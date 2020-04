Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d246f226-ef9f-49bf-b135-4d8d8bcf6577","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járvány és amiatt hozott korlátozások kárvallottjai közül sokak életét megkönnyítené, ha a kormányzat bevezetne intézkedéseket a lakás- vagy üzletbérlők védelmére. Ez most talán megtörténhet. Külföldön már vannak példák erre.","shortLead":"A járvány és amiatt hozott korlátozások kárvallottjai közül sokak életét megkönnyítené, ha a kormányzat bevezetne...","id":"20200408_Jon_a_berlok_megmentese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d246f226-ef9f-49bf-b135-4d8d8bcf6577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee654c73-1a2e-4c00-8d22-f046302602c4","keywords":null,"link":"/360/20200408_Jon_a_berlok_megmentese","timestamp":"2020. április. 08. 15:05","title":"Lakást vagy üzletet bérel? Igazán biztató hírrel szolgálhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9d5416-6ef9-43da-89b0-c7bad573a67e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szorosabbra fűzné a párkapcsolatban élők közti viszonyt a Facebook, egy kifejezetten nekik szánt alkalmazással.","shortLead":"Szorosabbra fűzné a párkapcsolatban élők közti viszonyt a Facebook, egy kifejezetten nekik szánt alkalmazással.","id":"20200408_facebook_tuned_app_parkapcsolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f9d5416-6ef9-43da-89b0-c7bad573a67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26c7ddb-e752-4da7-bcfc-44194efab10b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_facebook_tuned_app_parkapcsolat","timestamp":"2020. április. 08. 19:03","title":"Sokan örülnének, ha a Facebook itthon is kiadná ezt az új alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország szinte minden régiójában vannak már koronavírus-fertőzöttek.","shortLead":"Az ország szinte minden régiójában vannak már koronavírus-fertőzöttek.","id":"20200410_Oroszorszag_is_szigoritani_kezdett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61fff9c-d09f-4041-b67a-6f4c4c14932f","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_Oroszorszag_is_szigoritani_kezdett","timestamp":"2020. április. 10. 12:16","title":"Oroszország is szigorítani kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b025238-a5bb-45b4-8b9b-2cff133e9f9e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 18 éves elkövető mindössze egy mobiltelefont szerzett áldozataitól.","shortLead":"A 18 éves elkövető mindössze egy mobiltelefont szerzett áldozataitól.","id":"20200409_Elfogtak_a_roman_ferfit_aki_baltaval_olt_meg_ket_embert_Nagykoroson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b025238-a5bb-45b4-8b9b-2cff133e9f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d09f4b-b5fc-4f32-a2a2-69cac5753926","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Elfogtak_a_roman_ferfit_aki_baltaval_olt_meg_ket_embert_Nagykoroson","timestamp":"2020. április. 09. 07:58","title":"Elfogták a román férfit, aki baltával ölt meg két embert Nagykőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf7a604-4168-43d5-8b56-473cad2960b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több vírustesztet végeznek majd az államban a kisebbségi közösségekben, a spanyolajkúak és az afroamerikaiak között\r

","shortLead":"Több vírustesztet végeznek majd az államban a kisebbségi közösségekben, a spanyolajkúak és az afroamerikaiak között\r

","id":"20200408_New_Yorkban_tobb_mint_4000en_haltak_meg_a_Covid19_betegsegben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caf7a604-4168-43d5-8b56-473cad2960b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a875f68-8b4e-4220-809d-45f69d4c4357","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_New_Yorkban_tobb_mint_4000en_haltak_meg_a_Covid19_betegsegben","timestamp":"2020. április. 08. 21:01","title":"New Yorkban több mint 4000-en haltak meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140c8f60-8ef6-4c13-8d32-71d4e1c9a9d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány kezdete óta összesen már 7097 életet követelt a COVID-19 betegség. Szerdára közel ezren haltak meg, ami az országban a legmagasabb napi emelkedés eddig.","shortLead":"A járvány kezdete óta összesen már 7097 életet követelt a COVID-19 betegség. Szerdára közel ezren haltak meg, ami...","id":"20200408_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=140c8f60-8ef6-4c13-8d32-71d4e1c9a9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a9ebc3-335b-4780-99cf-087533eab1b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 08. 18:55","title":"Kilencszáz fölött a napi halálozási adat az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre csak szóbeli tájékoztatást kapott arról a főpolgármester, hogy mire gondolhatott a miniszterelnök, amikor tágabb jogköröket ígért húsvétra a polgármestereknek.","shortLead":"Egyelőre csak szóbeli tájékoztatást kapott arról a főpolgármester, hogy mire gondolhatott a miniszterelnök, amikor...","id":"20200409_koronavirus_jarvany_fovaros_fopolgarmester_karacsony_gergely_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630f0a8d-5274-4b38-88ad-49a1f50be6df","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_koronavirus_jarvany_fovaros_fopolgarmester_karacsony_gergely_orban_viktor","timestamp":"2020. április. 09. 19:57","title":"Karácsony: A piacokra és a parkokra vonatkozhat Orbán bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig bejelentett magyar mentőcsomag későn jött, mérete pedig csekély – áll a Kopint-Tárki jelentésében.","shortLead":"Az eddig bejelentett magyar mentőcsomag későn jött, mérete pedig csekély – áll a Kopint-Tárki jelentésében.","id":"20200409_Akar_10_szazalekos_gazdasagi_visszaeses_is_johet_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c47ac9b-4482-431f-a4ec-be7f57859082","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_Akar_10_szazalekos_gazdasagi_visszaeses_is_johet_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 09. 09:39","title":"Kopint-Tárki: Akár 10 százalékos gazdasági visszaesés is jöhet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]