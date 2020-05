Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d8f53e0-5085-4665-aa4f-744e854edee8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél 11-kor újra megnyitották az átkelőt a forgalom előtt.","shortLead":"Fél 11-kor újra megnyitották az átkelőt a forgalom előtt.","id":"20200512_erzsebet_hid_rendorseg_mentes_forgalomkorlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d8f53e0-5085-4665-aa4f-744e854edee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ced74c-8faf-48a3-b1bf-a09a044150f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_erzsebet_hid_rendorseg_mentes_forgalomkorlatozas","timestamp":"2020. május. 12. 08:45","title":"Leemelték a férfit, aki felmászott az Erzsébet hídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Közösen kér állami segítséget a német, a francia és az olasz iparszövetség.","shortLead":"Közösen kér állami segítséget a német, a francia és az olasz iparszövetség.","id":"20200512_koltsegvetes_Europai_Unio_javaslat_szakszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65421865-958f-441b-9544-45a2ed188f42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_koltsegvetes_Europai_Unio_javaslat_szakszervezet","timestamp":"2020. május. 12. 11:22","title":"Iparszövetségek: A gazdagabb tagállamok húzhatnák ki a csávából a szegényebbeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b3ea2c-4a25-4f30-9009-6a32346ae3b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pekingben minden eddiginél szorosabb megfigyelési technikát dolgoztak ki a koronavírus terjedésének monitorozására.","shortLead":"Pekingben minden eddiginél szorosabb megfigyelési technikát dolgoztak ki a koronavírus terjedésének monitorozására.","id":"20200511_okoskarkoto_testhomerseklet_merese_peking_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b3ea2c-4a25-4f30-9009-6a32346ae3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e70dcb7-2d87-4902-8d26-067d1df4ee4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_okoskarkoto_testhomerseklet_merese_peking_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 11. 15:35","title":"A testhőjüket mérő karkötőt kaptak a pekingi diákok, nem vehetik le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tej és a tojás is többe kerül.","shortLead":"A tej és a tojás is többe kerül.","id":"20200512_dragulas_gyumolcs_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbe6e9e-5d18-4dff-92d4-5cdc9beeb0e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_dragulas_gyumolcs_ksh","timestamp":"2020. május. 12. 12:23","title":"Rég nem látott ütemben drágultak a gyümölcsök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Hamarosan megnyílik az a felület, ahol a felhasználók egy független szervnek tehetnek panaszt, ha úgy érzik, jogtalanul törölte egy bejegyzésüket a Facebook. Van néhány feltétel, amelynek meg kell felelni ahhoz, hogy a bizottság érdemben foglalkozzunk a panasszal.","shortLead":"Hamarosan megnyílik az a felület, ahol a felhasználók egy független szervnek tehetnek panaszt, ha úgy érzik, jogtalanul...","id":"20200511_facebook_bejegyzes_torlese_fellebbezes_urlap_feltetelek_ellenorzo_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afbd214-9091-45c7-adca-ecab9d2a5638","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_facebook_bejegyzes_torlese_fellebbezes_urlap_feltetelek_ellenorzo_bizottsag","timestamp":"2020. május. 11. 11:03","title":"Ha ennek a négy dolognak nem felel meg, nem fellebbezhet a Facebook törlése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99109017-838c-458b-8cf1-2a719692974f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne gondolja magáról se a dán, se az izlandi, se a finn, se a norvég, se a svéd külügyminiszter, hogy jobban tudja a magyaroknál, hogy mi a jó a magyaroknak - írta Szijjártó Péter.","shortLead":"Ne gondolja magáról se a dán, se az izlandi, se a finn, se a norvég, se a svéd külügyminiszter, hogy jobban tudja...","id":"20200511_nagykovet_kulugyminiszterium_szijjarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99109017-838c-458b-8cf1-2a719692974f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2896ea2-b864-4abe-ba8a-1acd7239911b","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_nagykovet_kulugyminiszterium_szijjarto","timestamp":"2020. május. 11. 05:21","title":"Öt ország nagykövetét rendeli be a Külügyminisztériumba Szijjártó álhírterjesztés vádjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eseménynek nincs hatása a nukleáris biztonságra az erőmű szerint.","shortLead":"Az eseménynek nincs hatása a nukleáris biztonságra az erőmű szerint.","id":"20200511_paks_hiba_atomeromu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72e1932-ef7b-4926-8e0f-73cde5baa62b","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_paks_hiba_atomeromu","timestamp":"2020. május. 11. 09:58","title":"Ismét meghibásodott a paksi atomerőmű egyik blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc6e788-bdb4-4404-8f8f-feb157fda3f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy távoli jövőben játszódó mozifilm egy jelenete is lehetne az alábbi rövid videó, ez azonban a valóság: Szingapúrban a Boston Dynamics robotkutyáját is bevetik a koronavírus terjedése ellen. Ha most jól vizsgázik, társai is lehetnek.","shortLead":"Egy távoli jövőben játszódó mozifilm egy jelenete is lehetne az alábbi rövid videó, ez azonban a valóság: Szingapúrban...","id":"20200511_szingapur_boston_dynamics_robotkutya_tavolsagtartas_megfigyeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fc6e788-bdb4-4404-8f8f-feb157fda3f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53fb2c8-5f86-4db6-84d1-00b8389f6559","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_szingapur_boston_dynamics_robotkutya_tavolsagtartas_megfigyeles","timestamp":"2020. május. 11. 15:03","title":"Szingapúrban robotkutya figyelmezteti a szabadban járókat, hogy tartsanak nagyobb távolságot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]