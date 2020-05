Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71634085-cf84-4907-a39d-1e18dffd9d0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zavartan viselkedő autós még vasárnap sem volt kihallgatható állapotban.","shortLead":"A zavartan viselkedő autós még vasárnap sem volt kihallgatható állapotban.","id":"20200525_futar_amokfuto_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71634085-cf84-4907-a39d-1e18dffd9d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa73450-51c7-4c23-bc85-5ea90fb90a52","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_futar_amokfuto_video","timestamp":"2020. május. 25. 13:36","title":"Megszólalt a pizzafutár, aki robogójával állított meg egy ámokfutót a Bajcsy-Zsilinszky úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887bb4ba-6046-4fc9-a175-089d2f74412e","c_author":"MTI/Reuters","category":"vilag","description":"Ártatlanságát hangoztatta a tárgyalótermen kívül mondott beszédében Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, mielőtt vasárnap elkezdődött volna a korrupció miatt ellene indult büntetőper. A miniszterelnök szerint koholt vádak alapján akarják megbuktatni.\r

\r

","shortLead":"Ártatlanságát hangoztatta a tárgyalótermen kívül mondott beszédében Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, mielőtt...","id":"20200524_Birosag_ele_allitottak_benjamin_netanjahu_zraeli_miniszterelnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=887bb4ba-6046-4fc9-a175-089d2f74412e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e7c5a0-5bef-4e8c-babe-f7208a1667c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200524_Birosag_ele_allitottak_benjamin_netanjahu_zraeli_miniszterelnokot","timestamp":"2020. május. 24. 15:40","title":"Bíróság elé állt az izraeli miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c4cefa-4693-4b58-9866-21b756a140ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volt olyan nap, amikor 1,5 millió vizsgálatot készítettek.\r

","shortLead":"Volt olyan nap, amikor 1,5 millió vizsgálatot készítettek.\r

","id":"20200525_10_nap_alatt_65_millio_tesztet_vegeztek_Vuhanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42c4cefa-4693-4b58-9866-21b756a140ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f4aa5a-bcf2-4032-a973-e2d29dec1e73","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_10_nap_alatt_65_millio_tesztet_vegeztek_Vuhanban","timestamp":"2020. május. 25. 15:25","title":"10 nap alatt 6,5 millió tesztet végeztek Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legrangosabb autókiállításai között jegyzett rendezvény leghamarabb 2021-ben térhet vissza. ","shortLead":"A világ legrangosabb autókiállításai között jegyzett rendezvény leghamarabb 2021-ben térhet vissza. ","id":"20200525_a_koronavirus_miatt_elmarad_az_aprilisrol_augusztusra_csusztatott_new_yorkii_autoszalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8050b1e-ca87-4c69-9156-fe9ec04c831d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_a_koronavirus_miatt_elmarad_az_aprilisrol_augusztusra_csusztatott_new_yorkii_autoszalon","timestamp":"2020. május. 25. 07:59","title":"A koronavírus miatt elmarad az áprilisról augusztusra csúsztatott New Yorki-i Autószalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2430e8-48e2-45ae-aecd-0c653f6efb50","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rendhagyó menetrenddel folytatódik június 3-tól a portugál labdarúgó-bajnokság, amelyben szinte minden nap rendeznek majd mérkőzéseket a nyár folyamán.","shortLead":"Rendhagyó menetrenddel folytatódik június 3-tól a portugál labdarúgó-bajnokság, amelyben szinte minden nap rendeznek...","id":"20200523_Minden_nap_lesznek_focimeccsek_Portugaliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2430e8-48e2-45ae-aecd-0c653f6efb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77422ad8-109f-4838-abef-98bd4c61fa87","keywords":null,"link":"/sport/20200523_Minden_nap_lesznek_focimeccsek_Portugaliaban","timestamp":"2020. május. 23. 18:27","title":"Majdnem minden nap lesznek focimeccsek Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti férfi azt akarta megtudni a sofőröktől, meddig tart még a járvány. \r

","shortLead":"A budapesti férfi azt akarta megtudni a sofőröktől, meddig tart még a járvány. \r

","id":"20200525_mentoauto_dobalas_koronavirus_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28aac5c9-4006-4098-8d05-0ac8285fd574","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_mentoauto_dobalas_koronavirus_vademeles","timestamp":"2020. május. 25. 10:17","title":"Részegen kezdte dobálni a koronavírusos esethez induló mentőautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302f56d7-446f-4b16-8394-48af1c387b90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amelyik kórház most akar szerződést kötni külsősökkel, annak kellően meg kell ezt indokolni, és az operatív törzs vezetőjéhez felterjeszteni. Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter az operatív törzs véleménye alapján dönt. Az erről szóló közleményben azt írják, hogy ezzel akarják elkerülni a kórházak újbóli eladósodását. \r

","shortLead":"Amelyik kórház most akar szerződést kötni külsősökkel, annak kellően meg kell ezt indokolni, és az operatív törzs...","id":"20200524_Pintert_Sandor_Az_operativ_torzs_mondja_meg_kivel_szerzodhetnek_a_korhazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302f56d7-446f-4b16-8394-48af1c387b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661cfd0d-d9cb-47a8-9513-ab1ff0d4f818","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Pintert_Sandor_Az_operativ_torzs_mondja_meg_kivel_szerzodhetnek_a_korhazak","timestamp":"2020. május. 24. 15:01","title":"Pintér Sándor már a kórházak szerződéskötéseibe is beleszólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ad2c0e-e930-41d1-9fa1-92c9e3ee2274","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Brenta-Dolomitokban bukkant fel egy medve egy kisfiú háta mögött.","shortLead":"A Brenta-Dolomitokban bukkant fel egy medve egy kisfiú háta mögött.","id":"20200525_Szurrealis_medve_video_Olaszorszag_dolomitok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34ad2c0e-e930-41d1-9fa1-92c9e3ee2274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1063520b-f6c0-4431-8135-b249c57d132e","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Szurrealis_medve_video_Olaszorszag_dolomitok","timestamp":"2020. május. 25. 11:05","title":"Szürreális medvejelenetet videóztak le Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]