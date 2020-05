Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főpolgármester két szakemberrel beszélget Budapest újraindításáról.","shortLead":"A főpolgármester két szakemberrel beszélget Budapest újraindításáról.","id":"20200521_karacsony_gergely_krizso_szilvia_budapest_ujrainditasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4667de-cd62-4d47-ba5f-cdfc0b7422e5","keywords":null,"link":"/elet/20200521_karacsony_gergely_krizso_szilvia_budapest_ujrainditasa","timestamp":"2020. május. 21. 09:50","title":"Élőzésbe kezdenek Karácsonyék, Krizsó Szilvia moderálja az első adást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kutatócsoport szerint a fertőzött sportolók közül csupán egynél alakult ki védettség, így a többiek újra elkaphatják a kórt.","shortLead":"A kutatócsoport szerint a fertőzött sportolók közül csupán egynél alakult ki védettség, így a többiek újra elkaphatják...","id":"20200520_elsportolo_koronavirus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08022ef5-5cd0-41ab-b649-d965c74f3eef","keywords":null,"link":"/sport/20200520_elsportolo_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. május. 20. 19:40","title":"29 magyar élsportoló koronavírustesztje lett pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e169c8-4433-4b9d-b84d-c77b2e4c45c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akit 50-es táblánál 71 km/h-s tempóval bemérnek, egy hónapra elbúcsúzhat a vezetői engedélyétől. Meglehetősen felháborodtak a németek. ","shortLead":"Akit 50-es táblánál 71 km/h-s tempóval bemérnek, egy hónapra elbúcsúzhat a vezetői engedélyétől. Meglehetősen...","id":"20200521_Meg_a_nemeteknek_is_tul_szigoru_az_uj_KRESZ_amiben_minimalis_gyorshajtasert_is_elveszik_a_jogositvanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9e169c8-4433-4b9d-b84d-c77b2e4c45c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb6ddf1-e6b4-4947-84f3-09ffd6dccef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_Meg_a_nemeteknek_is_tul_szigoru_az_uj_KRESZ_amiben_minimalis_gyorshajtasert_is_elveszik_a_jogositvanyt","timestamp":"2020. május. 21. 13:23","title":"21 km/h-s gyorshajtásért is elveszik a jogosítványt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3933e50c-a9bf-4b07-84cd-b1da3d72b075","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha egy széttörni készülő hatalmas akvárium lenne, olyan reklámfal került Szöul egyik felkapott utcájába. A szerkezetben persze egy cseppnyi víz nincs.","shortLead":"Mintha egy széttörni készülő hatalmas akvárium lenne, olyan reklámfal került Szöul egyik felkapott utcájába...","id":"20200521_szoul_reklam_ledfal_hullamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3933e50c-a9bf-4b07-84cd-b1da3d72b075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d6b102-76d9-4311-a88e-a526451f5298","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_szoul_reklam_ledfal_hullamok","timestamp":"2020. május. 21. 19:03","title":"A kelleténél kissé ijesztőbb lett Szöul új kültéri reklámja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton nyugaton már esőre lehet készülni, vasárnap éjjel pedig viharral kell számolni.","shortLead":"Szombaton nyugaton már esőre lehet készülni, vasárnap éjjel pedig viharral kell számolni.","id":"20200522_Igazi_tavaszi_idonek_orulhetunk_penteken_a_hetvege_mar_nem_lesz_ennyire_szep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd339f40-b611-49a7-8728-d04b36071928","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Igazi_tavaszi_idonek_orulhetunk_penteken_a_hetvege_mar_nem_lesz_ennyire_szep","timestamp":"2020. május. 22. 05:58","title":"Igazi tavaszi időnek örülhetünk pénteken, a hétvége már nem lesz ennyire szép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ed8d3e-45b6-48f6-88f6-4ad4a211f153","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felbontotta egy magáncéggel 25 évre kötött szerződését a Szegedi Tudományegyetem, a megállapodás 2029-ben járt volna le. Úgy tudjuk, az egyetem a munkatársak nagy részét is átcsábította. A cég perel.","shortLead":"Felbontotta egy magáncéggel 25 évre kötött szerződését a Szegedi Tudományegyetem, a megállapodás 2029-ben járt volna...","id":"20200521_Kiszoritana_az_allam_az_egeszsegugyi_maganszolgaltatot_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6ed8d3e-45b6-48f6-88f6-4ad4a211f153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce0def9-12f2-4517-96dd-134fe07a3d41","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_Kiszoritana_az_allam_az_egeszsegugyi_maganszolgaltatot_Szegeden","timestamp":"2020. május. 21. 10:00","title":"Kiszorítaná az állam az egészségügyi magánszolgáltatót Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef01e8fc-7b39-48a1-85bc-bc547c1803be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság árából akár öt Nissan GT-R Nismo sportkocsit is lehetne vásárolni.","shortLead":"Az újdonság árából akár öt Nissan GT-R Nismo sportkocsit is lehetne vásárolni.","id":"20200521_elkeszult_a_kozel_350_millio_forintos_egyedi_nissan_gtr_elso_peldanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef01e8fc-7b39-48a1-85bc-bc547c1803be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3279e4-bb92-4720-a523-a0b5e5c76929","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_elkeszult_a_kozel_350_millio_forintos_egyedi_nissan_gtr_elso_peldanya","timestamp":"2020. május. 21. 09:46","title":"Elkészült a közel 350 millió forintos egyedi Nissan GT-R első példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy kiállításra készítik fel azt a blokkot, ahol a tárgyakat találták.","shortLead":"Egy kiállításra készítik fel azt a blokkot, ahol a tárgyakat találták.","id":"20200521_auschwitz_kemeny_blokk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512aa346-5a7e-4e8f-a825-8fc754a90a83","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_auschwitz_kemeny_blokk","timestamp":"2020. május. 21. 13:57","title":"Elrejtett tárgyakat találtak Auschwitz egyik épületének a kéményében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]