatására felgyorsul az óceánok felmelegedése - figyelmeztetett a veszélyre egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Rekordszintre emelkedett a világtengerek hőmérséklete az elmúlt évben a rendszeres mérések kezdete óta egy új elemzés...","id":"20200114_Rekordszintre_emelkedett_a_vilagtengerek_homerseklete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60db99da-5653-4f36-a7fc-332cb7ef1458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467478bc-bdfd-4866-9cf3-0081a07bcd94","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_Rekordszintre_emelkedett_a_vilagtengerek_homerseklete","timestamp":"2020. január. 14. 06:39","title":"Rekordszintre emelkedett a világtengerek hőmérséklete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d7c958-8761-4703-a226-795fd9a91201","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú kezelés után tért vissza az iskolába az ohiói fiú, hősként köszöntötték.\r

\r

","shortLead":"Hosszú kezelés után tért vissza az iskolába az ohiói fiú, hősként köszöntötték.\r

\r

","id":"20200114_Meghato_fogadtatassal_vartak_vissza_a_kemoterapia_utan_a_kisfiut_iskolatarsai_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0d7c958-8761-4703-a226-795fd9a91201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee5e552-57fb-4f1a-8e40-4a5b16a0c5f6","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Meghato_fogadtatassal_vartak_vissza_a_kemoterapia_utan_a_kisfiut_iskolatarsai_video","timestamp":"2020. január. 14. 09:01","title":"Megható fogadtatással várták vissza a kemoterápia után a kisfiút iskolatársai (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvényalkotási folyamatról beszélt egy rendezvényen a Fidesz parlamenti képviselője.","shortLead":"A törvényalkotási folyamatról beszélt egy rendezvényen a Fidesz parlamenti képviselője.","id":"20200114_Miniszteriumban_dolgozo_kommunista_alvo_ugynokokrol_beszelt_L_Simon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4372f5bf-8b1c-4f44-9a85-5bed599a3b36","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Miniszteriumban_dolgozo_kommunista_alvo_ugynokokrol_beszelt_L_Simon","timestamp":"2020. január. 14. 06:03","title":"Minisztériumban dolgozó kommunista alvó ügynökökről beszélt L. Simon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31507918-2162-4034-be99-a5c335a4fcdb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Második mérkőzésén is sima győzelmet aratott a házigazda magyar csapat a Duna Arénában zajló Európa-bajnokságon: Bíró Attila együttese hétfőn Szlovákia ellen nyert 20-2-re.","shortLead":"Második mérkőzésén is sima győzelmet aratott a házigazda magyar csapat a Duna Arénában zajló Európa-bajnokságon: Bíró...","id":"20200113_vizilabda_eb_magyar_szlovak_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31507918-2162-4034-be99-a5c335a4fcdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f73eaa-a50d-4a4c-9c69-ea1a9e8255a9","keywords":null,"link":"/sport/20200113_vizilabda_eb_magyar_szlovak_valogatott","timestamp":"2020. január. 13. 20:49","title":"Vízilabda-Eb: leiskolázta a szlovákokat a női válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]