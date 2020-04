Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Még mindig a dízelbotrány költségeit fizeti a német nagyvállalat.","shortLead":"Még mindig a dízelbotrány költségeit fizeti a német nagyvállalat.","id":"20200421_470_ezer_es_22_millio_forint_kozotti_karteritest_kap_200_ezer_autos_a_Volkswagentol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d594842-015c-4008-8f9a-39b5fea321fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_470_ezer_es_22_millio_forint_kozotti_karteritest_kap_200_ezer_autos_a_Volkswagentol","timestamp":"2020. április. 21. 10:36","title":"470 ezer és 2,2 millió forint közötti kártérítést kap 200 ezer autós a Volkswagentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff26e85a-7524-4a38-b77d-850ee687744c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt minden mostanság esedékes autóipari újdonság menetpróbája elmaradt – ennek nyomán az új Seat Leoné is –, amelyet most egy kicsit más körülmények között mégis ki lehet próbálni.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt minden mostanság esedékes autóipari újdonság menetpróbája elmaradt – ennek nyomán az új...","id":"20200422_Ez_lehet_az_auto_bemutatok_jovoje_is__virtualisan_mar_be_lehet_ulni_az_uj_Seat_Leonba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff26e85a-7524-4a38-b77d-850ee687744c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4bc791-26d9-469c-8fbb-733eae0bb0fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200422_Ez_lehet_az_auto_bemutatok_jovoje_is__virtualisan_mar_be_lehet_ulni_az_uj_Seat_Leonba","timestamp":"2020. április. 22. 17:16","title":"Ilyen lehet az autóbemutatók jövője is – virtuálisan már be lehet ülni az új Seat Leonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Valutaalap a gyors zuhanás után gyors kilábalást jósol, azonban óriási a bizonytalanság. 