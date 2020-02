Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52992b0f-dd2f-42cd-895e-0397bb7e46ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neurális hálózat segítségével nemcsak felskálázni lehetett A vonat érkezése című filmet, de 60 képkocka/másodperc sebességre is sikerült átkonvertálni.","shortLead":"A neurális hálózat segítségével nemcsak felskálázni lehetett A vonat érkezése című filmet, de 60 képkocka/másodperc...","id":"20200207_louis_lumiere_a_vonat_erkezese_4k_felbontas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52992b0f-dd2f-42cd-895e-0397bb7e46ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45e67e6-4bcf-4dac-84fa-3f17f07ef281","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_louis_lumiere_a_vonat_erkezese_4k_felbontas","timestamp":"2020. február. 07. 08:03","title":"Lenyűgöző videó: íme Lumière 124 éves filmje 4K-s felbontásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971e4934-b301-4495-b8f8-5aa4907a88e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több százezren vannak, zajjal, bűzzel és tetvekkel zavarják a lakókat.","shortLead":"Több százezren vannak, zajjal, bűzzel és tetvekkel zavarják a lakókat.","id":"20200207_denerver_tornado_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=971e4934-b301-4495-b8f8-5aa4907a88e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2312e51-ffd1-42c8-bc03-d2d59f24028e","keywords":null,"link":"/elet/20200207_denerver_tornado_ausztralia","timestamp":"2020. február. 07. 13:50","title":"Denevértornádótól szenved egy ausztrál város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39872f96-953b-46cb-a361-2e3ecb82f835","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Jól összerakott futballcsapat összjátékához hasonlítja a Monty Python működését, és sikerükben fontos szerepet tulajdonít a hatvanas években Nagy-Britanniában eszmélő generáció előtt nyílt lehetőségeknek Eric Idle, aki az Életrajzszerűségének megjelenéséhez kapcsolódva adott interjút a könyvet kiadó HVG-nek.","shortLead":"Jól összerakott futballcsapat összjátékához hasonlítja a Monty Python működését, és sikerükben fontos szerepet...","id":"202006__eric_idle__amonty_pythonrol_terry_jonesrol_es_brianrol__az_elet_napos_oldala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39872f96-953b-46cb-a361-2e3ecb82f835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb86297c-9f04-4916-bbb7-13ae41a74e2d","keywords":null,"link":"/360/202006__eric_idle__amonty_pythonrol_terry_jonesrol_es_brianrol__az_elet_napos_oldala","timestamp":"2020. február. 08. 12:00","title":"A Monty Python műhelytitkai: isteni humor volt a Brian név kitalálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pep Guardiola, a Manchester City edzője cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint Lionel Messi elhagyná a Barcelonát és csatlakozna hozzá. 