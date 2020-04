Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai orvosok figyeltek fel rá először, az Egyesült Államokban pedig már el is kezdték a kísérleteket a famotidin nevű hatóanyaggal. A szakemberek bíznak benne, de egyelőre türelemre intenek.","shortLead":"Kínai orvosok figyeltek fel rá először, az Egyesült Államokban pedig már el is kezdték a kísérleteket a famotidin nevű...","id":"20200430_koronavirus_kezelese_gyogyszer_pepcid_famotidin_savlekoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1093c768-3ee4-429b-a763-ddc3a24f9101","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_koronavirus_kezelese_gyogyszer_pepcid_famotidin_savlekoto","timestamp":"2020. április. 30. 08:33","title":"Találtak egy olcsó hatóanyagot, ami hatékony lehet a koronavírus-fertőzötteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9fd688-6296-4208-9536-e57134f5e634","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymilliós nézettség felett járt már a rendőrség videósorozata, amelyet civil autókkal végzett razziák során készítettek. ","shortLead":"Egymilliós nézettség felett járt már a rendőrség videósorozata, amelyet civil autókkal végzett razziák során...","id":"20200430_Hova_tuntek_a_rendorseg_kameras_civilautoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b9fd688-6296-4208-9536-e57134f5e634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1804c19-ff12-419b-abda-08ca4e963b3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_Hova_tuntek_a_rendorseg_kameras_civilautoi","timestamp":"2020. április. 30. 17:56","title":"Hová tűntek a rendőrség kamerás civil autói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere az ATV kedd esti műsorában beszélt a sebességkorlátozással kapcsolatos előterjesztésről, amely egyébként már Tarlós István idején is téma volt.","shortLead":"Budapest főpolgármestere az ATV kedd esti műsorában beszélt a sebességkorlátozással kapcsolatos előterjesztésről, amely...","id":"20200428_karacsony_gergely_sebesseghatar_csokkentes_idosotthon_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42e4b19-339a-4a9b-a8c7-6d94b9b63fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_karacsony_gergely_sebesseghatar_csokkentes_idosotthon_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 21:22","title":"Karácsony: Édesapám egy este nem jött haza, ezért nincs jogosítványom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A prémiumot a cseh rendőrök, katonák, vámosok és tűzoltók kapják. Az egészségügyi dolgozók jutalmáról a következő napokban döntenek.","shortLead":"A prémiumot a cseh rendőrök, katonák, vámosok és tűzoltók kapják. Az egészségügyi dolgozók jutalmáról a következő...","id":"20200428_cseh_kormany_jarvany_rendor_tuzolto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb73ce6c-b09d-48f9-93df-bbe481b9552a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_cseh_kormany_jarvany_rendor_tuzolto","timestamp":"2020. április. 28. 21:55","title":"Csehországban a kormány megjutalmazza a járvány ellen küzdőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1b3ea6-d332-4288-9c7a-0bd3ba0ef219","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt divatterepjáró hatótávja az ígéretek szerint meghaladja a 650 kilométert. ","shortLead":"A kompakt divatterepjáró hatótávja az ígéretek szerint meghaladja a 650 kilométert. ","id":"20200430_szemrevalo_lett_az_osztrak_segitseggel_gyartott_kinai_villanyauto_baic_magna_arcfoc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee1b3ea6-d332-4288-9c7a-0bd3ba0ef219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874a5428-650b-4bce-8410-eb550c48a3e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_szemrevalo_lett_az_osztrak_segitseggel_gyartott_kinai_villanyauto_baic_magna_arcfoc","timestamp":"2020. április. 30. 11:21","title":"Szemrevaló lett az első osztrák–kínai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az szja-tervezeteket postázzák, de mások is számíthatnak levélre.","shortLead":"Az szja-tervezeteket postázzák, de mások is számíthatnak levélre.","id":"20200429_nav_adobevallas_szja_tervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d115de5-36ee-4750-9f32-b3e1b3b7503b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_nav_adobevallas_szja_tervezet","timestamp":"2020. április. 29. 10:10","title":"300 ezer embernek küld fontos csomagot a NAV a napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c67e46-df8c-4c36-a68e-9199b624ad18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly adok-kapok alakult ki Putnokon a polgármester és a választáson a Fidesz ellen induló szervezet egy tagja között a járvány miatt gyűjtött adományok miatt.","shortLead":"Komoly adok-kapok alakult ki Putnokon a polgármester és a választáson a Fidesz ellen induló szervezet egy tagja között...","id":"20200429_putnok_koronavirus_ellenzek_adomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c67e46-df8c-4c36-a68e-9199b624ad18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771bda4d-f283-4ea3-a82d-a863879767b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_putnok_koronavirus_ellenzek_adomany","timestamp":"2020. április. 29. 17:33","title":"Putnok polgármesterének nem kell minden ellenzéki adomány, visszautalta a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea8aa05-079e-4818-972d-5ff207c43537","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik franciaországi erkélyen kisebb csoda történt, másként nem tudjuk értelmezni azt a felemelő jelenetet, amely felkerült a közösségi oldalakra.","shortLead":"Az egyik franciaországi erkélyen kisebb csoda történt, másként nem tudjuk értelmezni azt a felemelő jelenetet, amely...","id":"20200430_Van_akibol_a_karanten_egy_Freddie_Mercuryt_hoz_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ea8aa05-079e-4818-972d-5ff207c43537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb007ea-ecc7-411c-9f7a-15692af4557c","keywords":null,"link":"/elet/20200430_Van_akibol_a_karanten_egy_Freddie_Mercuryt_hoz_ki","timestamp":"2020. április. 30. 08:53","title":"Van, akiből a karantén egy Freddie Mercuryt hoz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]