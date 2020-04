Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesújtó állapotokat tükröz a szervezet friss jelentése, amihez 14 bírával készítettek interjút a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről.","shortLead":"Lesújtó állapotokat tükröz a szervezet friss jelentése, amihez 14 bírával készítettek interjút a magyar...","id":"20200406_amnesty_birosagok_fuggetlensege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81dede8-a367-4d67-8b72-f2e11967da59","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_amnesty_birosagok_fuggetlensege","timestamp":"2020. április. 06. 10:25","title":"Az ítélkezés még független, de a bíróságokon már a \"fortélyos félelem\" igazgat az Amnesty szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5711322-bf8f-4a46-9169-5af985ee0868","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pénteki 630 halottal 3565-re ugrott a koronavírus-járvány halálos áldozatainak a száma New York államban.","shortLead":"A pénteki 630 halottal 3565-re ugrott a koronavírus-járvány halálos áldozatainak a száma New York államban.","id":"20200404_Egy_nap_alatt_630an_haltak_meg_New_York_allamban_a_koronavirusjarvanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5711322-bf8f-4a46-9169-5af985ee0868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9ca4ee-cdb8-4889-8ea2-14c80b5c7f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Egy_nap_alatt_630an_haltak_meg_New_York_allamban_a_koronavirusjarvanyban","timestamp":"2020. április. 04. 18:43","title":"Egy nap alatt 630-an haltak meg New York államban a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az első eset, hogy tigrisnél és oroszlánnál kimutatták a vírust.","shortLead":"Ez az első eset, hogy tigrisnél és oroszlánnál kimutatták a vírust.","id":"20200406_koronavirus_tigris_oroszlan_new_york_allatkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77f9944-353c-4925-af10-35517128309e","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_tigris_oroszlan_new_york_allatkert","timestamp":"2020. április. 06. 05:05","title":"Koronavírusosak lettek egy New York-i állatkert tigrisei és oroszlánjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200404_Egy_oteves_gyermek_is_meghalt_a_koronavirusjarvanyban_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee833b1-0946-4fc5-9a2f-d1a18386d252","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Egy_oteves_gyermek_is_meghalt_a_koronavirusjarvanyban_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 04. 18:02","title":"Egy ötéves gyermek is meghalt a koronavírus-járványban Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0368a5-ffa8-411d-ac0a-8b497ad9cf76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább nőtt a koronavírussal fertőzöttek és a halottak száma Magyarországon, vasárnap 733 igazolt beteget és 34 elhunytat tartanak nyilván. Budapesten és Pest megyében regisztrálták a fertőzöttek több mint 60 százalékát.","shortLead":"Tovább nőtt a koronavírussal fertőzöttek és a halottak száma Magyarországon, vasárnap 733 igazolt beteget és 34...","id":"20200405_Eloben_az_operativ_torzs_tajekoztatoja_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a0368a5-ffa8-411d-ac0a-8b497ad9cf76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c726a411-c3cc-4957-8034-a494f5f45bf2","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Eloben_az_operativ_torzs_tajekoztatoja_koronavirus","timestamp":"2020. április. 05. 11:12","title":"Nagy a kockázata annak, hogy Budapesten berobban a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírussal fertőzötteket pedig akkor is térítésmentesen kezelik, ha nincs biztosítási jogviszonyuk, vagy nem rendelkeznek TAJ számmal.","shortLead":"A koronavírussal fertőzötteket pedig akkor is térítésmentesen kezelik, ha nincs biztosítási jogviszonyuk, vagy nem...","id":"20200404_Kompenzaljak_a_korhazak_bevetelkieseset_amit_a_koronavirus_okoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c005a5a-c5d8-43ac-8490-568db936f263","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Kompenzaljak_a_korhazak_bevetelkieseset_amit_a_koronavirus_okoz","timestamp":"2020. április. 04. 12:55","title":"Kompenzálják a kórházak bevételkiesését, amit a koronavírus okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38044cea-09b7-422d-92ec-5c9793f83d79","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Vannak, akik nem elégszenek meg az egészségügyi dolgozók megtapsolásával, szép példáit mutatják annak, mit lehet tenni értük és a rászorultakért. Van, aki ellátmányt, van, aki vetett ágyat, van, aki új szemüveget ad.","shortLead":"Vannak, akik nem elégszenek meg az egészségügyi dolgozók megtapsolásával, szép példáit mutatják annak, mit lehet tenni...","id":"202014_jo_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38044cea-09b7-422d-92ec-5c9793f83d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5aa3fd7-36ec-4b8e-9c6a-664f595ad90b","keywords":null,"link":"/360/202014_jo_szolgalat","timestamp":"2020. április. 04. 15:00","title":"Ők is tapsot érdemelnek: ki kicsiben, ki nagyban segíti a frontharcosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b51e1-ca58-4831-a0fe-cb74662b36b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban a járvány miatt otthonról tanulók és dolgozók lehetnek a Skype kényelmes új funkciójának a nyertesei, de a fejlesztést valójában bárki igénybe veheti.","shortLead":"Elsősorban a járvány miatt otthonról tanulók és dolgozók lehetnek a Skype kényelmes új funkciójának a nyertesei, de...","id":"20200406_skype_meet_now_videohivas_telepites_regisztracio_nelkul_home_office_tavmunka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b51e1-ca58-4831-a0fe-cb74662b36b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955676fc-4802-4f9f-adbf-b646c2a44524","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_skype_meet_now_videohivas_telepites_regisztracio_nelkul_home_office_tavmunka","timestamp":"2020. április. 06. 09:33","title":"Újított a Skype, se telepíteni, se regisztrálni nem kell az ingyenes híváshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]