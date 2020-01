Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3c1a53f-7fb8-4d7e-b4b7-be1b6f72c707","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy videó miatt egymást vádolja választási csalással a győri Fidesz és MSZP, de a lényegről nem beszélnek – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Egy videó miatt egymást vádolja választási csalással a győri Fidesz és MSZP, de a lényegről nem beszélnek – írja a HVG...","id":"20200122_gyor_kozmunka_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1a53f-7fb8-4d7e-b4b7-be1b6f72c707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1552a3fd-7a29-4a8b-aea3-b92857223d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_gyor_kozmunka_video","timestamp":"2020. január. 22. 14:46","title":"Milliárdos csalás gyanúja miatt nyomoznak Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kommunikációs trükknek és egyszerű hisztériakeltésnek tűnik a kormány bejelentése a fogvatartási körülmények miatt megítélt kártérítések kifizetéséről. A kedd reggel megjelent kormányhatározat ugyanis semmiben nem tér el a jelenlegi gyakorlattól. Ám később a kormány akár drasztikusabb eszközökhöz is folyamodhat.","shortLead":"Kommunikációs trükknek és egyszerű hisztériakeltésnek tűnik a kormány bejelentése a fogvatartási körülmények miatt...","id":"20200121_bloff_kormany_bortonkarterites_felfuggesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5f7d33-b5f6-4e5d-8b2f-66ddfc77ea34","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_bloff_kormany_bortonkarterites_felfuggesztes","timestamp":"2020. január. 21. 15:52","title":"Nagyot blöffölt a kormány a börtönkártérítések felfüggesztésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a kiszivárgott információnak, a Samsung idei legolcsóbb csúcskészüléke is 300 ezer forint feletti árcédulát kap majd.","shortLead":"Ha hihetünk a kiszivárgott információnak, a Samsung idei legolcsóbb csúcskészüléke is 300 ezer forint feletti árcédulát...","id":"20200122_samsung_galaxy_s20_galaxy_s20_plus_galaxy_s20_ultra_galaxy_z_flip_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c4acb6-598a-4a88-bbd7-a7d07f7b9054","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_samsung_galaxy_s20_galaxy_s20_plus_galaxy_s20_ultra_galaxy_z_flip_ara","timestamp":"2020. január. 22. 17:03","title":"Kiderült, mennyibe kerülhetnek a Samsung új csúcsmobiljai és az összecsukható Galaxy Z Flip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4d97ee-11df-4e3e-937f-61e4dae315ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Kultúra Napja alkalmából nézhetjük meg a különleges produkciókat.\r

És nincsenek igazán jó híreik nekünk, magyaroknak sem.","shortLead":"Lassuló gazdasági növekedés, konfliktusok, és persze klímaváltozás: a kedden kezdődő Világgazdasági Fórum sem tud...","id":"20200121_A_fenntarthatosag_lesz_az_idei_Vilaggazdasagi_Forum_kozeppontjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cda4d97-36db-4ee0-9d2c-d6eb550d2bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eae655a-169b-4cf3-93f6-a7bfc12a4a00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_A_fenntarthatosag_lesz_az_idei_Vilaggazdasagi_Forum_kozeppontjaban","timestamp":"2020. január. 21. 18:30","title":"Sokkoló hírek a luxushüttéből: idén Davost is utolérte a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elméletileg 466 millió forintért vettek orvosi eszközöket, gyakorlatilag 101 milliót költöttek rájuk. A különbség egy offshore cég számláján landolt.","shortLead":"Elméletileg 466 millió forintért vettek orvosi eszközöket, gyakorlatilag 101 milliót költöttek rájuk. A különbség...","id":"20200121_jogeros_itelet_olaf_orvosi_eszkozok_offshore_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b33928-fc1d-432c-9aed-2905e4a10df2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_jogeros_itelet_olaf_orvosi_eszkozok_offshore_ceg","timestamp":"2020. január. 21. 11:38","title":"Jogerős ítélet született egy OLAF-jelentésből indult ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]