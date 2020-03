Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"417953b4-20f2-4eac-847f-2c00617f9440","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A repülőterek bezárását és a fertőzésgyanús emberek kényszerkivizsgálását is kérheti a brit kormány.","shortLead":"A repülőterek bezárását és a fertőzésgyanús emberek kényszerkivizsgálását is kérheti a brit kormány.","id":"20200318_koronavirus_brit_nagybritannia_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=417953b4-20f2-4eac-847f-2c00617f9440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37473a9-bbac-42d9-84a2-3b64d5f4cbce","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_brit_nagybritannia_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 05:01","title":"Nagy nehezen a brit kormány is úgy döntött, hogy jön a szigor a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sajtómunkásoknak az igazolványukat is le kell adniuk. Kína ezzel vág vissza Donald Trump amerikai elnök szigorítására.","shortLead":"A sajtómunkásoknak az igazolványukat is le kell adniuk. Kína ezzel vág vissza Donald Trump amerikai elnök szigorítására.","id":"20200317_kina_amerika_ujsagiro_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078a2b23-7331-4a1d-841d-e931cc1380a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_kina_amerika_ujsagiro_donald_trump","timestamp":"2020. március. 17. 20:10","title":"Visszavágott Kína, kiutasítottak egy halom amerikai újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5c3fc8-88df-4291-8d17-043bd9e0e35b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál fellépőket még nem tud bejelenteni.\r

\r

","shortLead":"A fesztivál fellépőket még nem tud bejelenteni.\r

\r

","id":"20200318_A_EFOTT_szervezoi_penzt_adomanyoznak_a_koronavirus_ellen_kuzdo_orvosoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa5c3fc8-88df-4291-8d17-043bd9e0e35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bcc337-d26b-426e-9a15-5a92a99ba9e3","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_A_EFOTT_szervezoi_penzt_adomanyoznak_a_koronavirus_ellen_kuzdo_orvosoknak","timestamp":"2020. március. 18. 12:25","title":"Az EFOTT szervezői pénzt adományoznak a koronavírus ellen küzdő orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak ezen a héten 30 forinttal lett olcsóbb a 95-ös benzin.","shortLead":"Csak ezen a héten 30 forinttal lett olcsóbb a 95-ös benzin.","id":"20200318_benzinr_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad12bd74-55b7-43c5-a20c-781718451f09","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_benzinr_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:19","title":"Már nagyon közel a 300 forintos benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73444a27-8128-481b-b9a0-6603e836e9b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új kabinet tagjait szombaton nevezi ki az államfő, de a kormány összetételét már elfogadta.","shortLead":"Az új kabinet tagjait szombaton nevezi ki az államfő, de a kormány összetételét már elfogadta.","id":"20200318_Megvan_a_leendo_szlovak_kormany_nem_lesz_magyar_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73444a27-8128-481b-b9a0-6603e836e9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36008095-24f1-4db2-a338-df34b87a8644","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Megvan_a_leendo_szlovak_kormany_nem_lesz_magyar_miniszter","timestamp":"2020. március. 18. 14:22","title":"Megvan a leendő szlovák kormány, nem lesz magyar miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5cef28-7254-4655-85ac-79cf6247c431","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen új fertőzöttet sem jelentettek.","shortLead":"Egyetlen új fertőzöttet sem jelentettek.","id":"20200319_vuhan_jarvany_fertozott_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f5cef28-7254-4655-85ac-79cf6247c431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d19e2cc-4244-464d-b396-d1a47b29fad1","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_vuhan_jarvany_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 06:15","title":"Vuhanban már nincs új koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár azzal az államtitkár is tisztában van, hogy a járvány veszélyt jelent a gazdaságra és így a munkahelyekre is.","shortLead":"Bár azzal az államtitkár is tisztában van, hogy a járvány veszélyt jelent a gazdaságra és így a munkahelyekre is.","id":"20200318_gazdasag_tallai_akcioterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7fab63-8a26-477f-bf61-6e08633bba94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_gazdasag_tallai_akcioterv","timestamp":"2020. március. 18. 10:25","title":"Még mindig nem árul el semmit a kormány arról, hogyan mentenék meg a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f21bcf-f56e-4598-80e8-b85789076942","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Patrick Hanrahan és Edwin Catmull a számítógépes grafika terén alkottak óriásit, munkájuk Turing-díjat ért.","shortLead":"Patrick Hanrahan és Edwin Catmull a számítógépes grafika terén alkottak óriásit, munkájuk Turing-díjat ért.","id":"20200319_turing_dij_informatikai_nobel_szamitogepes_grafika_3d_grafika_toy_story_patrick_hanrahan_edwin_catmull","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f21bcf-f56e-4598-80e8-b85789076942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f895fb55-06b5-428b-a871-3fb03aa705c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_turing_dij_informatikai_nobel_szamitogepes_grafika_3d_grafika_toy_story_patrick_hanrahan_edwin_catmull","timestamp":"2020. március. 19. 11:03","title":"A Toy Storyt életre keltő technika kitalálói kapták az informatikai Nobelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]