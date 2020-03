Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba7f5832-a789-4beb-a0dc-4dc99c7cf928","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A BVSC-Zugló játékosánál ugyanakkor nem jelentkeztek a tünetek a lappangási idő után.","shortLead":"A BVSC-Zugló játékosánál ugyanakkor nem jelentkeztek a tünetek a lappangási idő után.","id":"20200312_Koronavirusgyanu_merult_fel_egy_magyar_vizilabdazonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba7f5832-a789-4beb-a0dc-4dc99c7cf928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5453c75-16fb-43b4-a426-a5d73285d58d","keywords":null,"link":"/sport/20200312_Koronavirusgyanu_merult_fel_egy_magyar_vizilabdazonal","timestamp":"2020. március. 12. 20:16","title":"Koronavírus-gyanú merült fel egy magyar vízilabdázónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napokban rendőrök keresik fel az iskolákat, hogy felvilágosítást tartsanak a koronavírusról. A KRÉTA-n keresztül pedig a kormány fog üzenni a szülőknek.","shortLead":"A következő napokban rendőrök keresik fel az iskolákat, hogy felvilágosítást tartsanak a koronavírusról. A KRÉTA-n...","id":"20200312_Rendorok_fogjak_felvilagositani_az_iskolasokat_a_koronavirusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f29a24-3b2a-4834-99e8-e07854517de5","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Rendorok_fogjak_felvilagositani_az_iskolasokat_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 12. 14:04","title":"Rendőrök fogják felvilágosítani az iskolásokat a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többen a köztévének nyilatkoztak arról, hogy nem örülnek annak, ami most a színházuk és Eszenyi Enikő személye körül zajlik. Egyikük semmiféle megaláztatással nem találkozott. ","shortLead":"Többen a köztévének nyilatkoztak arról, hogy nem örülnek annak, ami most a színházuk és Eszenyi Enikő személye körül...","id":"20200312_Harom_tarsulati_tag_szerint_harmoniaban_zajlik_a_munka_a_Vigszinhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f944ac-8c0b-4f0b-a063-1d63abc61d6d","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Harom_tarsulati_tag_szerint_harmoniaban_zajlik_a_munka_a_Vigszinhazban","timestamp":"2020. március. 12. 13:25","title":"Három társulati tag szerint minden rendben van a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Felveszi a kesztyűt az online biztosítások piacán is Mészáros Lőrinc. A kérdés csak az, hogy klasszikus tömegtermékekkel vagy költséges innovációkkal készül-e tarolni.","shortLead":"Felveszi a kesztyűt az online biztosítások piacán is Mészáros Lőrinc. A kérdés csak az, hogy klasszikus...","id":"202011__meszaros_biztositasai__hungarikum__jutalekharc__tomegvonzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103c2e60-4c5c-4b5e-800e-1be12208182b","keywords":null,"link":"/360/202011__meszaros_biztositasai__hungarikum__jutalekharc__tomegvonzas","timestamp":"2020. március. 13. 07:00","title":"A neten kötne biztosítást? Fáradjon Mészárosékhoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b905f104-3952-40f5-94c3-5b437380bcdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább drágul az állam számára a katolikus egyház nagy eseménye: most újabb csaknem kétmilliárd forintot utalt ki a kormány.","shortLead":"Tovább drágul az állam számára a katolikus egyház nagy eseménye: most újabb csaknem kétmilliárd forintot utalt ki...","id":"20200313_Ujabb_ketmilliardot_ad_a_kormany_az_Eucharisztikus_Vilagkongresszusra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b905f104-3952-40f5-94c3-5b437380bcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11276797-6910-4622-b6a9-64c30b7d45ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Ujabb_ketmilliardot_ad_a_kormany_az_Eucharisztikus_Vilagkongresszusra","timestamp":"2020. március. 13. 09:26","title":"Újabb kétmilliárdot ad a kormány az Eucharisztikus Világkongresszusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyar intézmények Németországból rendeltek védőfelszereléseket, de ott exporttilalom van érvényben ezekre. Most új szabályozást hoztak, amely szerint Németország kivételt tehet a tilalom alól az EU-ba irányuló védőeszközök szállításánál.","shortLead":"Magyar intézmények Németországból rendeltek védőfelszereléseket, de ott exporttilalom van érvényben ezekre. Most új...","id":"20200313_Szijjarto_Nemetorszag_hamarosan_donthet_vedofelszerelesek_Magyarorszagra_szallitasarol_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5336eb3-a6a6-4975-ba28-3b647f8a66e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Szijjarto_Nemetorszag_hamarosan_donthet_vedofelszerelesek_Magyarorszagra_szallitasarol_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 13:55","title":"Szijjártó: Németországból kaphat Magyarország védőfelszereléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329b4d15-075d-41f7-9e8b-66dc524329c4","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"kultura","description":"A Magyar Nemzeti Múzeum által befogadott Magyar Világ 1938–1940 című kiállítás csodálatos időszaknak mutatja be a második világháborút megelőző utolsó békeéveket. Csakhogy a tárlat olyan világot tár a látogatói elé, amely ilyen formában soha nem létezett. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Múzeum által befogadott Magyar Világ 1938–1940 című kiállítás csodálatos időszaknak mutatja be...","id":"20200312_A_multat_akartak_bemutatni_de_a_jelennek_hizelegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=329b4d15-075d-41f7-9e8b-66dc524329c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4634698-ca7a-4448-a0ee-4e573b73ef4f","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_A_multat_akartak_bemutatni_de_a_jelennek_hizelegnek","timestamp":"2020. március. 12. 19:48","title":"A múltat akarták bemutatni, de a jelennek hízelegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e3340a-81d9-4efd-b2eb-5b118f1a5490","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két banda Lopburi városában esett egymásnak.","shortLead":"A két banda Lopburi városában esett egymásnak.","id":"20200312_thaifold_majombanda_tomegverekedes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52e3340a-81d9-4efd-b2eb-5b118f1a5490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f1ee0dc-4a5a-4687-ae57-78e4a8aab2d9","keywords":null,"link":"/elet/20200312_thaifold_majombanda_tomegverekedes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 17:43","title":"Több száz majom rendezett tömegverekedést Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]