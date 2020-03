Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a8e6c7a-e328-403f-8270-575a85241bb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sokféle Call of Duty került a boltok polcaira az évek során, ingyenes verziót még nem adtak ki belőle. Most ez is megtörténik.","shortLead":"Bár sokféle Call of Duty került a boltok polcaira az évek során, ingyenes verziót még nem adtak ki belőle. Most ez is...","id":"20200309_call_of_duty_modern_warfare_warzone_battle_royale","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a8e6c7a-e328-403f-8270-575a85241bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e95970-8e7b-4ea2-bdbd-7e5b389b60b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_call_of_duty_modern_warfare_warzone_battle_royale","timestamp":"2020. március. 09. 19:20","title":"Ingyenes Call of Duty jön holnaptól, egyszerre 150 játékos csaphat benne össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület ablakai kitörtek, a tető is tönkrement. Statikus dönti el, hogy menthető-e.","shortLead":"Az épület ablakai kitörtek, a tető is tönkrement. Statikus dönti el, hogy menthető-e.","id":"20200310_robbanas_gyula_lakohaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac745b2-329e-4ef9-b1d3-ee4326fe1d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_robbanas_gyula_lakohaz","timestamp":"2020. március. 10. 13:17","title":"Robbanás történt egy gyulai házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy nap alatt újabb 64 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust, a járvány kezdete óta ez volt a legnagyobb napi emelkedés. A fertőzöttek száma 273.","shortLead":"Egy nap alatt újabb 64 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust, a járvány kezdete óta ez volt a legnagyobb...","id":"20200308_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_fertozes_nhs_onkentesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92723a28-d659-4d3f-aee5-884f9b0d0d62","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_fertozes_nhs_onkentesek","timestamp":"2020. március. 08. 21:16","title":"Koronavírus: törvényben védi meg az önkéntes segítőket az elbocsátástól a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2984c005-26a3-41f0-9a04-4e9cc30ad64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új győri városvezetés nem kívánja támogatni a győri csapatot. „Mi a túróra kell a pénz?” – tette fel a kérdést Dézsi Csaba András.","shortLead":"Az új győri városvezetés nem kívánja támogatni a győri csapatot. „Mi a túróra kell a pénz?” – tette fel a kérdést Dézsi...","id":"20200309_Kepregenyben_magyarazza_Gyor_fideszes_polgarmestere_miert_nem_ad_tobb_penzt_a_focistaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2984c005-26a3-41f0-9a04-4e9cc30ad64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db563b33-7652-43bc-998e-17a435d43ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Kepregenyben_magyarazza_Gyor_fideszes_polgarmestere_miert_nem_ad_tobb_penzt_a_focistaknak","timestamp":"2020. március. 09. 09:40","title":"Képregényben magyarázza Győr fideszes polgármestere, miért nem ad több pénzt a focistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ELTE PPK Pszichológiai Intézet és a Semmelweis Egyetem közös kutatást indított, hogy kiderüljön, mennyire népszerűek Magyarországon a hevített dohánytermékek.","shortLead":"Az ELTE PPK Pszichológiai Intézet és a Semmelweis Egyetem közös kutatást indított, hogy kiderüljön, mennyire népszerűek...","id":"20200310_dohanyzas_hevitett_dohanytermek_felmeres_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0819685f-36d1-4515-93c7-fb1cf7f4b992","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_dohanyzas_hevitett_dohanytermek_felmeres_kutatas","timestamp":"2020. március. 10. 18:03","title":"Dohányzik? Fontos magyar kutatás indult, ha van 15 perce, ön is részt vehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15a7ab8-9a58-4900-94e4-adab3da90871","c_author":"HVG","category":"360","description":"A székesfehérvári múzeumban a város szülötte, a 80 éves Ujházi Péter groteszk, szürreális magánmitológiáját ismerhetjük meg.\r

\r

","shortLead":"A székesfehérvári múzeumban a város szülötte, a 80 éves Ujházi Péter groteszk, szürreális magánmitológiáját ismerhetjük...","id":"202010_kiallitas__mikrokozmosz_ujhazi_peter_akulonutazas_terei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a15a7ab8-9a58-4900-94e4-adab3da90871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5ee903-872f-4ab6-8afa-d364543a1112","keywords":null,"link":"/360/202010_kiallitas__mikrokozmosz_ujhazi_peter_akulonutazas_terei","timestamp":"2020. március. 09. 14:00","title":"Székesfehérvártól Lisszabonig, Nadaptól Rómáig utazhat a Csók István Képtárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e87c9d4-d94e-46ef-8071-7085d5611a17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A köhögést és lázat okozó vírus mára világszerte 114 000 embert fertőzött meg.","shortLead":"A köhögést és lázat okozó vírus mára világszerte 114 000 embert fertőzött meg.","id":"20200310_koronavirus_tunetek_fertozes_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e87c9d4-d94e-46ef-8071-7085d5611a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe6db35-2373-4650-bdb1-236ba6a72e5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_tunetek_fertozes_covid_19","timestamp":"2020. március. 10. 12:33","title":"Öt nap után jelentkeznek a tünetek, ha valaki elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8282c6b8-d602-4da7-b270-467fa2cf8926","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini tulajdonosa nem titkolja, kivel szimpatizál az amerikai elnökválasztási kampányban.","shortLead":"A Lamborghini tulajdonosa nem titkolja, kivel szimpatizál az amerikai elnökválasztási kampányban.","id":"20200310_donald_trump_lamborghini_huracan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8282c6b8-d602-4da7-b270-467fa2cf8926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d289143b-fefe-447b-b53d-bc1b1b8670db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_donald_trump_lamborghini_huracan","timestamp":"2020. március. 10. 18:21","title":"Elég egyértelmű, hogy ez a lamborghinis trumpista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]