Nyílt levélben reagált az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyar Orvosi Kamara szombati levelére. A Kincses Gyulának, a MOK elnökének címzett közleményben arra a felhívásra válaszol Kásler Miklós, a tárca vezetője, amelyben a kamara azt írta, a jelenlegi egészségügyi intézkedések nincsenek összhangban az epidemiológiai adatokkal, ezért a védekezésről szóló terveknek és forgatókönyveknek a nyilvánosságra hozatalát várják el.

A válaszban először is a MOK szemére veti, hogy a kamara nyilvánosságra hozta a levelet, hiszen az orvosszakmai egyeztetések általában szakmai körben zajlanak. Arra is felhívja a figyelmet, hogy az Emmi a vírussal kapcsolatos információk eddig megismerhető részét a WHO és más nemzetközi egészségügyi szervezetek is publikálták, akárcsak a január óta tartó intézkedéseket. Ezért félrevezetőnek tartják a kamara felhívását. Azt is kiemeli a közleményben, hogy a vírus lefolyásával kapcsolatban csak becslések állnak rendelkezésre, pontos előrejelzést „egyetlen országban sem tud felelősen adni senki”. A kormány pedig az egészségügyi kapacitásokat a legsúlyosabb forgatókönyv szerint tervezi, de bízunk abban, hogy enyhébb lefolyás következik majd be”. Felelősen nem lehet másképp tenni, mert az később súlyos következményekkel járhat – teszi hozzá, ezzel indokolva a kapacitások fokozatos felszabadítását. A gyorsasággal indokolja, hogy miniszteri utasítások formájában szervezik a járványellenes intézkedések egy részét, amelyek elsősorban „az egyes egészségügyi intézmények egyedi járványellenes feladatait tartalmazzák”. Az információk megosztását pedig az Operatív törzs ülései utáni sajtótájékoztatókon biztosítják az erre rendszeresített koronavirus.gov.hu oldalon, valamint annak Facebook oldalán túl – áll a levélben.

A tárcavezető hangsúlyozza: nemzetközi példák alapján látható, hogy a járvány "berobbanásakor" nagyon rövid idő alatt nagyon sok kórházi ágyra van szükség, de az is fontos a nem koronavírusos betegek ellátása szempontjából, hogy az ő ellátásuk a fertőző koronavírusos betegek ellátásától fizikailag is elkülönítve történjen. Szerinte „a kórházakból csak olyan beteg bocsájtható el, aki már nem igényel kórházi ellátást”, ez pedig orvosszakmai kérdés, amit helyben a kezelőorvos és a kórház dönt el. „Ebben a helyzetben a Kamarának fontos szerepe lehetne, hogy a tagjai számára szakmai segítséget nyújtson. Mivel a gyakorlatban számtalan egyedi eset képzelhető el, ezért lehetősége van a kórházaknak megyei szinten koordinálni, és úgy felszabadítani a koronavírusos betegek ellátásához szükséges ágyszámot – teszi hozzá Kásler.