[{"available":true,"c_guid":"ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A döntést azzal indokolja, hogy Oroszország nem tartotta tiszteletben az egyezményben foglaltakat. ","shortLead":"A döntést azzal indokolja, hogy Oroszország nem tartotta tiszteletben az egyezményben foglaltakat. ","id":"20200521_trump_nyilt_egbolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac1bbda-ec43-4126-96f4-091f7e179e59","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_trump_nyilt_egbolt","timestamp":"2020. május. 21. 21:05","title":"Trump újabb nemzetközi egyezményt rúg fel, kormánya kilép a Nyitott Égbolt szerződésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47577707-064b-4a97-92f0-a14e4a208303","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csökkennek az eladások, húsz éve nem volt ekkora leépítés.","shortLead":"Csökkennek az eladások, húsz éve nem volt ekkora leépítés.","id":"20200522_Huszezer_embert_bocsat_el_a_Nissan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47577707-064b-4a97-92f0-a14e4a208303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bfaecc-b097-467b-90e2-204ef02ec879","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_Huszezer_embert_bocsat_el_a_Nissan","timestamp":"2020. május. 22. 11:28","title":"Húszezer embert bocsát el a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A londoni példa alapján készült volna a BKK-s jegyrendszer, ám a projekt végül kudarcba fulladt. Pedig nagy szükség lenne egy modern rendszerre, ezt a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója, Vitézy Dávid sem látja máshogy.","shortLead":"A londoni példa alapján készült volna a BKK-s jegyrendszer, ám a projekt végül kudarcba fulladt. Pedig nagy szükség...","id":"20200522_vitezy_david_jegyrendszer_bkv_tomegkozlekedes_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1623cf-ffa5-43ed-8a60-b828fd08aa4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_vitezy_david_jegyrendszer_bkv_tomegkozlekedes_budapest","timestamp":"2020. május. 22. 18:00","title":"Vitézy: Budapest megérdemelne már egy 21. századi jegyrendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b69aae5-d3be-4732-9b81-bbf60eee0a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismét meglátogatta a gyulai rendőrkapitányt, hogy válaszokat kapjon a kérdéseire Csóka-Szűcs János előállítása miatt.","shortLead":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismét meglátogatta a gyulai rendőrkapitányt, hogy válaszokat kapjon...","id":"20200522_csoka_szucs_gyula_hadhazy_akos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b69aae5-d3be-4732-9b81-bbf60eee0a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb3a75-2665-44e6-a104-16e1b0802c32","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_csoka_szucs_gyula_hadhazy_akos","timestamp":"2020. május. 22. 11:21","title":"Öt rendőr kellett a gyulai \"álhírterjesztő\" előállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a90d4d-e562-478e-a4a9-00aad3a62ca6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén is megrendezik Debrecenben a virágkarnevált augusztus 20-án, csak másképpen, mint az elmúlt fél évszázadban.","shortLead":"Idén is megrendezik Debrecenben a virágkarnevált augusztus 20-án, csak másképpen, mint az elmúlt fél évszázadban.","id":"20200522_A_viragkarneval_sem_olyan_lesz_mint_eddig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18a90d4d-e562-478e-a4a9-00aad3a62ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae74924-ef3c-4dca-8516-4ec7f155fac2","keywords":null,"link":"/elet/20200522_A_viragkarneval_sem_olyan_lesz_mint_eddig","timestamp":"2020. május. 22. 08:55","title":"A virágkarnevál sem olyan lesz, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5919ee-79ac-4372-9d7d-24b00312d4f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elképzelés szerint a 16 tantermes épülethez egy 1000 négyzetméteres tornacsarnok is társul majd.","shortLead":"Az elképzelés szerint a 16 tantermes épülethez egy 1000 négyzetméteres tornacsarnok is társul majd.","id":"20200522_Uj_iskolat_epitenek_Felcsuton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f5919ee-79ac-4372-9d7d-24b00312d4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4344324-03c2-44ef-8cf5-f624c85dffd1","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_Uj_iskolat_epitenek_Felcsuton","timestamp":"2020. május. 22. 10:59","title":"Új iskolát építenek Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012fc618-359f-44d1-b13e-75259134e28f","c_author":"","category":"kkv","description":"Még a koronavírus-járvány előtt. Az Opel márka pont a járvány előtt lett nyereséges a csökkenő eladások ellenére is. ","shortLead":"Még a koronavírus-járvány előtt. Az Opel márka pont a járvány előtt lett nyereséges a csökkenő eladások ellenére is. ","id":"20200523_Szazmilliardos_osztalekot_vettek_ki_a_magyar_Opelgyarbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012fc618-359f-44d1-b13e-75259134e28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e27100-e939-4aef-977f-704e4e68a404","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Szazmilliardos_osztalekot_vettek_ki_a_magyar_Opelgyarbol","timestamp":"2020. május. 23. 13:34","title":"Százmilliárdos osztalékot vettek ki a magyar Opel-gyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Még nem tudni pontosan, mennyire küldi padlóra a munkaerőpiacot a válság, de a rendelkezésre álló adatok komor képet festenek. A többféle állami intézkedésből a cégek nagy része elvileg már működőképes mankót kalapálhat össze magának, a legtöbben mégis csak saját magukra számítanak.","shortLead":"Még nem tudni pontosan, mennyire küldi padlóra a munkaerőpiacot a válság, de a rendelkezésre álló adatok komor képet...","id":"20200522_Munkaalapu_tarsadalom_az_allaskeresok_fele_egy_filler_segelyt_sem_kapott_aprilisban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4a6146-3b70-48ba-be6b-e26e11ef67c3","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_Munkaalapu_tarsadalom_az_allaskeresok_fele_egy_filler_segelyt_sem_kapott_aprilisban","timestamp":"2020. május. 22. 11:05","title":"Munkaalapú társadalom: az álláskeresők fele egy fillér segélyt sem kapott áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]