[{"available":true,"c_guid":"5996f036-d381-4d28-a531-051e7a456c04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"különleges\" szer a prosztatagyulladás ellen ígér hatásos segítséget, de ez nem igaz. A csalók egy magyar egyetem nevét is felhasználták a kampányhoz.","shortLead":"A \"különleges\" szer a prosztatagyulladás ellen ígér hatásos segítséget, de ez nem igaz. A csalók egy magyar egyetem...","id":"20200116_prosztatagyulladas_gyogyszer_semmelweis_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5996f036-d381-4d28-a531-051e7a456c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a81755-56f0-4d70-8137-72f275fd4cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_prosztatagyulladas_gyogyszer_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. január. 16. 13:30","title":"Kamu csodagyógyszer terjed a magyar neten, a pénze bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xnor.ai a mesterséges intelligencia területén végez kutatásokat, emellett a mobilfotózásban is érdekeltek. A céget most vásárolta fel az Apple.","shortLead":"A Xnor.ai a mesterséges intelligencia területén végez kutatásokat, emellett a mobilfotózásban is érdekeltek. A céget...","id":"20200116_xnor_ai_mesterseges_intelligencia_apple_akvizicio_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2b5f7a-e28a-4322-81d5-813e512fb392","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_xnor_ai_mesterseges_intelligencia_apple_akvizicio_felvasarlas","timestamp":"2020. január. 16. 18:03","title":"60 milliárd forintot költött egy cégre az Apple, csak még azt nem tudni, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9763c8ea-1e52-4381-a780-d995fd6a21aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több amerikai katona légnyomást kapott, amikor támadás érte az iraki légitámaszpontot. A hadsereg ennek ellentmondó információt osztott meg korábban.","shortLead":"Több amerikai katona légnyomást kapott, amikor támadás érte az iraki légitámaszpontot. A hadsereg ennek ellentmondó...","id":"20200117_iran_irak_legicsapas_raketatamadas_legnyomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9763c8ea-1e52-4381-a780-d995fd6a21aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac613225-e4d4-40d0-9b4c-9c72339dd018","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_iran_irak_legicsapas_raketatamadas_legnyomas","timestamp":"2020. január. 17. 06:25","title":"Mégis vannak amerikai sérültjei a múlt heti iráni légicsapásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf021af-5ef7-4dbb-b4c0-c18e6229139d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tervei szerint úgy jelennek majd meg a személyre szabott hirdetések a Chrome-ban, hogy a böngésző közben blokkolja a weboldalak felhasználók követésére szolgáló kódjainak nagy részét.","shortLead":"A Google tervei szerint úgy jelennek majd meg a személyre szabott hirdetések a Chrome-ban, hogy a böngésző közben...","id":"20200116_google_chrome_sutik_cookie_kezelese_adatvedelem_hirdetes_privacy_sandbox","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abf021af-5ef7-4dbb-b4c0-c18e6229139d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bbc305-ed13-4448-9e9a-29e9f11d42dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_google_chrome_sutik_cookie_kezelese_adatvedelem_hirdetes_privacy_sandbox","timestamp":"2020. január. 16. 11:03","title":"Csavar egy nagyot a Chrome böngészőn a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce3be35-3a48-4c57-9aa6-8910aeb529d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A borítót Hitchcock ihlette.","shortLead":"A borítót Hitchcock ihlette.","id":"20200117_eminem_uj_album_music_to_be_murdered_by","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ce3be35-3a48-4c57-9aa6-8910aeb529d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092ec9ca-f832-473a-9c58-1d897e4bf8b2","keywords":null,"link":"/elet/20200117_eminem_uj_album_music_to_be_murdered_by","timestamp":"2020. január. 17. 12:08","title":"Megjelent Eminem új albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf7d25c-c322-47a0-b045-c1c40085cdf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nancy Pelosi, az USA kongresszusának képviselőházi elnöke szerint a Facebook szégyenteljes vállalat, megvezetik a népet.","shortLead":"Nancy Pelosi, az USA kongresszusának képviselőházi elnöke szerint a Facebook szégyenteljes vállalat, megvezetik a népet.","id":"20200117_nancy_pelosi_facebook_kritika_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf7d25c-c322-47a0-b045-c1c40085cdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb90664-2404-4c0e-9ae7-94c79e320e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_nancy_pelosi_facebook_kritika_donald_trump","timestamp":"2020. január. 17. 12:48","title":"Beleszállt a Facebookba egy amerikai csúcsképviselő: Ezek félrevezetik egész Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ccc066-a480-4e91-bbf9-b7104f5800bb","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Kétségtelenül csábító kényelmesen, az interneten beszerezni a karácsonyi ajándékokat. Ám ha mégis kellemetlen meglepetések érnek minket, például vissza kell küldenünk a kiszemelt portékát, a pénzt viszont nem kapjuk meg, ne essünk kétségbe, azt pereskedés nélkül is visszaszerezhetjük, ráadásul rövid idő alatt.","shortLead":"Kétségtelenül csábító kényelmesen, az interneten beszerezni a karácsonyi ajándékokat. Ám ha mégis kellemetlen...","id":"mokk_20191220_Felkeszulhet_arra_ha_az_online_aruhaz_nem_akarja_visszafizetni_a_penzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ccc066-a480-4e91-bbf9-b7104f5800bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcc2c24-8b3d-4c61-bc22-1347f759211c","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20191220_Felkeszulhet_arra_ha_az_online_aruhaz_nem_akarja_visszafizetni_a_penzet","timestamp":"2020. január. 16. 11:36","title":"Felkészülhet arra, ha az online áruház nem akarja visszafizetni a pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"bc7e8018-c01d-4fd2-977a-880f56bdad58","c_author":"T. R.","category":"360","description":"A korrupció már eszköz a hatalom kezében. És ez már a sajtószabadság állapotára is kihat. A Transparency International magyarországi ügyvezető igazgatója tanulmányában feltárta a médiaszabadság és a korrupció közötti összefüggéseket. „A médiaszabadság hanyatlása, mind a korrupció intézményesülése beleillik a regionális és – részben – a globális trendekbe, a magyar esetben mindkét változónak különleges jellegzetességei vannak.”","shortLead":"A korrupció már eszköz a hatalom kezében. És ez már a sajtószabadság állapotára is kihat. A Transparency International...","id":"20200116_Belefulladunk_a_korrupcioba_mikozben_csokken_a_sajtoszabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc7e8018-c01d-4fd2-977a-880f56bdad58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f3a86f-25ab-413d-b4a0-1ea8960f81bb","keywords":null,"link":"/360/20200116_Belefulladunk_a_korrupcioba_mikozben_csokken_a_sajtoszabadsag","timestamp":"2020. január. 16. 11:00","title":"Belefulladunk a korrupcióba, miközben csökken a sajtószabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]