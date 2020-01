Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","shortLead":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","id":"20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5028b610-d9a8-4c48-83d9-b8fa48acb625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","timestamp":"2020. január. 22. 15:30","title":"A kukaholding megkapta a tízmilliárdos számlát a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök már tárgyalt az Európai Bizottság elnökével egy kétoldalú kereskedelmi megállapodásról.","shortLead":"Az amerikai elnök már tárgyalt az Európai Bizottság elnökével egy kétoldalú kereskedelmi megállapodásról.","id":"20200122_Trump_25_szazalekos_vammal_fenyegeti_Europat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdab1d4-d228-4742-b7ee-4759769d586f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Trump_25_szazalekos_vammal_fenyegeti_Europat","timestamp":"2020. január. 22. 17:47","title":"Trump 25 százalékos vámmal fenyegeti Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmmogul özvegyét Vajna sírjához is elkísérte a jóképű idegen. Sokat nem tudni róla, de azt igen, hogy magyar.","shortLead":"A filmmogul özvegyét Vajna sírjához is elkísérte a jóképű idegen. ","id":"20200122_milliardos_vajna_timea_ozvegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c517251-0380-4b64-96d5-dabe85ccce95","keywords":null,"link":"/elet/20200122_milliardos_vajna_timea_ozvegy","timestamp":"2020. január. 22. 07:44","title":"Titokzatos milliárdos vigasztalja a gyászoló Vajna Timeát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8370716-667a-4464-8c91-5a0cab97a836","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik az 510 lóerős gyári csúcsmodellt túl gyengének és unalmasnak találták.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik az 510 lóerős gyári csúcsmodellt túl gyengének és unalmasnak találták.","id":"20200123_kereken_600_loeros_lett_az_uj_bmw_x3_m_competition","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8370716-667a-4464-8c91-5a0cab97a836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8502749f-2e8a-40cb-adeb-38eb05a81ba4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_kereken_600_loeros_lett_az_uj_bmw_x3_m_competition","timestamp":"2020. január. 23. 07:59","title":"Kereken 600 lóerős lett az új BMW X3 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Csupa olyan nagyvállalkozó tűnik fel a világraszóló fejlesztésként beharangozott légi jármű gyártása körül, akik a közbeszerzéseken is hasítanak. Összeszedtük kikről van szó és hogyan kerültek az iparág közelébe. ","shortLead":"Csupa olyan nagyvállalkozó tűnik fel a világraszóló fejlesztésként beharangozott légi jármű gyártása körül, akik...","id":"20200123_Orban_haverjai_a_vilagelsok_hidrogenes_helikoptergyartasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248822db-e81f-4c27-86f0-d2a7e311ddb1","keywords":null,"link":"/360/20200123_Orban_haverjai_a_vilagelsok_hidrogenes_helikoptergyartasban","timestamp":"2020. január. 23. 16:00","title":"Orbán köréből repült fel a hidrogénes helikopter ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2d2849-5ead-4056-9271-532a0313f93e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az ingyenesen letölthető és díjmentesen használható okostelefonos applikációnak nemcsak a neve ÉletMentő, különböző funkciói szó szerint is életmentők lehetnek.","shortLead":"Az ingyenesen letölthető és díjmentesen használható okostelefonos applikációnak nemcsak a neve ÉletMentő, különböző...","id":"20200123_omsz_eletmeno_alkalmazas_letoltes_android_iphone_elsosegely_mentohivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf2d2849-5ead-4056-9271-532a0313f93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eeeb6f6-e3ac-44f6-947e-f86ce7f26b03","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_omsz_eletmeno_alkalmazas_letoltes_android_iphone_elsosegely_mentohivas","timestamp":"2020. január. 23. 12:23","title":"A Mentők kérik: mindenki mihamarabb tegye fel a mobiljára ezt az ingyenes ÉletMentő alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most induló program a kormány iskolafejlesztési programjának része.","shortLead":"A most induló program a kormány iskolafejlesztési programjának része.","id":"20200123_50_milliard_forintot_ad_Magyarorszagnak_Europai_Beruhazasi_Bank_oktatasfejlesztesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26327186-ecaa-4d04-a582-02f70a08c58c","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_50_milliard_forintot_ad_Magyarorszagnak_Europai_Beruhazasi_Bank_oktatasfejlesztesre","timestamp":"2020. január. 23. 11:41","title":"50 milliárdos hitelt ad az EU Magyarországnak tornateremre és iskolai uszodára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ügy előzménye egy német dokumentumfilm, melyben nagyon súlyos vádakat fogalmaztak meg Aján Tamással és az IWF-el szemben.","shortLead":"Az ügy előzménye egy német dokumentumfilm, melyben nagyon súlyos vádakat fogalmaztak meg Aján Tamással és az IWF-el...","id":"20200123_ajan_tamas_felfuggesztes_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_iwf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c81416-fa74-4245-82e2-89f711588f5f","keywords":null,"link":"/sport/20200123_ajan_tamas_felfuggesztes_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_iwf","timestamp":"2020. január. 23. 05:47","title":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség 90 napra felfüggesztette Aján Tamás elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]