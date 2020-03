Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A sokszor politikusok által is terjesztett csúsztatások és hazugságok miatt elmosódik az igazság és hazugság közötti választóvonal, és ez rengeteg emberéletbe kerülhet.","shortLead":"Mérhetetlen mennyiségű álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével...","id":"20200325_A_fele_sem_igaz__alhirek_a_koronavirusrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2b0090-ff49-4faa-81d6-ee77a8ec4f3d","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_A_fele_sem_igaz__alhirek_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 25. 16:51","title":"A fele sem igaz – álhírek és politikusok a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]