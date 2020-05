Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kimutatása szerint 42 százalékkal kevesebb bűncselekmény történt márciusban, mint februárban, amikor még nem voltak korlátozások.","shortLead":"A rendőrség kimutatása szerint 42 százalékkal kevesebb bűncselekmény történt márciusban, mint februárban, amikor még...","id":"20200504_bunozes_koronavirus_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df2997e-1fb3-4bf6-bae4-b817d3b0590e","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_bunozes_koronavirus_korlatozasok","timestamp":"2020. május. 04. 12:04","title":"A korlátozások óta csökkenhetett a bűntények száma, de nem mindenki örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két-három órán belül megvan a mintavétel eredménye, körülbelül hetvenezer forintba kerül.","shortLead":"Két-három órán belül megvan a mintavétel eredménye, körülbelül hetvenezer forintba kerül.","id":"20200504_koronavirus_teszt_becs_repuloter_schwechat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109be1c-1b9b-4fb8-b033-ecb61af0b63f","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_koronavirus_teszt_becs_repuloter_schwechat","timestamp":"2020. május. 04. 11:36","title":"Koronavírus-tesztet lehet kérni a bécsi reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A SOTE rektora beszélt arról, hogy nincs Kásler Miklós miniszter és közte háború.","shortLead":"A SOTE rektora beszélt arról, hogy nincs Kásler Miklós miniszter és közte háború.","id":"20200503_Merkely_nem_akar_miniszter_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ecca09-63d4-4943-8f19-5095cf0f4621","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Merkely_nem_akar_miniszter_lenni","timestamp":"2020. május. 03. 21:47","title":"Merkely nem akar miniszter lenni, maradna a SOTE élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c31de07-c6b2-4276-99a4-d09bec7700aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hivatalos személy elleni erőszak a vád.","shortLead":"Hivatalos személy elleni erőszak a vád.","id":"20200504_kormanyellenes_tunetes_vademeles_kossuth_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c31de07-c6b2-4276-99a4-d09bec7700aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421f660e-ed1e-460b-bad5-40d77e331d37","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kormanyellenes_tunetes_vademeles_kossuth_ter","timestamp":"2020. május. 04. 10:58","title":"Tárgyalás nélkül ítéltetné el a Parlament előtti tüntetések három résztvevőjét az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7180c827-0c65-487e-a20c-87123ac795e2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A korábbiaknál több mint kétszer nagyobb aksikapacitással bír a franciák kisautója, mellyel ily módon akár már a városból is bátran ki lehet merészkedni. Akinek ez is kevés, annak egyelőre nem igazán való elektromos autó.","shortLead":"A korábbiaknál több mint kétszer nagyobb aksikapacitással bír a franciák kisautója, mellyel ily módon akár már...","id":"20200503_elektromos_renault_zoe_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7180c827-0c65-487e-a20c-87123ac795e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931bfb97-5bb8-487f-9c52-3e5ebf72bb49","keywords":null,"link":"/cegauto/20200503_elektromos_renault_zoe_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","timestamp":"2020. május. 03. 10:00","title":"Dupla vagy semmi: teszten az új Renault Zoe villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán viszont akár talajmenti fagyok is lehetnek.","shortLead":"Szerdán viszont akár talajmenti fagyok is lehetnek.","id":"20200504_Huvosen_indul_a_het_de_egyre_melegebb_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0a03f0-4685-429a-b5d5-ed5912c57af9","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Huvosen_indul_a_het_de_egyre_melegebb_lesz","timestamp":"2020. május. 04. 08:06","title":"Hűvösen indul a hét, de egyre melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a382dc-6ccd-4474-a2d1-1823cfeda760","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány idején is jól vizsgázik a visegrádi együttműködés.","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány idején is jól vizsgázik a visegrádi együttműködés.","id":"20200503_Kepmutato_europai_vitakrol_irt_a_lengyel_kormanyfonek_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a382dc-6ccd-4474-a2d1-1823cfeda760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7254c610-cf33-4ac4-a115-933989467816","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Kepmutato_europai_vitakrol_irt_a_lengyel_kormanyfonek_Orban_Viktor","timestamp":"2020. május. 03. 09:52","title":"\"Képmutató európai vitákról\" írt a lengyel kormányfőnek Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f56cc91-8a48-47c5-b3d8-a0dca6fddce6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200503_koronavirus_uj_tunetek_telekom_0_ft_ekonyvek_letoltese_ingyen_upc_leallas_oka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f56cc91-8a48-47c5-b3d8-a0dca6fddce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd37f44f-aa42-4f85-98ba-27626b60b1b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200503_koronavirus_uj_tunetek_telekom_0_ft_ekonyvek_letoltese_ingyen_upc_leallas_oka","timestamp":"2020. május. 03. 12:03","title":"Ez történt: találtak hat új tünetet, ami koronavírus-fertőzésre utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]